إضافة لكونه أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، إلى جانب بيليه، فإن الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بقي حتى وفاته عن عمر 60 سنة شخصية مثيرة للجدل وصاحبة مواقف طريفة وغريبة أحيانا.

ولد دييغو أرماندو مارادونا في أكتوبر 1960 وتوفي نوفمبر 2020. قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 1986. تلك البطولة التي اعتبرها النقاد بطولة مارادونا بدون منازع. وفي عام 1990 كاد أن يكرر الإنجاز قبل أن تخسر الأرجنتين أمام ألمانيا بصعوبة. فوفي وقت لاحق تم توقيفه أكثر من مرة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات. وكانت فترة تألقه الأبرز مع نادي نابولي الإيطالي الإيطالي.