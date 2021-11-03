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مارادونا

إضافة لكونه أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، إلى جانب بيليه، فإن الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بقي حتى وفاته عن عمر 60 سنة شخصية مثيرة للجدل وصاحبة مواقف طريفة وغريبة أحيانا.

ولد دييغو أرماندو مارادونا في أكتوبر 1960 وتوفي نوفمبر 2020. قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 1986. تلك البطولة التي اعتبرها النقاد بطولة مارادونا بدون منازع. وفي عام 1990 كاد أن يكرر الإنجاز قبل أن تخسر الأرجنتين أمام ألمانيا بصعوبة. فوفي وقت لاحق تم توقيفه أكثر من مرة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات. وكانت فترة تألقه الأبرز مع نادي نابولي الإيطالي الإيطالي.

30.101.2021 A man takes a picture of a mural honoring the late Diego Maradona in Santa Clara del Mar, Argentina, Saturday, Oct. 30, 2021, on the birth day of the soccer legend who died on Nov. 25, 2020 at the age of 60. (AP Photo/ Vicente Robles)

منزل وسيارتان ألمانيتان ورسالة كاسترو.. إرث مارادونا يباع في مزاد 03.11.2021

بعدما احتفل عشاقه بعيد ميلاده الـ61 السبت الماضي، أصدرت محكمة أرجنتينية قرارا بعرض ممتلكات للبيع في المزاد تعود لأسطورة الكرة الراحل مارادونا من أجل سداد ديونه، ولن يوزع عائد المقتنيات على الورثة.

A woman walks by a graffiti depicting Argentine former football star Diego Maradona during the lockdown imposed by the government against the spread of the new coronavirus, COVID-19, in Buenos Aires, Argentina, on April 22, 2020. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

لجنة خبراء تكشف حقائق خطيرة حول ظروف وفاة مارادونا 01.05.2021

بعد أشهر من وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري الأرجنتيني دييغو مارادونا، وجهت لجنة خبراء اتهامات خطيرة إلى أطبائه وممرضاته، واعتبرت أن فريقه الطبي تصرف "بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال".
FILE - In this June 29, 1986, file photo, Diego Maradona, holds up the trophy, after Argentina beat West Germany 3-2 in the World Cup soccer final match, at the Atzeca Stadium, in Mexico City. The 21st World Cup begins on Thursday, June 14, 2018, when host Russia takes on Saudi Arabia. (AP Photo/Carlo Fumagalli, File) |

القضاء الأرجنتيني يوسّع دائرة تحقيقاته في وفاة مارادونا 09.02.2021

وسع القضاء دائرة التحقيقات في تهمة القتل غير المتعمد لدييغو مارادونا لتشمل ثلاثة أشخاص جدد. وخضع مارادونا لجراحة لإزالة ورم دموي في الرأس وتوفي بعد بضعة أسابيع نتيجة "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن".

April 25, 2016 - In this April 25, 2016 file photo, ousted Egyptian President Hosni Mubarak waves to his supporters from his room at the Maadi Military Hospital, where he is hospitalized, as they celebrate Sinai Liberation Day that marks the final withdrawal of all Israeli military forces from Egypt's Sinai Peninsula in 1982, in Cairo, Egypt. Egypt's state news agency says prosecutor has ordered the release of ousted President Hosni Mubarak on Monday, March 13, 2017. (AP Photo/Amr Nabil, File) |

شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020 29.12.2020

ارتبط عام 2020 بأزمة وباء كورونا، التي تركت آثارها على شتى مجالات الحياة. لكن التاريخ سيذكر أن هذا العام أيضا كان شاهدا على رحيل العديد من الشخصيات العربية والعالمية. غيبهم الموت لكن ذكراهم ستظل حاضرة في أذهان الجميع.
03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach, 3. Spieltag im RheinEnergieStadion. Kölner Fans halten ihre Schals in die Höhe. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. | Verwendung weltweit

عام 2020.. كورونا تخيم على الملاعب وتحرم المستديرة من عشاقها 24.12.2020

يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟
FILE - In this July 5, 1982 file photo, Italy's Paolo Rossi, left, celebrates, after scoring the second goal for his team during their World Cup match second round soccer match against Brazil, in Barcelona, Spain. Brazilian goalkeeper Valdir Perez, lies on pitch as defender Junior runs at right. The best players in the world go elsewhere. The best coaches in Italy emigrate. The stadiums around the country are falling apart. The lingering problems affecting Italy's domestic league might just be the reason for the country's failure to qualify for next year's World Cup.(AP Photo/File)

إيطاليا تودع الأسطورة روسي بعد أيام من رحيل مارادونا 11.12.2020

بعد أيام عن رحيل مارادونا ودعت إيطاليا الأسطورة باولو روسي الذي قاد المنتخب الإيطالي إلى التتويج بكأس العام عام 1982. وانهالت عبارات الثناء وانهمرت الدموع بعد إعلان وفاة باولو روسي.
Nottingham Forest v Swansea City - Sky Bet Championship - City Ground. Players stand for a minutes silence in remembrance of Diego Maradona before the Sky Bet Championship match at The City Ground, Nottingham. Picture date: Sunday November 29, 2020. See PA story SOCCER Forest. Photo credit should read: Zac Goodwin/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. URN:56854565 |

لاعبة إسبانية ترفض المشاركة في تأبين مارادونا لهذا السبب! 01.12.2020

رفضت لاعبة فريق فياغيس انيرياس دابينا سانشيس المشاركة في تأبين اللاعب الكروي الأسطورة مارادونا متهمة إياه بأنه "مغتصب، ولن تسامحه على أفعاله". اللاعبة أكدت تشجيع فريقها لها على تصرفها بيد أن الانتقادات انصبت عليها.
November 26, 2020, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: Since the news of the death of Diego Armando Maradona was known, the fans of the Argentine star did not stop taking to the streets to express their love and admiration. His remains were veiled in the Government House where thousands of people attended to say goodbye to Diego. Buenos Aires Argentina - ZUMAa179 20201126_zap_a179_005 Copyright: xRobertoxAlmeidaxAveledox

هذا كل ما ترك دييغو مارادونا من أموال! 30.11.2020

مخطئ من يعتقد أن أشهر حامل لرقم "10" في تاريخ لعبة كرة القدم ترك ثورة تليق بتاريخه. فاللاعب الماركسي الهوى رفض المال إلى آخر لحظة رغم أنه عاش حياة الملوك.

November 26, 2020, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: Since the news of the death of Diego Armando Maradona was known, the fans of the Argentine star did not stop taking to the streets to express their love and admiration. His remains were veiled in the Government House where thousands of people attended to say goodbye to Diego. Buenos Aires Argentina - ZUMAa179 20201126_zap_a179_005 Copyright: xRobertoxAlmeidaxAveledox

طبيب مارادونا محط تحقيق بشبهة القتل غير المتعمد 29.11.2020

اتهم محققون رسميا الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، ليوبولدو لوكي، بالقتل غير العمد، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية. وذكرت عدة صحف ومواقع أرجنتينية أنه تم تفتيش عيادة لوكي في العاصمة بوينس آيرس.
Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Osasuna - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 29, 2020 FC Barcelona's Lionel Messi celebrates scoring their fourth goal wearing a Newell's Old Boys shirt in reference to former player Diego Maradona REUTERS/Albert Gea

ميسي يحتفي بمارادونا في فوز برشلونة برباعية على أوساسونا 29.11.2020

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مذهلا وقدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار برباعية نظيفة على أوساسونا.
Soccer Football - People mourn the death of Argentine soccer legend Diego Maradona, Naples, Italy - November 26, 2020 A pizza in tribute to Diego Maradona is seen outside Stadio San Paolo REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

هل مات مارادونا بسبب الإهمال الطبي؟.. القضاء يفتح تحقيقا 28.11.2020

فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقا حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة، أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، فيما أكد مصدر من عائلة اللاعب الراحل "حصول مخالفات". وسيلفي بجانب النعش يثير الغضب.
epa03821723 (FILE) The file picture dated 19 dECEMBER 2012 shows US singer Madonna performing during her MDNA world tour concert at the National Stadium in Santiago, Chile. Madonna will turn 55 on 16 August 2013. EPA/FELIPE TRUEBA *** Local Caption *** 50640810

بعد موت "مارادونا".. أستراليون ينعون "مادونا" وهي على قيد الحياة! 27.11.2020

أكثر من 100 ألف تغريدة تنعي نجمة موسيقى البوب مادونا في أستراليا، ليتحول الخبر إلى تريند في وسائل التواصل الاجتماعي هناك! فما سبب نعي أستراليين لمادونا التي ماتزال على قيد الحياة؟ وكيف ردت النجمة الأمريكية ذلك؟
BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 25: People leave flowers and light candles for Diego Armando Maradona, who died after suffering cardiac arrest at home in Tigre, in front of the Boca Juniors' stadium La Bombonera in Buenos Aires, Argentina on November 25, 2020. After Maradona's death, 3 days of mourning was declared in his country. Muhammed Emin Canik / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

جثمان مارادونا يصل القصر الرئاسي ومحاميه يطلب فتح تحقيق في وفاته 26.11.2020

وسط اصطفاف أعداد كبيرة من محبيه، نقل جثمان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا للمقر الرئيسي للحكومة الاتحادية الأرجنتينية، فيما سيطلب محاميه فتح تحقيق حول وفاته، مؤكداً حدوث تأخيرات كثيرة في توفير الرعاية الطبية.
Diego Maradona File Photo. File photo dated 19-11-2008 of Argentina manager Diego Maradona. Issue date: Tuesday November 3, 2020. Diego Maradona is to have surgery on a blood clot on his brain, his doctor has said. See PA story SOCCER Maradona. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire. URN:56439225 |

وفاة مارادونا .. لماذا عم كل هذا الحزن العالم العربي؟ 26.11.2020

حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟
Caption: Maradona fever in Argentina Schlagworte: Tareq Onu, Maradona, Argentina

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة 26.11.2020

رحل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن 60 عاماً ليخلف أرثاً من الإبداع والسحر والإثارة، وصفحات قاتمة من التهور والإدمان. محطات صعود وأفول موهبة فذة.
FILE - In this June 29, 1986, file photo, Diego Maradona, holds up the trophy, after Argentina beat West Germany 3-2 in the World Cup soccer final match, at the Atzeca Stadium, in Mexico City. The 21st World Cup begins on Thursday, June 14, 2018, when host Russia takes on Saudi Arabia. (AP Photo/Carlo Fumagalli, File) |

مارادونا.. ربح القلوب بالكرة وتاه في مجاهل الإدمان 25.11.2020

هل كان مارادونا لاعباً عادياً؟ كل من شاهده وهو في الملعب يدرك أن الرجل كان أسطورة حقيقية، وأن رحيله اليوم يمثل فاجعة في عالم كرة القدم. لكن الراحل عانى كثيراً من إدمان المخدرات. هذه محطات من حياة دييغو أرماندو مارادونا.
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