 مارادونا يستعد للاعتراف بثلاثة أبناء وابنته تسخر منه | عالم المنوعات | DW | 09.03.2019

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منوعات

مارادونا يستعد للاعتراف بثلاثة أبناء وابنته تسخر منه

ذكرت تقارير صحفية أن دييغو مارادونا اعترف بأبوته لثلاثة أطفال أنجبهم من امرأتين في كوبا. الأسطورة الأرجنتينية على اتصال دائم مع أبنائه الثلاثة، فيما سخرت ابنة مارادونا من والدها ووجهت له طلبا خاصاً. فماذا قالت يا ترى؟

Fußball WM 2018 Nigeria vs Argentinien (Reuters/S. Perez)

صورة أرشيفية.

فوق المستطيل الأخضر، يُعد دييغو مارادونا واحداً من أفضل اللاعبين على مر التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، إذ كان النجم الأرجنتيني السابق يتمتع بقدم يسرى ساحرة، تساعده على فك شفرة أقوى الدفاعات، وتسجيل الهدف تلو الآخر ومن وضعيات مختلفة.

وقاد مارادونا منتخب "التانغو" إلى الفوز بكأس العالم سنة 1986 في المكسيك، فقد ارتدى الساحر الأرجنتيني في تلك البطولة ثوب البطل، وكان النجم الأول لذلك العرس الكروي من دون منازع.

بيد أن الحياة الخاصة لمارادونا كانت ولاتزال ربما النقطة السوداء في حياة هذه الأسطورة الكروية، فقد تعاطى النجم الأرجنتيني المخدرات لفترة طويلة، ودخل في شنآن مع عدة شخصيات داخل وخارج عالم كرة القدم، فضلاً عن لسانه "السليط" الذي لدغ به أكثر من شخص.

ويبدو أن حياة مارادونا الشخصية تشهد فصلاً جديداً، فقد أشار موقع مجلة "دير شبيغل" أن دييغو مارادونا سيعترف على ما يبدو بأبوته لثلاثة أطفال أنجبهم من امرأتين في كوبا، وأضاف الموقع الألماني نقلاً عن ماتياس مولار محامي الأسطورة الأرجنتينية قوله إن مارادونا على اتصال مع أولاده الثلاثة في كوبا.

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وأفاد موقع "دير شبيغل" أن دييغو مارادونا لم يعترف رسمياً بعد بأنه أب لثلاثة أطفال في كوبا، إلاّ أن النجم الأرجنتيني "سيتحمل المسؤولية" كاملة، حسب نفس المصدر.

وأوضح موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أنه لا يعرف حتى الآن متى رزق دييغو مارادونا بهؤلاء الأبناء، وأردف أنه من المرجح أن يكون ذلك في الفترة، التي تخلى فيها الأسطورة الأرجنتينية عن تعاطي المخدرات.

وفي نفس السياق، أكد موقع "شبورت1" أن اعتراف دييغو مارادونا (58 عاماً) بأبوته لثلاثة أطفال، يعني أن النجم الأرجنتيني السابق صار أباً لخمسة أبناء، وأضاف أن هؤلاء الأبناء الخمسة تتراوح أعمارهم بين 6 و32 عاما كما أنهم من ثلاث نساء مختلفات.

من جهة أخرى، سخرت جيانينا ابنة مارادونا من والدها، وكتبت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تقول "ينقص فقط ثلاثة من أجل تكوين فريق (لكرة القدم). هيا أنت قادر على القيام بذلك".

يشار إلى أن دييغو مارادونا، خضع لعلاج من إدمان المخدرات في كوبا، وذلك في الفترة الممتدة بين 2000 و2005، فيا يتولى الأسطورة الأرجنتينية حالياً مهمة تدريب فريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.

ر.م/ع.ش

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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