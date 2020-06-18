 ماذا يحدث بعد الوفاة؟ ـ ″تجارب الموت الوشيك″ تُحير العلماء | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.06.2020

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علوم وتكنولوجيا

ماذا يحدث بعد الوفاة؟ ـ "تجارب الموت الوشيك" تُحير العلماء

أشخاص من مختلف الأعمار والأوطان والأجناس، استيقظوا، بعدما كانوا على وشك الموت فسردوا قصصا غريبة، منها مغادرتهم لأجسادهم وصعودهم للسماء. فهل هذا جنون وهذيان، أم أنه ظاهرة غامضة لم يكشف العلم بعد عن كل خباياها؟

صورة للموسيقية داغمار تورنر وهي تعزف على الكمان أثناء إزالة ورم في الدماغ

صورة للموسيقية داغمار تورنر وهي تعزف على الكمان أثناء إزالة ورم في الدماغ (لندن 19 فبراير/ شباط 2020)

كريستين: التقيت جدتي وجدي المتوفيين..؟

"الاقتراب من الموت" كما عاشه ألبرت هايم

ريموند مودي ـ الكتاب الذي غير كل شيء!

مؤشرات الحياة بعد الموت ـ بين العلم والميتافيزيقا

 

كريستين: التقيت جدتي وجدي المتوفيين..؟

في الرابع والعشرين من مارس / آذار 2020، نشرت مجلة "جولي" النسائية الألمانية تقريرا عن تجربة غريبة عاشتها كريستين س. حينما كان عمرها 19 عاما، والتي فقدت الوعي بعد حادثة سير، فتوقف قلبها عن الخفقان وعاشت بعدها، على حد قولها "تجربة الاقتراب من الموت". هذ الحدث غير حياتها رأسا على عقب. "رأيت جسدي على طاولة العمليات في المستشفى، بصدر مفتوح. حُمْتُ تحت أغطية السرير ونظرت إلى نفسي من الأعلى. سمعت الجراحين يقولون أسرعوا.. سنفقدها. لم أكن أشعر بأي شيء. كنت مندهشة فقط. بعدها رأيت نورا رائعا، وأحسست فجأة بأرضية دافئة وناعمة تحت قدمي العاريتين. جاء جداي إلي ينادياني باسمي "تينا!" واحتضناني بقوة. لقد مات الاثنان وأنا صغيرة قبل أن أستطيع تذكرهما. آنذاك فهمت أنني مُت بدوري".

حدث ذلك يوم 22 من أبريل/ نيسان عام 2000، وكانت كريستينا ميتة سريريا لمدة 23 دقيقة، قبل أن يتمكن الأطباء من إعادتها للحياة. هذه قصة من ملايين القصص من مختلف القارات والأجناس. تجارب كان يُنظر إليها في الماضي على أنها من قبيل الهلوسة، قبل أن تصبح موضوعا للدراسات العلمية.

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فك شفرة الدماغ البشري

فهل يتعلق الأمر بمجرد هذيان، أم بشيء آخر لم يتمكن العلم بعد من فك طلاسمه؟ وفي هذا الصدد يرى طبيب الأعصاب الألماني فيلفريد كون، الذي يبحث في الموضوع منذ حوالي ربع قرن، أن "العلم يصل هنا إلى حدوده القصوى. يمكن بالطبع، أن يكون سبب ذلك نقص الأكسجين أو تأثير أدوية التنويم فتحدث تلك الهلوسة. لكن إذا كان الأمر مجرد أوهام، فكيف يمكن للمريض رؤية الأشياء وهو ميت سريريًا؟"

ويعتقد الخبراء أن 10% على الأقل من البشر عاشوا تجارب "الموت الوشيك". إذاعة "دوتشلاند فونك" الألمانية (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) سألت دانيل كوندزيلا خبير طب الأعصابفي المستشفى الملكي بكوبنهاغن حول الموضوع فأوضح أن "كل هؤلاء الأشخاص (العائدين من الموت) تم إنعاشهم مرة أخرى، وتمكنت أدمغتهم من البقاء على قيد الحياة دون أي ضرر كبير. وإلا لما تمكنوا من سرد ما عاشوه في تلك التجارب سنوات عديدة بعد وقوعها. وهذا يعني أنها تجارب تحدث في وقت لا يزال الدماغ يعمل فيه بشكل جيد".

 

"الاقتراب من الموت" كما عاشه ألبرت هايم

في عام 1892، عاش عالم الجيولوجيا السويسري ألبرت هايم الذي كان متسلق جبال، تجربة "موت وشيك"، سرد تفاصيلها في الكتاب السنوي الذي يُصدره "نادي جبال الألب السويسري" تحت عنوان "ملاحظات بشأن الموت خلال السقوط". هايم وصف بدقة متناهية الثواني التي عاشها وهو يسقط من الجبل، وكيف أعاد مشاهدة شريط حياته في زخم من المشاعر الإيجابية، رغم أنه كان على وشك فقدان حياته. والغريب أن التجربة لم تكن مرتبطة بالخوف من الموت، بل على العكس، فقد أوضح أنه كان يسبح في بحر من سلام داخلي لا يوصف.

ماعاشه هايم دفعه إلى إجراء سلسة من المقابلات مع متسلقين آخرين لجبال الألب، حكوا له تجارب مماثلة نشرها في "دراسة" وصفت ثلاثين من "تجارب الموت الوشيك". بعدها قام الطبيبان النفسيان روي كليتي وراسل نويس هايمز بترجمة تقارير هايم إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في الولايات المتحدة. وكانت أساسا لموجة "دراسات الموت الوشيك" التي أجريت في الستينيات والسبعينيات.

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لماذا لا تحيا الخلايا للأبد؟

تجربة "الموت الوشيك" أو "الاقتراب من الموت" Near death Experience NDE هي تجربة تعبر عن مجموعة من "الرؤى" و"الأحاسيس" بعد موت سريري أو غيبوبة متقدمة. ومن بينها الإحساس بـ"الانفصال عن الجسد" ورؤية كاملة لشريط الحياة الماضية، ثم الدخول في نفق يُفضي إلى ضوء ناصع والشعور بحب لا نهائي وسلام أبدي. ورغم أن ما يرويه "العائدون من الموت" تختلف بعض تفاصيله وتلويناته، إلا أن الكثير من عناصر هذا السيناريو تتكرر إما جزئيا أو كليا. لكن هناك أيضا بعض "التجارب السلبية" مرتبطة بأحاسيس الألم وعدم السعادة. كما أن بعض حالات "الاقتراب من الموت" قد تحدث في سياقات لا علاقة لها بالموت. تجربة تبدو وكأنها تتقاطع فيها اعتبارات فيزيولوجية وسيكولوجية وأخرى باعتقادات وجودية وروحانية.

 

ريموند مودي ـ الكتاب الذي غير كل شيء!

ريموند مودي، فيلسوف وطبيب أمريكي وأشهر الباحثين المعاصرين الذين تخصصوا في دراسة الحدود الغامضة بين الحياة والموت. مودي نفسه لم يعش "تجربة الموت الوشيك" ولكنه، خالط في محيطه أناسا كثيرين عاشوا تلك التجربة. آنذاك، لم تكن هناك بعد دراسات علمية أو جامعية متخصصة في تناول الموضوع، لذلك حاول وضع منهجية دقيقة وحقق في 150 حالة، كانت موضوع كتابه الشهير"الحياة بعد الحياة"  (Life after Life) الذي نشره عام 1975.

وصف مودي في كتابه بدقة العناصر التي تتكرر في سرد الذين "عادوا من الموت" كالتالي: في البداية يسمع "العائدون من الموت" ضجيجا أو رنينا، بعدها ينطلقون بسرعة هائلة في نفق طويل وضيق ومظلم، ليجد الشخص نفسه فجأة خارج جسده ولكن بإدراك تام لمحيطه. بعدها تبدأ مرحلة تأقلم بطيئة لفهم واستيعاب الوضعية الجديدة مع الوعي بامتلاك جسد، لكنه مختلف عن الجسد المادي. يتطور السيناريو لتظهر كائنات أخرى يقول "العائدون" إنها أقارب ومعارف فارقوا الحياة. وأحيانا هناك من يروي رؤيته لـ"كائن سماوي" قد يكون المسيح أو شخصيات من أديان أخرى. بعدها يطرح "الكائن السماوي" أسئلة حول أفعال الحياة الدنيا. كما أن هناك من يروي مشاهدته لشريط حياته منذ الولادة ولكن دون إحساس حقيقي بمفهوم الزمن. الكثيرون يحكون اقترابهم من "حاجز رمزي" يفصل بين الحياة والموت، مع العلم أن اجتيازه يعني اللاعودة. غالبية الذين عاشوا التجربة يحكون عن أحاسيس فياضة وشعور أبدي بالحب والسعادة لم يسبق أن عاشوه في حياتهم. "العائدون" يقولون إن تلك التجربة غيرت حياتهم رأسا على عقب وغيرت نظرتهم للحياة والموت.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    من بين الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون هو أن الدماغ لا يشعر بالألم. فأنسجة الدماغ لا تحتوي على مستقبلات الألم المعروفة بـ "نوسيسيبتور". أم آلام الرأس فتعود لأسباب مختلفة، فالصداع الوعائي مثلا ينجم عن ارتفاع ضغط الدم مثلا. ويمكن للصداع أن ينجم عن التوتر الذي يؤدي إلى شدّ عضلات الوجه والرقبة. وهناك بعض أنواع الصداع ترجع لأسباب مرضية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الجلطة الدماغية.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    65 بالمئة من الدماغ، يتكون من الدهون الصحية مثل أوميغا -3؛ وهذه الدهون تساعد على زيادة التركيز. وبحسب موقع "غيزوندهايت هويته" فإن الدهون السيئة تؤثر سلبا على مهارات التفكير.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يزن الدماغ نصف وزن الرأس. ويبلغ معدل وزن الدماغ لدى النساء حوالي 1245غرام بينما يصل إلى 1375 لدى الرجال. وللمقارنة يبلغ وزن دماغ الفيل حوالي 6 كيلوغرامات، بينما يزن دماغ القطة حوالي 30 غراما فقط.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يتكون الدماغ من مواد رمادية بنسبة 40 بالمئة وهي تغطي سطح الدماغ. هذه المواد مسؤولة عن معالجة المعلومات. أما الستين بالمئة المتبقية من الدماغ، فهي مغطاة بمواد بيضاء تشكل الجزء الداخلي من قشرة الدماغ، وهي مسؤولة عن نقل الإشارات إلى خلايا الدماغ.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يستهلك الدماغ 20 بالمئة من طاقة الجسم. ما يعني أنه يستهلك طاقة أكثر من أي عضو آخر في الجسم. ويتم استهلاك ثلثي هذه الطاقة عن طريق الخلايا العصبية، أما الثلث المتبقي، فيكون للحفاظ على الخلايا، حسبما ورد على موقع "فيتا غيت" السويسري والمعني بالشوؤن الصحية.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    وفقا لما ورد على موقع "فوكوس" الألماني يمكن للدماغ أن ينتج طاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي. أي من الممكن تشبيه الدماغ بمولد للطاقة "بطارية" تعمل بدون توقف. فعند الاستيقاظ ينتج الدماغ ما يعادل 23 واط. وهذه الكمية من الطاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    زيادة التلافيف في الدماغ مؤشر جيد والسبب هو أن زيادة التلافيف والطيات في الدماغ يزيد من سطح الخلايا العصبية. وزيادة هذه الخلايا مرتبطة بزيادة نسبة الذكاء. علما أن نسبة عدد التلافيف وطيات الدماغ هي صفة موروثة مثل حجم الجسم.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    الروائح هي أكثر ما يمكن للدماغ أن يتذكره. فمستقبلات الرائحة هي من أكثر مستقبلات الحواس انتشارا في الجسم. وبحسب موقع "غيزوندهايت هويته"، أظهرت دراسة شارك فيها أشخاص متقدمون بالعمر قدمت لهم كلمات وصور وروائح في محاولة لتحريك الذكريات، أن تلك المرتبطة بالروائح تعود إلى السنوات الأولى من العمر، بينما اقتصرت الذكريات المرتبطة بالصور والكلمات على السنوات الأخيرة.

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    تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يرتبط الدماغ بالأمعاء ارتباطا وثيقا، فبحسب موقع "غيزوندهايت هويته" أظهرت دراسة في جامعة هارفارد أن صحة الأمعاء تؤثر بشكل مباشر على الدماغ. فالأشخاص الذين لديهم جراثيم معوية صحية أقل عرضة للقلق وإحساسهم بالتوتر أقل ويتمتعون بصحة نفسية أفضل.

    الكاتب: د.ص


 

مؤشرات الحياة بعد الموت ـ بين العلم والميتافيزيقا

ترى المقاربات الدينية والروحية في تجارب "الموت الوشيك" مؤشرا أنطولوجيا (وجوديا) على استمرار الحياة بأشكال أخرى بعد الموت البيولوجي. وبالطبع فإن المتدنيين يحاولون تأويل تلك التجارب حسبما يعتقدونه "حقيقة" بالاجتهاد في البحث عن توافقات بين معتقداتهم وما يرويه "العائدون من الموت"، غير أن ما يزيد الأمر تعقيدا أن من عاشوا تلك التجارب ليسوا من المؤمنين فقط وإنما فيهم أيضا لا دينيون وملحدون وغنوصيون ..إلخ.

من وجهة نظر علمية محضة، فإن علوم الطب والبيولوجيا تعتبر ما يسمى "بالروح" أو "الوعي" أو "العقل" جزء من الجسد المادي، وهي بالتالي تستبعد التفسيرات الدينية والميتافيزيقية. ومن تم فإن الباحثين يسعون لإيجاد تفسير علمي وعقلاني للظاهرة. وهناك افتراض يعتبر أن التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الدماغ والتصورات الحسية هي التي تُولد هذه "الرؤى" في وقت يوجد فيه الجسد تحت توتر استثنائي يستشعر فيه خطر الموت الداهم. "تجارب الاقتراب من الموت" لم تلق ما يكفي من الاهتمام العلمي. كما أن الاعتقاد الديني أو المخالف للدين للباحث قد يؤثر في بلورة التأويلات المختلفة خلال دراسة هذه الظاهرة.

حسن زنيند

  • Symbolbild Schlaganfall Herzinfarkt

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض القلب

    الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.

  • 19.11.2014 DW FuG Schlaganfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكتة الدماغية

    السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.

  • Symbolbild - Atemtherapie

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض التنفس

    فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.

  • Symbolbild Rauchen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    داء الانسداد الرئوي المزمن

    وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.

  • Symbolbild Magenschmerzen Bauchschmerzen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الإسهال

    قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.

  • Symbolbild AIDS

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الايدز

    مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.

  • Symbolbild Lungenkrebs

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    سرطان الرئة

    فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

  • Bekämpfung von TB in Indien und die Behandlung von betroffenen Patienten

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السل

    مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.

  • Übergewicht

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكري

    داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.

  • Deutschland Verkehrsunfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    حوادث السير

    السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.

    الكاتب: زمن البدري


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