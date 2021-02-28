 ماذا يجب أن تعرف عن نبتة الخبيزة وفوائدها المذهلة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.03.2021

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منوعات

ماذا يجب أن تعرف عن نبتة الخبيزة وفوائدها المذهلة!

تشتهر نبتة الخبيزة بأنها مصدر غذائي هام، توارثتها ثقافات بلاد عديدة وحضرتها بطريقتها لتصبح طعاماً لشعوبها. كما أنها تحتل أهمية كبيرة في ثقافة بعض البلدان العربية، وأسماها البعض نبتة الفقراء أو الخبز العربي لفوائدها.

Malva Blume

مع نهاية برد الشتاء وبداية حلول فصل الربيع، يبحث المواطنون في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها من البلاد عن نبتة ذات أوراق خضراء خماسية ولها أزهار وردية أو بنفسجية من أجل أن تكون طبقاً رئيسياً على موائدهم. إنها نبتة خبازة صغيرة الأزهار، واسمها العلمي Malva parviflora، والتي يطلق عليها بالدارجة في كثير من البدان اسم "الخبيزة".

مختارات

يزداد اهتمام الناس بالبدائل الطبيعية والصحية عن اللحوم الحيوانية. ويحظى البرغر النباتي المصنوع من "اللحوم" النباتية بشعبية كبيرة حتى بين الأشخاص غير النباتيين. فما هو سبب هذه الشعبية وما هو مصير اللحوم الحيوانية؟

من يأكل أطعمة خالية من اللحوم أو يتبع حمية نباتية محضة يستهلك تلقائياً القليل من الكالسيوم ويكون عنده نقص في البروتينات. دراسة لباحثين بريطانيين بينت أن لذلك أيضاً تأثيراً على مرونة العظام.

اتباع نظام عذائي يعتمد على الطعام النباتي غير المطهي، له الكثير من الفوائد. لكن هل هذا النظام الغذائي يناسب الجميع؟ وما الأثار السلبية على الصحة التي قد يتسبب فيها؟ باحثون يقدمون الإجابة.

يتبع هذا النبات الفصيلة النباتية الخبازية، وموطنها الأصلي في بلاد الشام وفلسطين ومصر والمغرب العربي ومعظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط. ويتراوح ارتفاع البتة بين 6 إلى 10 سنتيمترات، وتزرع عن طريق البذور.

ووفقاً لموقع diegobonetto الأسترالي المختص بدراسة أصناف النباتات، فإن نبتة الخبيزة عُرفت كمصدر غذائي مهم في وقت مبكر من القرن الثالث قبل الميلاد، عندما أشاد الطبيب اليوناني ديفيلوس بالخبيزة كجزء من نظام غذائي صحي. ومنذ ذلك الوقت، توارثت أكلها ثقافات عديدة في منطقة حوض المتوسط، حيث تُقلى النبتة مع البصل وزيت الزيتون في فلسطين، أو تُلف وتحشى بالأرز أو البرغل في اليونان، أو تستخدم في مكونات السلطات النباتية في تركيا.

تحتوي زهرة الخبازة على خمس بتلات ويتراوح لون أزهارها بين الأبيض والوردي، وهناك نبتة أخرى تشبهها لكن بأزهار حمراء اللون وتنتمي لنفس الفصيلة، لكنها تختلف بالطعم، هي ليست سامة لكن طعمها به مرارة. وحتى لو قطفت وأكلت مع نبتة الخبيزة فإنها لا تضر.

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بريطانيون يبحثون في الطبيعة عن نباتات برية للأكل

وبحسب الموقع الأسترالي المختص، فإن لهذه النبتة أهمية كبيرة في الثقافة العربية، إذ يطلق عليها البعض اسم نبتة الفقراء، أو الخبز العربي، وذلك لأنه عندما كانت تسوء الأوضاع ويندر الطعام، كان السكان المحليون يلجؤون لهذه النبتة، لاسيما وأنها تبقى مورقة لشهور طويلة.

فوائد مذهلة

من جهة أخرى، يشير موقع pflanzen-vielfalt الألماني والمتخصص بدراسات الأعشاب إلى فوئد كثيرة لهذه النبتة، فهي تحتوي على مواد صمغية بنسبة 5 في المائة وتتكون من جزيئات السكر، مثل الجالاكتوز والجلوكوز وحمض الجلوكورونيك. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد في شكل كبريتات بكميات أقل. وتحتوي الأزهار تقريباً على نفس القدر من الصمغ في تركيبة مماثلة لتكوين الأوراق.

وتستخدم المادة الصمغية في الخبيزة لصناعة الأدوية كغشاء واقي، وبالتالي يكون لها تأثير مهدئ. وفي طب الأعشاب، تستخدم مستخلصات النبات لعلاج التهابات الفم والحنجرة والجهاز الهضمي. كما تستخدم أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال الجاف، وأيضاً لتخفيف الأعراض التي تسببها البواسير.

كما تشتهر البذور الخضراء غير الناضجة للخبيزة بتأثيرها على الرغبة الجنسية. أما الطب الصيني التقليدي، فإنه يستخدم نبتة الخبيزة لعلاج اضطرابات الأمعاء الغليظة والمعدة والرئتين، وفي العديد من بلدان العالم تجفف بتلات النبتة وتشرب كالشاي، ويطلق عليه أسماء مثل "شاي مالفن" أو "شاي هبسكوس".

علاء جمعة 

  • Kohlrabi (picture-alliance/S. Persch)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الكرنب السلقي

    ينتمي الكرنب أو اللفت الألماني إلى فصيلة الملفوف. يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء ألمانيا. خفيف، هش وغض عند تناوله نيئاً، وطري عندما يُطهى على البخار ويُقدم في المرق أو في صلصة أو حساء أو طبق جانبي. وغالباً ما يطلق عليه اسم "كولرابي" باللغة الإنكليزية والألمانية.

  • Savoy cabbage (eyetronic/Fotolia)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الملفوف سافوي

    من أنواع الخضروات الورقية، هش ويحتوي على الكثير من فيتامين (سي) وطعمه مميز. يطهى ملفوف سافوي كحساء ويخنة، أو على البخار كطبق جانبي. ما يسميه الألمان "Wirsing" يعتبر عنصراً أساسياً في أسواق المزارعين الألمان وفي السوبر ماركت إذ يزرع على مدار السنة.

  • Turnip greens (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    اللفت الأخضر

    اللفت الأخضر- باللغة الألمانية "Rübstiel". وهو شائع جداً في منطقة راينلاند غرب ألمانيا وكذلك في هولندا. تفرم جذوعها الرقيقة وتُطهى على البخار وتُمزج مع البطاطا أو تُضاف إلى الحساء. يمكن لعشاق اللفت الأخضر الحصول عليه في موسمين سنوياً - في الربيع والخريف.

  • Wild garlic (picture-alliance/dpa/blickwinkel/H. P. Schaub)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الثوم البري

    من فصيلة الثوم "أليوم" – ويعرف باسم راسمون، الثوم البري، الثوم الخشبي، الكراث الدب، أو الثوم الدب – نبات قريب من البصل والثوم المعمر والثوم. ينمو في الغابة ويضفي مذاقاً رائعاً على الأطعمة. تنبعث منه رائحة الثوم كما أن مذاقه كالثوم أيضاً. يعرف بألمانيا باسم "بيرلاوخ" (Bärlauch)، حيث يحظى بشعبية كبيرة. يضاف غالباً إلى الحساء والسلطات والصلصات وبعض الأجبان.

  • Black salsify (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الهليون الأسود

    السلسفي أو الهليون الأسود عبارة عن جذر أبيض طويل نحيف مغطى بطبقة داكنة. يعرف بالألمانية بـ "شفارتس فورتسل" ما يعني"الجذر الأسود"، لذلك يُعرف باسم "هليون الرجل الفقير" أو "الهليون الشتوي" إذ أنه نبات شتوي نموذجي. يقدم مطهياً على البخار مع البطاطا المسلوقة والزبدة عندما لا يكون الهليون الأبيض الذي يفضله الألمان في موسمه.

  • Ham, asaparagus and potatoes (Imago/Strussfoto)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الهليون الأبيض

    هذا النوع من الخضار الأبيض (في الصورة) هو في الواقع الهليون. في حين أن النوع الأخضر منه يحظى بشعبية واسعة في بلدان أخرى، بينما يفضل الألمان الهليون الأبيض وينتظرون وصوله بفارغ الصبر في الربيع. إذ يبحثون في أواخر أبريل/ نيسان عن سيقان من "الذهب الأبيض" الخاص بهم في المتاجر والأسواق المحلية.

  • Root vegetables (picture-alliance/dpa/M. Brichta)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    جذر البقدونس

    جذر البقدونس، الذي يتم الخلط بينه وبين الجزر الأبيض ببساطة، تجده في الصورة بين الخضروات بترتيب الثالث من اليسارإلى جانب الهليون الأسود. وهو من الخضروات الشتوية التي استخدمت في أوروبا لعدة قرون، في الحساء واليخنات وأطباق الخضروات المتنوعة. يقول الخبراء إنه كلما صغر حجم الجذر، كلما ازدادت طراوته. ويعتبر جذر البقدونس مصدراً غنياً لفيتامين سي أيضاً.

  • Bavarian Brotzeit (picture-alliance/chromorange/B. Jürgens)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الفجل الأبيض

    في بافاريا قد تقدم قطع الفجل الأبيض كالمقبلات إلى جانب البيرة. والفجل الأبيض هو فجل حار غني جداً بفيتامين سي C ويؤكل نيئاً دائماً. داغمار برايتنباخ/ ريم ضوا.


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