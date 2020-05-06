 ماذا وراء سحب الأمم المتحدة القنب من قائمة المخدرات الخطيرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.12.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا وراء سحب الأمم المتحدة القنب من قائمة المخدرات الخطيرة؟

ماذا يعني قرار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة سحب نبتة القنب (الماريغوانا) من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم؟ هل أصبح استخدام النبتة مشروعا أم أنه مقتصر على مجالات معينة؟ وهل سنشهد منتجات جديدة من هذه النبتة في الأسواق؟

Cannabis-Raucher

الاتفاقية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم تعود لعام 1961، وهي أشبه بدليل عام أمام دول العالم المختلفة والتي تريد تنظيم سياستها وقوانينها الخاصة المتعلقة بالمخدرات. في هذه الاتفاقية نبتة القنب كانت على قدم المساواة مع المواد المخدرة الأخرى مثل الهيروين والكوكايين ولمدة 60 عاما تقريبا.

أدرج اسم القنب الهندي أو الماريغونا مرتين في اتفاقية عام 1961. ففي الفئة الأولى التي تشمل جميع العقاقير المخدرة الممنوع تداولها بصفة فردية تم ذكر اسم القنب الهندي. أيضا ذكر اسم هذه النبتة في المادة الرابعة والتي تسمح بالاستخدامات المحدودة لها ضمن قواعد صارمة.

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لايزال استهلاك الحشيش من المحرمات في المجتمعات العربية نظراً للعقوبات القانونية والوصمة المجتمعية. لكن ذلك لا يعني انخفاض إنتاجه واستهلاكه. فهل يشفع واقع الحال في تقنين هذه المادة وتحويلها إلى مصدر ثروة؟

بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد حول العالم ملحقا خسائر فادحة باقتصادات الدول، تسبب في ازدياد انتشار ظاهرة "حمى الشراء" وخاصة للمواد الغذائية والمنظفات، فيما اختلف الوضع في هولندا، حيث هناك تهافت على شراء شيء آخر!

زمن كورونا يفتح لصناعة القنب الهندي فرصا جديدة للبيع والازدهار. لكن الكثير من الطلبيات تبقى في الطريق ولا تصل إلى هدفها. وحتى في ألمانيا التي يسمح بتعاطي القنب الهندي فيها لأغراض طبية فقط أصبح العرض أقل من الطلب.

حققت السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، مبيعات فاقت الملايين بألمانيا وذلك بعد وقت وجيز من السماح للمرضى باستخدامه في تخفيف آلامهم. بيد أن قلة توريد هذه العشبة والقوانين المفروضة تضيق من توسيع هذه التجارة.

بعد التصويت الأخير في لجنة الأمم المتحدة حول المواد المخدرة، لم يعد القنب موجودًا على تلك القائمة للمواد الأكثر خطرا. وهكذا فإن الأمم المتحدة اتبعت توصية منظمة الصحة العالمية الصادرة منذ نحو عامين حول اعادة تعريف درجة خطورة نبات القنب.

يقول شتيفان كريمر، المدير التنفيذي في شركة هيداي"Heyday "  للقنب، والتي تأسست في أوائل عام 2019، في مقابلة مع DW إن هذا القرار للأمم المتحدة يمكن أن يلغي جزئياً شيطنة القنب الحاصلة منذ زمن. وألف كريمر كتابا عن "مستقبل وماضي النقاش حول القنب".

ويختص عمل كريمر باستيراد وتخزين وتوزيع زهور القنب من أجل المنفعة الطبية، ولا يعتبر عمل شركته خارجا عن المألوف حاليا، إذ أن شركات ناشئة مماثلة عديدة أعربت عن رغبتها دخول الأعمال التجارية مع القنب الطبية.

 "كان القنب يصنف سابقاً على أنه نبتة غير مفيدة للاستخدامات الطبية، لكن اعادة التعريف هذا سيفتح المجال لتغيير الوضع القائم"، بحسب كريمر.

عقبات أقل أمام استخدام القنب؟

ويوكد يورغن نيوماير من جمعية صناعة القنب لـ DW: "إنه لمن الجيد أن الأمم المتحدة قد اتبعت توصيات منظمة الصحة العالمية. وصوتت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2020) على إزالة عقار القنب المستخدم لأغراض طبية، من قائمة العقاقير الأكثر خطورة في العالم. وكان من المفترض أن يكون التصويت بداية العام الحالي، إلا أنه تم تأجيله. ويرى نيوماير "بعد هذا الدافع الدولي، نتوقع تيسيراً عالمياً في استخدام القنب الطبي. ونحن نرحب كثيراً بذلك، حيث يمكن للمستوردين والمزارعين والموزعين أن يتوقعوا عدداً أقل من العقبات البيروقراطية في المستقبل".

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ندى الربيعي : تغلبت على السرطان بنبتة القنب

وعن اللوائح الصارمة في ألمانيا التي تواجه صناعة القنب يقول كريمر على سبيل المثال، لا يمكن تخزين القنب الطبي في ألمانيا إلا في مستودع يخضع لـ "الحراسة الأمنية العالية". وقد بنيت شركته بالفعل واحدا من الخرسانة المسلحة، وقال كريمر " إن الأمر صعب من الناحية اللوجستية والمالية ".

 لكن حتى مع التغييرات الجديدة التي رافقت تعريب القنب، فبناء المخزن من الخرسانة المسلحة لم يكن عبثا، إذ لا يتوقع

المحلل الخبير في شؤون القنب ألفريدو باسكوال من مجلة ماريوانا بيزنس ديلي، وهي مجلة رائدة في متابعة صناعة القنب ومقرها الولايات المتحدة يقول: "يظل القنّب في الفئة الأولى من الاتفاقية الدولية التي تفرض قيودا صارمة على الاستخدامات غير الطبية".

انقسام دولي كبير

وصوتت ألمانيا لصالح إعادة التقييم. وصوتت ألمانيا ودول أوروبية أخرى لصالح اعادة تعريف الاستخدام الخاص بالقنب.

والواقع أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المخدرات لعام 1961 أصبحت بالية، إذ أن هناك العديد من الدول التي خالفت الاتفاقية وسنت قوانين داخلية تنظم استخدام القنب مثل كندا وأوروغواي، على سبيل المثال. لكن على الجانب الآخر مازالت العديد من الدول التي ترفض استخدامه، لذلك يعتقد المحلل باسكوال أن الاتفاق الجديد بتنظيم استخدام القنب للأغراض الطبية جاء كحل وسط بين الدول المنقسمة، كما أن خطوة مثل رفع نبتة القنب بشكل كامل من قائمة المواد المخدرة لم يكن ليلاقي أغلبية داخل أروقة الأمم المتحدة.

 

وفقاً للخبير باسكوال فإن إعادة التقييم ترسل اشارة واضحة أن "القنب ليس خطيرا كما أدعى سابقا. لقد تغير الزمن. ونحن الآن نعرف أكثر من أي وقت أن للنبتة استخدامات طبية متعددة، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤثر ذلك أيضاً على البلدان التي كانت مترددة في السابق في تعديل قوانينها الداخلية ولا سيما دول إفريقيا وأسيا.

بداية صناعة الأدوية من القنب؟

من الواضح الآن أن الدراسات ستتطرق بشكل أكبر للتأثيرات الطبية للقنب، ويعتقد رجل الأعمال والمؤلف كريمر أن شركات الأدوية يمكنها الآن أن تستثمر أكثر في أبحاث القنب، ويقول "إن الاعتراف على مستوى الأمم المتحدة يمهد الطريق الآن للشركات التي كانت مترددة في التعامل مع هذه القضية حتى الآن".

وفي الواقع، لم تشارك أي شركة أدوية بعد مباشرة في شركة للقنب. ولكن هذا "سيتغير مستقبلا حال ساهم الواقع الجديد لاهتمام شركات الأدوية الكبرى، فالدراسات والأبحاث الخاصة بالاستخدامات الطبية للقنب معقدة ومكلفة للغاية"، بحسب كريمر. كما أنها كانت على نطاق ضيق فقط وليس بحال الدراسات الكبيرة التي تجريها الشركات الكبرى

المدير الإداري لشركة هيداي توقع أن يتم قريبا طرح أدوية جديدة جاهزة للاستخدام من نبات القنب، وهو ما يمكن أن يشجع الصناعة أيضا، لكن قبل كل شيء يعتقد كريمر "أنه يجب تغيير الصورة النمطية التي تشتهر بها هذه النبتة".

نيكولاس مارتن/ علاء جمعة 

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


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