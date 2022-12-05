ماذا وراء تصاعد الخلاف بين "الدعم السريع" والجيش بالسودان؟

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مساعي قوىً مدنية في السودان للتهدئة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في خطوة تهدف إلى تجنب أي صدامات بينهما.. ماذا وراء الخلاف المتصاعد بين الطرفين؟ وما الحلول المطروحة لاحتوائه؟
في الوقت الذي رحبت فيه دول عربية وغربية بالاتفاق الجديد بين المكون العسكري وأحزاب مدنية سودانية، احتج الآلاف في الخرطوم على توقيع الاتفاق، الذي لم يتناول بعض القضايا الشائكة، مثل العدالة الانتقالية.
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه ليصبح كافة أعضاء المجلس من العسكريين وأعضاء حركات التمرد المسلحة. فكيف قابل المكون المدني هذا القرار؟
رغم غياب أي انفراجة ملموسة في خروج السودان من أزمته العاصفة، يطالب متظاهرون برحيل المبعوث الأممي للسودان، الألماني فولكر بيرتس، في حين يرى خبراء أن هناك ما يبعث على التفاؤل.
غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".
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