 ماذا وراء تصاعد الخلاف بين "الدعم السريع" والجيش بالسودان؟ | مسائية DW | DW | 06.03.2023

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مسائية DW

ماذا وراء تصاعد الخلاف بين "الدعم السريع" والجيش بالسودان؟

مساعي قوىً مدنية في السودان للتهدئة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في خطوة تهدف إلى تجنب أي صدامات بينهما.. ماذا وراء الخلاف المتصاعد بين الطرفين؟ وما الحلول المطروحة لاحتوائه؟

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