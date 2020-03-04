 ماذا وراء ″الزلزال″ العربي في انتخابات الكنيست الإسرائيلي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.03.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا وراء "الزلزال" العربي في انتخابات الكنيست الإسرائيلي؟

إقبال عربي غير معهود، منذ عام 1999، على الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، والأصوات تصب في معظمها لصالح القائمة العربية المشتركة، والتي حققت نجاحاً غير مسبوق. فما هي الأسباب وراء المشاركة الواسعة من المجتمع العربي؟

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الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة

"ابتهاج لا يخفى"، هكذا يمكن وصف رد فعل رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة في صورة نشرت له بعيد فرز 90% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23، وحصول حزبه على 15 مقعداً، في تقدمٍ وصفه الإعلام الإسرائيلي بـ"الزلزال" و"المكسب التاريخي".

هذا يعني أنه 17 نائبا عربياً سيخدمون في الكنيست، من بينهم ثلاثة نواب يمثلون الأحزاب اليهودية، والذي يمكن اعتباره أمراً جديداً على الواقع السياسي الإسرائيلي، لاسيما أن جميع الأحزاب اليهودية شهدت تراجعاً في صناديق الاقتراع، ما عدا القائمة العربية.

 ويبدو أن التنوع الذي تحظى به القائمة العربية يثير اهتمام المراقبين أيضاً، إذ تضم القائمة أربع نساء، سيدخلن الكنيست، من بينهن نائبة محجبة، في حين أن المرأة في معظم الأحزاب اليهودية لم يتح لها الحصول على مقعد بالكنيست في هذه الدورة.

"صفقة القرن" ودورها في توجيه الناخب العربي 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 28.01.2020

صفقة القرن أثارت غضباً بين مواطني إسرائيل العرب، مما أدى إلى نتائج سلبية على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

هذا النجاح غير المسبوق للقائمة العربية يعود لعاملين رئيسيين أولهما: الزيادة الكبيرة في إقبال الناخبين العرب داخل المجتمع الإسرائيلي على التصويت بنسبة وصلت إلى 65%. أما العامل الثاني فهو تراجع دعم الأحزاب اليهودية داخل الأوساط العربية، كما تذكر صحيفة "هآرتس" العبرية.

 كل هذا ساهم في تحقيق مكاسب للتحالف العربي، بقيادة أيمن عودة، ووضع التقدم الذي حظي به تحت المجهر، مما يدفع للحديث عن أسباب رغبة العرب في التوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من أي انتخابات سابقة.

ربما يعود الإقبال العربي الكبير على الانتخابات إلى خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعطت الأحقية لإسرائيل بسحب الجنسية من المواطنين العرب في منطقة المثلث، التي تضم 10 مدن وقرى عربية بين جبل الكرمل والضفة الغربية، ويقطنها نحو 350 ألف عربي.

ويرى المحلل السياسي من القدس إبراهيم جابر، في حديث له مع DW عربية، أن التهديد الذي لحق بمنطقة المثلث شكل هاجساً لدى الأوساط العربية، ما دفعهم للمشاركة بالانتخابات على أمل التغيير.

مختارات

يدلي الناخبون في إسرائيل بأصواتهم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر في انتخابات قد تتمخض عن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفترة خامسة قياسية أو تنهي هيمنته على السياسة الإسرائيلية منذ عشر سنوات. (16.09.2019)

يتوافد الناخبون الإسرائيليون من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة ستحدد مصير بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في السلطة. وبقي نتانياهو في منصبه منذ عام 2009. ويعتبر بيني غانتس من حزب أزرق أبيض هو المنافس الرئيس. (17.09.2019)

وقد ذكرت "هآرتس" أن الحديث عن "الصفقة" أثار غضباً بين مواطني إسرائيل من العرب، مما أدى إلى نتائج سلبية على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والذي بدوره أجج الغضب الشديد بين السكان بتصريحاته المعادية للعرب مؤخراً، فيما كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن عدم وجود بيان واضح من رؤساء حزب أزرق أبيض ضد الصفقة وأثرها على سكان المثلث، جعلهم يرغبون بالاتجاه إلى القائمة المشتركة.

ولعل موقف نتيناهو لم يكن مكسب القائمة المشتركة الوحيد، إذ إن إعلان زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس بعدم رغبته بالحصول على أي دعم من التحالف العربي، دفع الأصوات العربية إلى تحويل ورقتها الانتخابية لصالح حزب عودة.

 وكان الناخبون العرب قد صنعوا الفارق لصالح حزب غانتس في الانتخابات السابقة، إلا أن موقفه الجديد اعتبر ضربة مهينة للعديد من المواطنين العرب، مما دفعهم لسحب دعمهم والتصويت للتحالف العربي، كما ذكرت "هآرتس".

 ويذكر الخبير في معهد الديموقراطية الإسرائيلي إريك رودنيتزكي لـ DW أن موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه "عرب إسرائيل" شكّل دافعاً آخراً، في ظل التشريعات القديمة، والتي اعتبرت إساءة لهم، لاسيما الخطاب المعادي للعرب الذي تبناه الليكود.

وفي سياق ذي صلة، فإن المصوتين وجدوا الانتخابات "فرصة تاريخية لإسقاط اليمين"، كما صرح عضو الكنيست العربي جابر عساقلة لـDW عربية، مضيفاً أن التحريض الذي تعرض له التحالف من نتنياهو واليمين وكذلك حزب أزرق أبيض كان سبباً في رغبة الناخبين العرب بتشكيل كتلة قوية ومؤثرة في الكنيست. 

الإعلامية الإسرائيلية لوسي أهريش أعادت نشر تغريدة قديمة لها عبر حسابها على تويتر، وقالت فيها إن ما دفع نتيناهو للتحريض على العرب هو "الخوف"، والذي دفع المجتمع العربي نحو صناديق الاقتراع، فقررت الأحزاب العربية تغيير قواعد اللعبة والمشاركة في الحياة السياسية الإسرائيلية. فيما أشارت أهريش في تغريدة أخرى إلى أن "الحكم اليميني في خطر"، كما أن الأحزاب اليسارية فشلت بدورها في كسب الأصوات العربية.

ويشكل اجتماع الأحزاب العربية في كتلة واحدة من أهم أسباب الإقبال العربي الكبير على التصويت، كما يتفق كل من عساقلة وجابر، وهذا وصفته هآرتس بـ"المشاركة بشكل قانوني في اللعبة السياسية"، مما يعني أن التغيير جاء من التحالف العربي بداية، وانتقل إلى الناخبين، بعد أن وجدوا فرصة جديدة في حضن القائمة المشتركة.

فيما ذكرت "يديعوت أحرنوت" أن الدعم الهائل للقائمة، التي أصبحت إجماعًا في الشارع العربي، يثبت أن الأحزاب اليهودية "لم تعد خياراً سياسياً صالحاً للمواطنين العرب".

العرب يأملون في التغيير 

"اللعبة الديموقراطية" تفرض على اللاعبين خوض المباراة حتى النهاية، وكما يذكر الإعلام العبري فإن الحزب المسيطر على الكنيست سيعمل على تحقيق رؤيته السياسية والاجتماعية والثقافية لجميع مواطني إسرائيل، مما يطرح التساؤل حول الفرص التي ستكون متاحة للأقلية العربية للدفاع عن مصالحها. 

ولهذا كانت مشاركة المواطنين العرب في هذه "اللعبة" أمرا حتميا، كما يذكر الكاتب سلمان مصالحة في مقال له، مضيفاً أن هناك أغلبية واضحة خلال السنوات الأخيرة تسعى للاندماج في جميع مؤسسات الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك خيار مشاركة ممثليهم في الائتلاف الحاكم.

ويجد رودنيتزكي أنه "في حال قدرة أعضاء القائمة المشتركة على استخدام ثقلهم السياسي الكامل داخل الكنيست للتعاون مع الحكومة اليمينية وتحقيق إنجازات ملموسة لدوائرهم الانتخابية، مثل خطة التنمية الاقتصادية أو برنامج حكومي للحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي، فهذا قد يمكنهم من تحقيق مكاسب لناخبيهم"، مضيفاً أن بإمكانهم إحداث التغيير من خلال التعاون مع الحكومة.

من جهة أخرى فإن هناك أصواتاً عربية انتقدت هذا "الإنجاز"، باعتباره "بالون" بدون برنامج سياسي واضح، كما كتب الباحث رازي نابلسي من حيفا، الذي أكد في منشور له على موقع فيسبوك أنه إذا لم يستطع التحالف العربي تحقيق إنجازات للناخبين فإن الناس سترى أنه "لا فارق بين أن يمثلنا في الكنيست 20 أو 10" نواب. وحذر نابلسي من احتمال الوقوف "أمام موجة شعبوية كارثية نحو الانهيار السياسي والأخلاقي".

مساهمة النواب العرب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة أمر وارد، بحسب ما يرى إبراهيم جابر، فهناك حديث عن طرح مشروع قانون في الكنيست يحظر على أي شخص ملاحق قضائياً تشكيل الحكومة، والذي يبدو أنه يستهدف نتنياهو المتهم بعدة قضايا فساد، "وفي حال قيام حزب أزرق أبيض بتقديم المشروع، فالقائمة المشتركة سوف تدعمه لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة"، حسبما قال جابر لـDW عربية.

مرام سالم 

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مختارات

بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتواجه انتقادات لدعمها وزير أركان الجيش الإسرائيلي غانتس. فما هي القائمة العربية؟ وكيف تشكلت؟ وكيف تساهم في السياسية الإسرائيلية؟ (23.09.2019)  

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