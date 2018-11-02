ماذا قال صامويل إيتو لمحمد صلاح في في غرفة تبديل الملابس؟

قال موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن النجم الكاميروني صامويل إيتو، أسدى نصيحة إلى محمد صلاح، ساعدته على العودة إلى التألق من جديد فوق المستطيل الأخضر، وأضاف أن إيتو أخبر صلاح، أثناء محادثة بينهما سنة 2014 ،أنه يمتلك موهبة طبيعية ستظهر للعالم، عندما يتحلى بالصبر فقط.

وأشار صامويل إيتو (37 عاماً)، الذي لعب برفقة محمد صلاح في "البلوز" قائلاً: "أتمنى أن يتذكر صلاح اليوم، الذي كنا فيه معاً في غرفة تبديل الملابس بملعب ستامفورد بريدج (معلب فريق تشيلسي)، بعدما قدم مباراة سيئة في إحدى المباريات"، وأضاف: "طلبت منه أن يتحلى بالصبر. وقلت له أنت لاعب جيد وستصبح لاعباً عظيماً".

وتابع إيتو، الذي تألق بشدة مع برشلونة قبل عدة سنوات "صلاح أصبح لاعباً كبيراً وسيكتب قصته الخاصة بالإصرار والرغبة"، وأردف: "كل شيء يعتمد على صلاح نفسه. لديه مهارات لا تصدق ويُقدم الآن أداء رائعاً، يُخول له المنافسة على جائزة الكرة الذهبية".

وكان محمد صلاح (26 عاماً)، قد خاض تجربة كروية غير ناجحة برفقة تشيلسي، الذي كان يُشرف على تدريبه آنذاك المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، إذ لم يحصل النجم المصري على دقائق لعب، ما دفعه إلى شد الرحال إلي الدوري الإيطالي، ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول، الذي يُعد صلاح الآن نجمه الأول من دون منازع.