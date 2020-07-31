 ماذا حصل خلال 10 سنوات منذ مقولة ″الإسلام ينتمي لألمانيا″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.10.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا حصل خلال 10 سنوات منذ مقولة "الإسلام ينتمي لألمانيا"؟

إنها عبارة صاغها آخرون، لكن بعد أن أعلن الرئيس الألماني آنذاك كريستيان فولف أن الإسلام جزء من ألمانيا في خطابه حول الوحدة الألمانية، كان النقاش محتدماً بشكل خاص. لكن ماذا حدث منذ إطلاق فولف تلك العبارة قبل عشر سنوات؟

صورة من مسيرة ضد معاداة المسلمين في برلين (23/6/2017)

سيدة تحمل بيدها علم ألمانيا وبالأخرى رسما لحمامة السلام مع يافطة كتبت عليها السلام عليكم، في مسيرة ضد "معاداة المسلمين" في برلين (23/6/2017)

جملة قصيرة بوزن ثقيل:  "الإسلام الآن ينتمي أيضا لألمانيا"،صرح بذلك الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لإعادة توحيد ألمانيا. وبهذه الجملة أثار فولف نقاشا يستمر إلى يومنا هذا. وحصل غضب هنا وشكر كبير هناك وكثير من عمليات البحث. 

عملية صعبة: ملايين المسلمين يعيشون في ألمانيا في الجيل الثالني والثالث والرابع. وبالرغم من ذلك فإن عملية الاندماج والاعتراف تبقى طويلة ومحفوفة بالعقبات. وفولف وضع أصبعه على وترٍ حساسٍ في 2010 وفي السنوات التالية "حصل الكثير"، كما تقول خبيرة العلوم الإسلامية ريم شبيلهاوس. لكن "على أبعد تقدير منذ 2016 حصل ركود في العمليات والمفاوضات. ويمكن جزئيا ملاحظة بعض الخطوات إلى الوراء"، كما قالت خبيرة العلوم الإسلامية أثناء مناقشة لخدمة الاندماج في برلين.

الرئيس الألماني كريستيان فولف خلال حديثه بمناسبة مرور 20 عاما على إعادة توحيد ألمانيا (3/10/2020)

قبل عشر سنوات تسبب الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف في حدوث مناقشات مستمرة حتى الآن بسبب عبارته الشهيرة "الإسلام الآن ينتمي أيضا لألمانيا".

لكن ماذا تطور؟ وما هي العراقيل بالتحديد؟ فقط بعض القضايا يمكن للحكومة الألمانية وحدها حلها على المستوى الاتحادي مثلا قضية الرعاية النفسية الإسلامية داخل الجيش الألماني. وفي موضوعات أخرى، كما تشرح شبيلهاوس تستخدم الولايات سبلا قانونية مختلفة لتثبيت وجود عروض إسلامية. ويتعلق الأمر هنا مثلا بطريقة الدفن حسب الشريعة الإسلامية وإمكانية الحصول على عطلة أثناء الأعياد الإسلامية وتقديم الرعاية النفسية في المستشفيات والسجون للمسلمين وتدريس مادة الإسلام في المعاهد العليا. والاختلافات الأكثر وضوحا بين الولايات الألمانية تظهر في موضوع تدريس الدين الإسلامي.

أ.د. ريم شبيلهاوس، خبيرة الشؤون الإسلامية بمعهد غيورغ إيكَرت

ريم شبيلهاوس تتحدث عن نتيجة مختلطة بعد مرور عشر سنوات على مقولة الرئيس الألماني الأسبق حول انتماء الإسلام إلى ألمانيا.

من سيكون شريكا؟

ومن سمات الإسلام الأساسية ـ بخلاف الكنائس ـ أنه لا يعرف تدرجا هرميا وليس له ممثلون رسميون. وفيما يخص التكتلات الكبيرة فإن السياسة تتجنب التقارب الكبير، لأنها تخشى التأثير من الخارج ـ على غرار جمعية "ديتيب" الممولة تركيا. وتشك الخبيرة شبيلهاوس في أن بعض المنظمات هي بالفعل تملك القدرة التمثيلية. وهذا الانقسام ـ أو القول ايجابيا التنوع للحياة الإسلامية يمكن لمسه بعيدا عن تحفظات الجانب السياسي أحيانا في الفعاليات العامة لمؤتمر الإسلام الألماني: عندما ينتقد ممثلو الاتجاهات والمنظمات الدينية بعضها البعض وتتعارض مع بعضها البعض.

وهذا أثر على التطور المتعثر للسنوات الماضية. فكلما حصل تعامل للسياسة الكبيرة مع الاتحادات، تبدو الأرضية مقيدة. ومؤخرا في يوليو/ تموز عندما أرادت وزارة الخارجية الألمانية ضم المحامية المسلمة نورهان سويكان لفريق المستشارين في قسم "الدين والسياسة الخارجية". فبعد انتقاد قوي للمجلس المركزي للمسلمين الذي تنتمي إليه سويكان تراجعت الوزارة عن قرارها، وتكليف مستشارين بخلفية دينية مجمدة منذ تلك اللحظة.

المحامية المسلمة نورهان سويكان، السكرتيرة العامة للمجلس المركزي للمسلمين بألمانيا

وزارة الخارجية الألمانية تراجعت عن ضم المحامية المسلمة نورهان سويكان لفريق المستشارين في قسم "الدين والسياسة الخارجية"، بعد انتقاد قوي للمجلس المركزي للمسلمين الذي تنتمي إليه سويكان.

عمل مثمر على أرض الواقع

وحيث حدثت تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة على الرغم من هذه العقبات، فإن ذلك يرجع إلى نهج سياسي أكثر براغماتية، يحاول تفادي قضية الجمعيات والاتحادات الرسمية ويراهن أكثر على إشراك المسلمين في برامج محددة ملموسة.
سيراب غولر، سياسية من الحزب المسيحي الديمقراطي ووزيرة شؤون الاندماج في أكبر ولاية ألمانيا سكانا، شمال الراين وستفاليا، تذكر كمثال "مكتب التنسيق للالتزام الإسلامي" المقام في منتصف 2019. وهذه المؤسسة تتعاون في الأثناء مع نحو 200 نادٍ. وتتحدث غولر عن "مشهد نوادٍ متعدد الألوان ومتنوع" وتذكر كمثال نادي كرنفال إسلامي ومجموعة كشافة. وهذه القوى تريد السياسة دعمها.

جانب من عضوات وأعضاء اتحاد الكشافة المسلمين في فرانكفورت على نهر الماين (8/10/2016)

تنوع واضح بين عضوات وأعضاء اتحاد الكشافة المسلمين.

ما وراء الاتحادات

يذهب دينيس صادق كيرشباوم إلى أبعد من ذلك. فالمسلم الشاب هو رئيس جمعية "شاب، مسلم، ناشط" التي تأسست في 2019. ويقول كيرشباوم بأن الأعضاء شباب مسلمون من تقاليد مختلفة يشعرون بأنهم ألمان ويرغبون في مشاركة علنية أكثر. وفي هذا الجيل تفقد الجمعيات الإسلامية المعتادة من أهميتها بحيث أن بعض الشباب انسحبوا جزئيا من تلك الجمعيات. وحسب معطيات كيرشباوم تعتزم 16 جمعية شبيبة إسلامية غير متجذرة عقائديا إطلاق تحالف لعمل الشبيبة الإسلامية والحصول معا على "صوت واحد".

مع ذلك تبدو الأجواء الأساسية تزداد صعوبة. ومن بين التحديات تذكر شبيلهاوس "أجواء متشككة في الدين ومعادية للإسلام بشكل متزايد في ألمانيا". كما أن المنظمات الإسلامية، خاصة عند المقارنة مع الكنائس الكبرى، لديها "القليل من الموارد المادية والبشرية والكفاءات".

والإرهاب الدموي في بلدة هاناو الذي قتل فيه شخص عنصري في فبراير/ شباط تسعة مهاجرين أثار حفيظة البلاد وبث الريبة في نفوس الكثيرين الذين يعيشون منذ عقود هنا. وقد شكَّل وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الأسبوع الماضي مجموعة خبراء مستقلة ضد العداء للمسلمين للإجابة على السؤال المتعلق بالمزاج النقدي. اثنا عشر خبيرا يفترض أن يدعموا السياسة بشأن هذا الموضوع.

كريستوف شتراك/ م.أ.م

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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