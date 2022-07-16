ماذا تفعل عندما تصاب بلدغة عنكبوت؟

لدغة العنكبوت مزعجة ومؤلمة وقد تثير الحكة في بعض الأحيان، ولكن ألمها طبعا لا يقارن بلدغة النحل أو الدبابير. مع ذلك، يجب الانتباه وتجنبها قدر الإمكان و عند الإصابة بلدغة عنكبوت من الأفضل التصرف سريعا وعدم إهمالها.

في معظم الحالات لن تعلم بحدوث لدغة عنكبوت إلا بعد مرور ساعات وتحديدا عندما تبدأ بعض الأعراض بالظهور مثل: تورم في موقع اللدغة، بقعة حمراء، حكة أو طفح جلدي، ألم حول منطقة اللدغة، وفي بعض الحالات قد تتسبب بالتعرق، صعوبة في التنفس، استفراغ أو غثيان، حمى وقشعريرة، ضغط دم مرتفع، في هذه الحالة طبعا، يجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب.

متى تصبح لدغة العنكبوت خطرة؟

من الممكن أن تتسبب لدغة العنكبوت بعدوى بكتيرية. إذ تحمل العناكب البكتيريا التي يمكن أن تنتقل عن طريق اللدغة وتسبب التهابات الجلد، بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

يمكن أن تصبح لدغات العنكبوت مشكلة أيضا في حالة حدوث تفاعلات الحساسية. في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية أو عدم انتظام دقات القلب أو الصداع.

تعد معظم العناكب غير خطيرة حتى لو قامت باللدغ، وذلك لأن أنيابها صغيرة جدا وضعيفة بحيث لا يمكنها ثقب جلد الإنسان، ولكن توجد في العالم أنواع قليلة من العناكب التي لديها أنياب طويلة بالقدر الكافي للنفاذ عبر جلد الإنسان وإطلاق سم قوي بما يكفي لإيذائه. ومن هذه العناكب عنكبوت الأرملة السوداء.

كيف تتصرف عند الإصابة بلدغة عنكبوت؟

بحسب ما نشره موقع (هيلث ايسنشال) الأمريكي، ينصح طبيب الطوارئ كريستوفر إم بازولي من مركز كليفلاند الطبي في الولايات المتحدة، بتنظيف مكان اللدغة مباشرة وغسله بالماء الدافئ والصابون : "أفضل شيء يمكنك القيام به لتقليل فرص الإصابة بالعدوى هو تنظيف المكان جيدا". ومن ثم يوصي بتبريد المنطقة باستخدام كمادات باردة أو قطع قماش مبللة معقمة على مكان اللدغة، والتوجه إلى الطبيب.

ر.ض