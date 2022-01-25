 ماذا بقي من إرث ثورة 25 يناير وذكراها بعد أحد عشر عاما؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.01.2022

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سياسة واقتصاد

ماذا بقي من إرث ثورة 25 يناير وذكراها بعد أحد عشر عاما؟

مر أحد عشر عاما على ثورة الشعب المصري ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بينما تستمر التساؤلات حول ما تبقى من ذكرى الثورة وهل لا يزال المصريون يهتمون بشعارها "عيش حرية عدالة اجتماعية"؟

في الذكرى الـ11 لثورة الشعب المصري، هنا جانب من ميدان التحرير

في الذكرى الـ11 لثورة الشعب المصري، هنا جانب من ميدان التحرير

لايزال محمد اليماني، يتنابه شعور بالاضطراب عندما يمر بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بين ذكرى مؤلمة بفقدان صديقه بطلق ناري إبان الاحتجاجات، وذكرى أخرى تجعله فخورا بأنه شارك في إزاحة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

يتذكر اليماني، اندلاع الاحتجاجات حيث يقطن وسط القاهرة، "كنت في منتصف العشرينات، نزلنا للشوارع للتظاهر.. لم نتوقع أن تنجح ونفرض رأينا ونطيح بالنظام".

اختلفت الأجواء في الميدان بعد 11 عاما، توسطته مسلة أثرية وأربعة كباش، بعد خضوعه لعملية تطوير في أبريل/نيسان الماضي. "الميدان أصبح أنظف وأجمل، لكن مطالبنا لم تتحقق بعد"، يقول اليماني وهو في الثلاثينات ومن جيل الثمانينات الذي تصدر الثورة.

لكنه عاد ليقول "كي نكون منصفين هناك محاولات من الحكومة لإصلاح الأوضاع فقد مررنا بثورتين ونواجه الآن وباء كورونا، وبالتالي لن يتغير شيء في يوم وليلة".

كان عام 2014، آخر احتفال حاشد في ميدان التحرير بذكرى ثورة 25 يناير، حين توافد المئات على الميدان بعد الإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي وليطالبو وزير الدفاع –آنذاك- عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة الذي فاز بها في يونيو/حزيران من العام ذاته.

مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات بذكرى حرب 6 أكتوبر

نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت حكمه لمصر متجاهلا الضغوط الدولية في مجال حقوق الإنسان

مختارات

لكن منذ ذلك الحين، لم تحدث  احتفالات في الميدان ، كما فرضت الحكومة إجراءات أمنية مشددة دائمة منعا لأي تظاهرات. في المقابل عاد عيد الشرطة المصرية ليسيطر على الأجواء والذي يصادف يوم 25 يناير أيضا.

يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة لـDW عربية، إن النظام الحالي يريد "إزالة الروح الثورية من الشارع المصري والشباب، في الوقت نفسه لم يعد الناس يهتمون بمطالب الثورة، بدليل فشل كل دعوات التظاهر طوال السنوات الماضية" ويضيف بأن "المجتمعات في الشرق الأوسط استبدادية أسوة بالأنظمة الحاكمة".

أما ياسمين عبداللطيف، فقد عايشت الثورة عن بعد لصغر سنها حينها، وبالتالي لا تكترث كثيرا بذكراها، وتقول "كنت مشغولة بدراستي، وتابعت أحداثها من وراء شاشة التلفاز". مرت السنوات وتخرجت الشابة المصرية من كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، وهي الآن ترى أن الثورة فشلت في تحقيق مطالبها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"التي تراها بديهية وصالحة لكل زمان ومكان.

وتضيف لـ DW عربية "الحريات السياسية لا أتمتع بها ولا أستطيع أعبر عن رأيي، ليس بسبب تقصير الحكومة فقط، ولكن أيضا المجتمع متشدد ومنغلق للغاية ولا يشجعني على التعبير عن أفكاري". لهذا تشعر ياسمين بالضيق لأنه الوضع لن يتغير بسهولة.

تعثر الثورة

بعكس كثير من نشطاء الثورة الشباب الذين تواروا عن المشهد المصري، واظب عبد المنعم إمام على المشاركة في كل التفاعلات السياسية، ويترأس الآن حزب العدل ويشغل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. يقول لـDW عربية، إن الحرب على الإرهاب والتداعيات الاقتصادية غير العادية التي مرت بها البلاد أدت إلى تعثر نجاح الثورة  على المستوى السياسي في السنوات الماضية.

البرلماني عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري

عبد المنعم إمام: هناك تغيير حدث في التعاطي مع ملفات عديدة مثل قطاع الصحة والعشوائيات، ومن كان يتخيل أن أوضاع سكان العشوائيات ستتغير إلى الأفضل؟

ويضيف إمام أن الثورة تظل حدثا مهما وفاصلا في تاريخ مصر. لكن لـ "سوء الحظ أن جماعة الإخوان المسلمين اختطفت الثورة وتصدرت المشهد رغم أنها آخر من جاءت إلى الميدان، قبل أن يطيح الشعب بها في 30 يونيو/حزيران 2013، ثم أدخلت البلاد بعدها في موجات عنف وعمليات إرهابية"، بحسب إمام. وهو ما يفسر الهدوء الذي يصاحب ذكرى الثورة هذا العام حيث يشعر المصريون بالتعب، بحسب إمام.

ويعلق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري، عبدالله السناوي لـ Dw عربية، بأن الثورة "اختُطفت مبكرا من الإخوان وأُجهضت بعد ذلك وجرى التنكيل بشرعيتها، فلا هي حكمت وفق أهدافها ومبادئها، ولا هي غيّرت البنية الاجتماعية أو ساهمت في طلب الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة". غير أنه يرى أن "قوتها الكامنة ما زالت حاضرة فى صدور وضمائر الأجيال الشابة بما يلهم المبادئ نفسها".

ما الذي تحقق؟

وحول ما تحقق من مطالب الثورة، يقول عضو البرلمان المصري، إن شرعية الثورة موجودة في الدستور، والحكومة والنظام الحالي جاء من رحمها ولا أحد يستطيع إنكار شرعيتها الدستورية.

ويضيف إمام، "نحن في وضع مثل مباراة الملاكمة وتبادل الضربات السياسية لإحداث تغيير وكسب النقاط مع الوقت، ومعها ستتحقق مطالبنا". ويوضح بأن "هناك تغيير حدث في التعاطي مع ملفات عديدة مثل قطاع الصحة والعشوائيات، ومن كان يتخيل أن أوضاع سكان العشوائيات ستتغير إلى الأفضل".

وبحسب البيانات الرسمية، انتهت مصر من تطوير 80 بالمائة من المناطق الخطرة فى مختلف المحافظات ضمن خطتها للقضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

ويتابع إمام: "نحن الآن في مرحلة بناء النظام السياسى التي بدأت بعد 2020 بعد انتهاء الحرب على الإرهاب"، لافتا إلى أن مصر تشهد فترة جديدة لها انعكاساتها على ملف الحريات مع تطبيق الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن السيسي، إلغاء الطوارئ بعد فرضها في البلاد لعدة سنوات، معتبرا أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار" في المنطقة.

ميدان التحرير القلب النابض في العاصمة القاهرة

ميدان التحرير القلب النابض في العاصمة القاهرة يظهر هادئا وبعيدا عن الشكل الذي عُرف به عام 2011

غير أن الوضع الحقوقي في البلد خلال السنوات الأخيرة يثير قلق المجتمع الدولي، إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية "تستمر في معاقبة المعارضة، وتقمع الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاَ عن استخدام القوة الأمنية بشكل غير قانوني والاحتجاز التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية، وحرمان السجناء من الرعاية وإصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام".

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أوضاع مشابهة، ومن ذلك استخدام "تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين ومضايقة أقارب المعارضين في الخارج"، وكذلك "سجن صحفيين ونشطاء بتهم ذات دوافع سياسية". وتتحدث المنظمة عن أن البلد يعيش أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود.

تغيير في الأفق!

يعلق الصحفي عبد الله السناوي، بأنه يرى إشارات قد تكون نية لدى الحكومة في فتح المناخ العام، ولكن  السياسة  لا تُدار بالنوايا الحسنة، بحسب وصفه، مضيفا في الوقت نفسه أنه "لا يجوز مطالبة عامة الشعب بتأييد ومبايعة السلطة، دون منحهم حق النقد والحرية".

وردا على أسئلة حول أوضاع حقوق الإنسان، قال السيسي في تصريحات صحفية بمنتدى شباب العالم في 13 يناير: كانون الثاني، إنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية سنويا شريطة توفير تكلفتها. وأضاف السيسي: "سأرحل إذا المصريون لا يريدونني، غير ذلك تبقى محاولات للإساءة وتشويه لشكل الدولة، نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال".

وتقبع مصر في خانة الدول غير الحرة على مقياس فريدوم هاوس، إذ لا تملك سوى 26 على مئة في تقرير 2020 مقارنة بـ37 على مئة عام 2016، كما توجد في المركز 166 من بين 180 دولة ومنطقة عبر العالم في مؤشر حرية التعبير الذي تصدره مراسلون بلا حدود.

 ووصلت الانتقادات الدولية حد مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي أصدر بيانا صوتت عليه 31 دولة عبر العالم، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما ردت عليه هذه الأخيرة بأنه لا يوجد حكم بالحبس إلا بناء على جريمة تبرّر ذلك، وأن على الدول الموقعة "النأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".

بدوره يرى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن "النظام الحالي يدرك أن هامش الحرية أواخر حكم مبارك أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة ضده"، وأكد أن السيسي نجح في خلق قواعد شعبية له بين فئات شعرت أنها تضررت من اضطراب الأوضاع بعد الثورة مثل الأقباط والمرأة ورجال الأعمال وأعيان الريف بالإضافة إلى الدولة العميقة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية.

كما أن الثقافة السياسية السائدة في تلك المنطقة الإقليمية المضطربة أمنيا، تفضل الرجل القوي، وهو ما أظهره السيسي ومكنه من كسب شعبية الرأي العام الداخلي واستعادة علاقات مصر الخارجية، بحسب صادق.

في الوقت ذاته، يقول صادق إنه رغم كل التضييقات أصبحت هناك أجيال جديدة لم تعاصر الثورة لكنها تربت على السوشيال ميديا وتحمل طابعا نقديا في العديد من القضايا الاجتماعية وباتت أداة ضغط خارج سيطرة النظام.

فيما تخوض ياسمين (الشابة المصرية) تجربة جديدة لها في الانضمام إلى الحزب المصري الديمقراطي المعارض كي تتعرف على الحياة السياسية في مصر. وتقول: "سأستمر في التمرد على المجتمع لأنني لا استطيع أن أظل سلبية".

م.م / ا.ع - القاهرة/بون

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين