ماذا بعد فشل انطلاق أهم مركبة في تاريخ رحلات الفضاء؟

بعد فشل انطلاق مركبة روسية من طراز سويوز بسبب عطل في محرك المعزز وعودة طاقمها إلى الأرض، يبقى السؤال الأهم الآن: ماذا بعد هذا الفشل؟
رغم الحادثين المقلقين مؤخرا للمركبة الفضائية سويوز بعد العثور على ثقب في الجدار الخارجي للمركبة وإغلاقه بواسطه غراء خاص ثم الانطلاقة المتعثرة، إلا أن المركبة تبقى الأكثر استخداما ونجاحا في تاريخ الرحلات إلى الفضاء. ورغم عودة طاقم المركبة إلى الأرض بأمان إلا أن الانطلاقة الفاشلة للمركبة يعتبر الحادث الأكثر خطورة لمركبة فضائية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. فهل سيستمر مع ذلك الوثوق في المركبة الروسية؟
حسب رائد الفضاء الألماني توماس رايتر فإنه سيستمر العمل بالنظام الناقل بعد إجراء تحليل دقيق للأخطاء والقيام بالتعديلات الملائمة. ولكن ماذا عن الطاقم الموجود في محطة الفضاء الدولية الآن؟ كان يفترض أن يعود أعضاء الطاقم إلى الأرض في منتصف ديسمبر المقبل على متن كبسولة سويوز موجودة حاليا في المحطة. الكبسولة مصممة بحيث يمكن أن تبقى في المدار لحوالي 210 يوما دون أن تفقد الكثير من شحن بطاريتها، وهذا يعني بأن الطاقم المكون من ثلاثة أفراد يُرجح أن ينطلقوا في رحلة العودة في بداية شهر يناير على أبعد تقدير. لكن يبقى هناك احتمال أن يتم تمديد عمر الكبسولة لوقت أكثر.
التأخير الذي وقع حاليا مايزال ضمن الإطار الآمن. ولدى الطاقم ما يكفي من الماء والطعام للبقاء لفترة أطول من ذلك بكثير، لكن المعروف هو أنه كلما طال بقاء رائد فضاء بعيدا عن الجاذبية، كلما انهارت عضلاته.
س.أ
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
أطلقت روسيا الإتحادية مؤخراً مركبة "سويوز 2.1 أ" الفضائية التي ستضع أقماراً صناعية في مداراتها في الفضاء الخارجي، وقد أطلقت المركبة من مركز الإطلاق الجديد في "فستوتشني" الذي يقع في سيبيريا. وقد بلغت تكاليف إنشاء المركز 104 مليار دولار، وتهدف روسيا الإتحادية من إنشاء هذا المركز إلى تقليل إعتمادها على مركز "بايكونور" في جمهورية كازاخستان.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
منذ فترة طويلة تفكر روسيا الاتحادية بإنشاء مركز لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية، وفي عام 2007 تم التصديق على قرار إنشاء مركز "فستوتشني"، وبدأت عمليات الإنشاء في عام 2012. في الصورة تبدو مراحل إنشاء المركز الفضائي في شهر آب من العام الماضي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
هذا هو مركز "فستوتشني" وهو مخصص لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في المرحلة الحالية، وحدها مركبات "سويوز" بإمكانها الإنطلاق من هذا المركز- ولكن هذا سيتغير بحلول عام 2023 عندما ستنطلق من هذا المركز المركبة المأهولة "أنغارا" نحو الفضاء الخارجي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
طوال العقود الست الأخيرة كان الإتحاد السوفييتي يُطلق معظم صواريخه من مركز "بايكونور" في جمهورية كازاخستان، غير أنه عقب إنهيار الإتحاد السوفييتي بدأت روسيا الإتحادية بدفع 104 مليون يورو بدل إيجار مركز "بايكونور"، وذلك ما جعلها تُفَكرُ ملياً بإنشاء مركز لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع ضمن أراضيها.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "كورو" لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية بجزيرة غويانا الفرنسية في الشمال الشرقي لأمريكا اللاتينية، والمركز هو الاحدث من نوعه، ويقع بالقرب من خط الإستواء، وتستخدمه وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق صواريخ "أريان". دُشِنَ المركز في 24 كانون أول / ديسمبر 1979.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "كاب كانافيرال" في ولاية فلوريدا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المركز الرئيسي لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في أمريكا. وفي عام 1958 أُطلِق من هذا المركز صاروخ يحمل على متنه أول قمر صناعي أمريكي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "تانيغاشيما" لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في جزيرة "تانيغاشيما" التي تبعد 650 ميلاً / 1046 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة طوكيو، وتقوم وكالة تطوير الفضاء اليابانية بإدارة مركز الإطلاق هذا.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "جيوكوان" الفضائي في منغوليا بجمهورية الصين الشعبية، وقد دُشِنَ في 24 نيسان / أبريل 1970، وقد أطلقت من هذا المركز أول مركبة فضائية صينية مأهولة تحمل رائد فضاء صيني، مما جعل الصين تحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي تمكنت من إرسال رواد إلى الفضاء الخارجي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
ما نُشاهده داخل منصة الإطلاق في مركز "جيوكوان" الفضائي هو عملية تحميل المركبة الفضائية على متن الصاروخ الذي سيحملها إلى الفضاء الخارجي.
الكاتب: بيرغيت أوستراث/غالية داغستاني/