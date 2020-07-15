 ماذا بعد تفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل في ليبيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.07.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا بعد تفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل في ليبيا؟

صوت البرلمان المصري مؤخرا على عملية عسكرية محتملة في ليبيا. وبناء على طلب السيسي، صوت النواب بالإجماع لصالح إرسال قوات إلى الجبهة الغربية لمكافحة "العناصر الإرهابية الأجنبية"، ما يفسح المجال أمام عمل عسكري محتمل.

رتل مدرعات مصرية في سيناء

بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات إلى الجبهة الغربية زادت مخاطر مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا على الأرض الليبية

الخطوة المصرية بموافقة البرلمان إرسال قوات إلى لبيبا، تزيد في الواقع من خطر المواجهة المباشرة بين مصر وتركيا الحليفة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس. بالمقابل تقوم مصر بحملة - إلى جانب روسيا والإمارات العربية المتحدة - لصالح الجنرال المتمرد خليفة حفتر. ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام العربية، فإن الجانبين يستعدان بالفعل لصدام محتمل، ولكن هذا الصدام قد لا يكون مباشرا. وقد دّعمت تركيا بالفعل جنودها، بآلاف المقاتلين السوريين، ما مكن حكومة السراج من تحقيق نجاحات عسكرية غير متوقعة، في حين تقوم مصر بتسليح القبائل الليبية بشكل كبير، وفقا لما نشرته صحيفة رأي اليوم اللندنية.

مختارات

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الخطوط الحمراء المصرية  

وجود تركيا في ليبيا المجاورة لمصر، بالإضافة إلى النجاحات العسكرية التي حققها حليف أنقرة السراج، أصبحت بمثابة شوكة في خاصرة السيسي، كما أن قوات السراج أعلنت عن عزمها السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية، وهذا يعني تعدي خط أحمر آخر بالنسبة لمصر. فالسيسي وبحسب إعلانه الأخير لا يريد فقط منع وقوع المنشآت النفطية إلى الشرق من سرت بيد السراج، بل يخشى أيضا من اختراق تركي لمناطق نفوذ حفتر التي رسمها السيسي.

وفي الوقت الحالي، هناك لهجة عدائية تسيطر على الإعلام الرسمي المصري، حيث أشارت صحيفة اليوم السابع المصرية في عددها الصادر يوم الإثنين (20 يوليو/ تموز 2020) عن وجود ثلاثة أعداء تاريخيين لمصر هم أثيوبيا التي تمنع مياه نهر النيل عن مصر عن طريق سد النهضة وقطر التي تزعم الصحيفة أنها تمول جميع الخطط المعادية لمصر وأخيرا تركيا التي تهدد الحدود الغربية للبلاد.

وتساءلت الصحيفة إن كان ما يحدث حاليا في سيناء وليبيا وسد النهضة هي صدفة عشوائية أم أنها خطة تتعرض لها مصر تم التخطيط لها بعناية. وأكدت الصحيفة أن" كل هذه المخططات لن تنجح".

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مسائية DW: بعد موافقة البرلمان.. هل يتحرك الجيش المصري نحو ليبيا؟

مصالح متضاربة

ويرى الخبير في الشؤون الليبية تيم أيتون، من مركز Chatham House للأبحاث في بريطانيا، أن الوضع الحالي في ليبيا غير مستقر، فالخبير البريطاني لا يعتقد أن السراج أو تركيا ستوافق على الخطوط التي رسمتها القاهرة، فالبلدان لهما مصالح مختلفة على الأرض ولن يمكنهما التوافق من أجل إنهاء الصراع.

ويقول إيتون إن تركيا مهتمة ببقاء حكومة السراج المتحالفة معها قوية، فمن حيث المبدأ هناك تشابه في دعم التوجه الإسلامي بينهما، كما أن أنقرة تسعى إلى تحقيق مصالح اقتصادية في ليبيا/ من حيث تعزيز الاهتمام التركي بالساحل الليبي وحقوق التنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

بالمقابل، فإن القاهرة لها اهتمامات اقليمية بأمنها القومي، فهي ترى أن أي تواجد على حدودها لجماعة الإخوان المسلمين سيكون تهديدا وجوديا لها يجب أن تقاومه . وتعتبر القاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وجه الخصوص، من الداعمين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة. كما أن السراج ينظر إليه على أنه أحد المنتمين للحركة لإسلامية، لهذا تعتبر القاهرة حفتر حصنا ضد زيادة نفوذ الإخوان هناك.

مقاتلون تابعون لقوات رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يحتفلون بدحر قوات حفتر من ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس

هل ستحقق القوات التابعة لفايز السراج انتصارات ضد غريمه حفتر وتحتفل كما فعلت في ترهونة؟

  جيش مصر وجيش تركيا أيهما الأقوى؟

تتمتع كل من تركيا ومصر، بنفوذ عسكري كبير - فالجيشان من بين الأقوى في المنطقة.  وفي أحدث تصنيف لمؤشر القوة الضاربة العالمي لعام 2020 تحتل مصر المرتبة التاسعة من أصل 139 جيشاً في جميع أنحاء العالم. وذلك بعدد جنود يصل إلى 920 ألف جندي و215 طائرة حربية و295 4 دبابة. في حين حل الجيش التركي خلف الجيش المصري بالترتيب بعدة نقاط مع وجود 735 ألف جندي، 206 طائرات حربية و2622 دبابة.

ولا يتوقع ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية، مواجهة عسكرية شاملة بين البلدين. وقال زهير لـ"DW": "بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون هناك اشتباكات سريعة وقصيرة يظهر معها الجانبان قوتهما ثم يعودان إلى الحل السياسي".  ومن الواضح أن البادرة التهديدية التي لجأت إليها مصر لن تردع تركيا وحلفاءها الليبيين.

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور في مقابلة مع DW

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور في مقابلة مع DW

  ضعف دور الاتحاد الأوروبي

مؤخرا انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "الاستفزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط" وقرار البرلمان المصري. وقال ماس إن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية تضمن دائماً خطر المساهمة في التصعيد، ودعا إلى منطقة منزوعة السلاح حول سرت والجفرة.  

بيد أن النداءات والمبادرات الأوروبية لم تسهم حتى الآن في حل الصراع. ويقول الخبير تيم ايتون إن "الدول الأوروبية أظهرت أنها إما غير راغبة أو غير قادرة على بذل الجهود الضرورية"، ما سيؤدي إلى ترك الأمور للجهات الفاعلة على الأرض هناك.

وفي لقاء لـ DW مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور، أكدت الوزيرة الألمانية أن مبادرة ألمانيا للسلام والمتمثلة بمؤتمر برلين هي العملية الدبلوماسية الوحيدة المستمرة حاليا على الأرض. وأوضحت الوزيرة أن ألمانيا بصدد إرسال الفرقاطة إيريني إلى قبالة السواحل الليبية في أغسطس/ آب القادم وذلك من أجل منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، كما أكدت الوزيرة في المقابلة مع DW  أن ألمانيا تريد أيضا الكشف عن أولئك الذين يهربون الأسلحة وفرض عقوبات عليهم. واعترفت الوزيرة بأن "خيارات ألمانيا محدودة حاليا، وهذا نابع من عدم تواجد قواتها هناك". وتابعت "نراقب بقلق إمكانية تقسيم ليبيا بين روسيا وتركيا وهو أمر لا يصب بالمطلق في صالح السياسة الأوروبية".

كرستن كنيب / علاء جمعة

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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