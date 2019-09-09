 ماذا بعد إلغاء ترامب ″محادثات كامب ديفيد″ مع طالبان؟ | أخبار | DW | 09.09.2019

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أخبار

ماذا بعد إلغاء ترامب "محادثات كامب ديفيد" مع طالبان؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع حركة طالبان التي كان يبدو أنها ستؤدي إلى اتفاق تاريخي بعد 18 عاما من الحرب في أفغانستان، "انتهت تماما". فما السبب؟

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ماذا بعد إلغاء ترامب "محادثات كامب ديفيد" مع طالبان؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2019) إن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت وإنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".

وفيما يتعلق بسحب بعض من القوات الأمريكية من أفغانستان والبالغ قوامها 14 ألفا قال: "نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت المناسب".

مختارات

الخارجية القطرية تعلن في بيان "نجاح" المباحثات الأفغانية للسلام والتي اقيمت بالعاصمة الدوحة. وهو الاجتماع الثالث بين سياسيين أفغان وحركة طالبان بعد لقائين عقدا قبل أشهر في العاصمة الروسية موسكو. (09.07.2019)

تزامنا مع الذكرى الثامنة لهجمات 11 من سبتمبر، كان من المفترض أن تعقد مباحثات بين واشنطن وطالبان. لكن وبشكل مفاجئ ترامب يوقف إجتماعات مفاوضات سرية مع طالبان. وردت حركة طالبان على قرار ترامب بشكل عنيف على القرار. (08.09.2019)

وفي قرار مفاجىء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت  الماضي إلغاء لقاء كان مقررا سرا مع قادة حركة طالبان ووقف "مفاوضات السلام" الجارية منذ عام، في وقت كانت بدت على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 18 عاما. وبرر قراره بأن طالبان "اعترفت للأسف باعتداء في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخر، سعيا منهم لتكثيف الضغط".

وحذرت طالبان أنه نتيجة لهذا القرار "ستعاني أميركا أكثر من أي طرف آخر، وستتضرر مصداقيتها (...) وستزيد خسائرها البشرية والمالية". واليوم، جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني دعوته للسلام، لكنه شدد على ضرورة التزام طالبان بوقف لإطلاق النار بينما يسعى لاستعادة السيطرة على عملية السلام في أعقاب الانهيار المفاجئ للمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان.

ي.ب/ ع. ش (أ ف ب، رويترز)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

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ماذا بعد إلغاء ترامب "محادثات كامب ديفيد" مع طالبان؟  

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