 ماذا أطلق العرب على الألمان في العصور الوسطى؟ | عالم المنوعات | DW | 07.12.2019

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منوعات

ماذا أطلق العرب على الألمان في العصور الوسطى؟

حظي الألمان بأكثر من تسمية خلال تاريخهم. هذه الأسماء عكست نظرة الآخرين إليهم، حتى أطلقوا على الأراضي التي يسكنها الألمان باسمهم. العرب أطلقوا عليهم اسما بعيدا عما نعرفه اليوم.

أما في العصور الوسطى، فأطلق العرب على الألمان اسم الفرنجة، إذ لم يقتصر هذا الاسم فقط على الألمان بل شمل الأوروبيين المسيحيين.

الفرنجة، من أين جاءت هذه التسمية؟

يعد الألمان من الشعوب التي تجر خلفها تاريخاً طويلاً للغاية، فقد مرت على بلادهم الواقعة وسط القارة الأوروبية بعدة أحداث ومراحل حاسمة كونت تاريخها، لاسيما في فترة حكم الإمبراطوريات الكبرى في القرون الماضية.

وعرف الألمان في عيون الآخرين بفضل تميزهم في أكثر من مجال، على غرار: الفلسفة، الأدب، الفيزياء، الطب، الهندسة...، بيد أن الاسم الذي كان يطلق على الألمان كان مختلفا اعتمادا على فترات تاريخية. 

مختارات

"ساكسا"

تشير صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن الفنلدنيين كانوا يطلقون على الألمان اسم "ساكسا"، وذلك نسبة إلى سكسونيا، وأضافت أن هذا الاسم تم تداوله بشكل كبير في القرن الثالث عشر، خصوصاً أثناء فترة الرابطة الهانزية (رابطة تجارية بين مدن ألمانيا ومدن بحر البلطيق)، حيث قدم الألمان أنفسهم إلى الفنلنديين باسم سكسونيا، لذلك استخدمت كلمة "ساكسا" في الفنلدية في وقت سابق بمعنى "تاجر".

"الفرنجة"

أما في العصور الوسطى، فأطلق العرب على الألمان اسم "الفرنجة"، إذ لم يقتصر هذا الاسم فقط على الألمان بل شمل الأوروبيين المسيحيين. ولفتت صحيفة "دي فيلت" أنه في المصادر الإسلامية الخاصة بتاريخ الحروب الصليبية، يتم الحديث دائماً عن "الفرنجة" لوصف الألمان وغيرهم من الأوروبيين، حتى ولو تعلق الأمر بالإنجليز. أصل الكلمة يعود إلى "الفرانكين" مؤسسو أول امبراطورية أوروبية بعد الإمبراطورية الرومانية. 

"الألمان"

وتابع نفس المصدر أنه في القرن الثالث عشر، انتشر في كل أنحاء العالم اسم "الألمان" لوصف الناس الذين ينحدرون من ألمانيا، فقد شهدت ألمانيا بداية من تلك الفترة تحولات سياسية كبير للغاية، وانتقال السلطة من منطقة إلى أخرى. وتعزز اسم الألمان أكثر في القرن الرابع عشر وأصبح يعرف في اللغات الأخرى مثل "los alemanes" بالإسبانية و "os alemães" بالبرتغالية والألمان بالعربية.

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"البروس"

وترى صحيفة "دي فيلت" أنه في القرنين الـ 19 و20 كان البرويسيون (نسبة إلى مملكة بروسيا) مرادفاً بامتياز لاسم الألمان، حيث مازال هذا الاسم (أصله من البلطيق) مرتبطاً بالألمان حتى في العصر الحالي، حسب نفس المصدر.

"هيسن"

وأفاد نفس المصدر أنه بالنسبة لسكان الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه كان يطلق على الألمان لفترة طويلة اسم "هيسن". ففي حرب الاستقلال الأمريكية تم تسمية كل المرتزقة الألمان، والذين قاتلوا في صف بريطانيا بـ"هيسن"، وذلك لأن أغلبية الجنود المقاتلين مع القوات البريطانية، كانوا ينحدرون من ولاية هيسن الألمانية، حسب ما ذكر نفس المصدر الألماني.

ر.م/ ع.خ

  • Palace of the Republic

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    أحد معالم ألمانيا الشرقية

    تم افتتاح قصر الجمهورية في 23 أبريل عام 1976، امتد بناؤه لـ 32 شهرًا. المبنى يتميز بواجهته ذات اللون البني المذهب. وقد احتضن حفلات موسيقى الروك، وعروض مسرحية فضلا عن عروض أزياء. يحتوي المبنى على بهو واسع ومطاعم وقاعة مناسبات الكبيرة، جعله بمثابة قصر ثقافي.

  • Palace of the Republic

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    "بالازو بروزو"

    وبفضل الإضاءة الفخمة والديكور البهيج، استطاع قصر الجمهورية أن يحصل على لقب "بالازو بروزو". في عام 1990، تم إغلاق المبنى من قبل أول برلمان منتخب ديمقراطيا في ألمانيا الشرقية ولم تكن الفترة التي تم استخدام المبنى فيها يتجاوز بعد 14 عاما.

  • Schlossplatz sign in front of the Palace of the Republic

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    منتدى ثقافي بديل

    في 19 يناير 2003 تم اتخاذ القرار الثالث والأخير لهدم المبنى. دعا البرلمان الألماني إلى إقامة منتدى ثقافي جديد في قلب برلين.

  • Demolition of the Palace of the Republic

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    تأخر عملية الهدم

    كان من المفروض أن تنتهي أعمال الهدم بحلول عام 2007 ، إلا أن إزالة مادة الأسبستوس من المبنى كان أكثر صعوبة من المتوقع. وبسبب تجاوز الجدول الزمني المقرر لهدم المبنى، تعدت عملية الهدم الميزانية التي كانت مخصصة لذلك، فارتفعت التكاليف بعشرات الملايين من اليورو.

  • Palace of the Republic

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    هيكل ليس إلا

    بعد إغلاق القصر في عام 1990، تم تفكيك المبنى ببطء. عندما بدأت عملية الهدم في ربيع عام 2006، كان لا بد من التخلص من أكثر من 500 طن من الزجاج، و 20 ألف طن من الفولاذ، بالإضافة إلى 56 ألف طن من الإسمنت.

  • vacant space where the Palace of the Republic was located

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    مدة الهدم تجاوزت مدة البناء

    مع نهاية 2008 تمت إزالة الجزء الأخير من المبنى. استغرقت عملية الهدم وقتًا أطول من مدة بنائه والتي استغرقت 32 شهرًا. كان يلزم سد أكثر من 100 ألف متر مكعب بالرمال للحفاظ على كاتدرائية برلين في الجهة المقابلة.

  • Berlin City Palace

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    صندوق هومبولت

    بعد فترة وجيزة من اختفاء "قصر الجمهورية"، البناء تحول إلى بناء أخضر. في عام 2011، تم إنشاء " Humboldt Box" المؤقت، مركز معلومات ومعارض تفاعلية حيث يمكن لسكان برلين والزوار إلقاء نظرة على مخطط قصر مدينة برلين و" Humboldt Box".

  • Berliner City Palace Humboldt-Forum (Getty Images/S. Gallup)

    "قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

    قصر برلين الجديد

    إلى حد بعيد، اكتمل بناء مبنى قصر برلين الجديد الذي بلغت تكاليف تشييده حوالي 590 مليون يورو. ومن المرتقب افتتاح المبنى في نهاية عام 2019. إعداد يان بروك


مختارات

"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة

كان "قصر الجمهورية" أحد رموز السلطة في ألمانيا الشرقية السابقة. هذا المبنى الضخم كان يضم مقر البرلمان، وكان يحتضن أيضا اجتماعات الحزب الشيوعي (SED). في عام 2003 قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) هدم هذا المبنى التاريخي. (09.03.2019)  

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عينٌ على أوروبا - حياة "لهو" تغضب الكنيسة وهكذا حطم الألمان الديكتاتورية  

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