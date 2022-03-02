مادلين ستيوارت - أول عارضة أزياء بمتلازمة داون

مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتلازمة داون تحقق نجاحا كبيرا. سارت على منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 350 ألف متابع على إنستغرام، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة العالمية.
هذا الفيلم الوثائقي يرافق مادلين ستيوارت المعروفة باسم "مادِي" في طريقها لتدعيم مكانتها كعارضة أزياء محترفة في قطاع الموضة. وكل ذلك يجري بمرافقة مستمرة من أمّها روزان التي تقدّم لها الدعم بمحبة خالصة لتحقيق حلمها. ظهرت "مادي" في عروض أزياء في نيويورك وباريس ولندن. تُشيع الفرح خلف الكواليس بفضل روحها المرحة وليس من قبيل الصدفة أن مجلة فوربس اعتبرت أنها حقّقت "إنجازا رياديا". في مسيرتها الوظيفية كعارضة أزياء بمتلازمة داون تزعزع القناعات السائدة عن معايير الجمال، وتُطيح بالحواجز التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة.
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DW عربية
السبت 26 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
السبت 26 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
السبت 26 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
السبت 26 مارس/آذار 2022 – 19:15 UTC
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