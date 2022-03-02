مادلين ستيوارت - أول عارضة أزياء بمتلازمة داون

هذا الفيلم الوثائقي يرافق مادلين ستيوارت المعروفة باسم "مادِي" في طريقها لتدعيم مكانتها كعارضة أزياء محترفة في قطاع الموضة. وكل ذلك يجري بمرافقة مستمرة من أمّها روزان التي تقدّم لها الدعم بمحبة خالصة لتحقيق حلمها. ظهرت "مادي" في عروض أزياء في نيويورك وباريس ولندن. تُشيع الفرح خلف الكواليس بفضل روحها المرحة وليس من قبيل الصدفة أن مجلة فوربس اعتبرت أنها حقّقت "إنجازا رياديا". في مسيرتها الوظيفية كعارضة أزياء بمتلازمة داون تزعزع القناعات السائدة عن معايير الجمال، وتُطيح بالحواجز التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة.



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DW عربية

السبت 26 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC

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