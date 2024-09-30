مات بيرسون
مراسل يغطي الدوري الألماني وكرة القدم العالمية والتداخل بين الرياضة والسياسة@thisismpearson
بعد عمله في مجال الأخبار قبل انضمامه إلى القسم الرياضي في DW عام 2016، كتب ماثيو على نطاق واسع عن الرياضة والسياسة. كما أنه يغطي كرة القدم الألمانية والأوروبية من الملاعب في جميع أنحاء القارة.
عمل ماثيو بيرسون في التقارير الإخبارية من إنجلترا وأستراليا قبل انضمامه إلى DW في عام 2016، وكتب ماثيو على نطاق واسع عن التداخل بين الرياضة والأخبار لأكثر من عقد من الزمان. وتعد المقامرة والصفقات غير المشروعة في الرياضة وحقوق المشجعين وعدم المساواة بين الجنسين من بين الموضوعات التي تظهر بشكل متكرر في عمله.
كما أنه يغطي كرة القدم الألمانية والأوروبية من الملاعب في جميع أنحاء القارة ويكتب عن التنس والكريكيت والرياضات الأخرى.
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