مات بيرسون

عمل ماثيو بيرسون في التقارير الإخبارية من إنجلترا وأستراليا قبل انضمامه إلى DW في عام 2016، وكتب ماثيو على نطاق واسع عن التداخل بين الرياضة والأخبار لأكثر من عقد من الزمان. وتعد المقامرة والصفقات غير المشروعة في الرياضة وحقوق المشجعين وعدم المساواة بين الجنسين من بين الموضوعات التي تظهر بشكل متكرر في عمله.

كما أنه يغطي كرة القدم الألمانية والأوروبية من الملاعب في جميع أنحاء القارة ويكتب عن التنس والكريكيت والرياضات الأخرى.