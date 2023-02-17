 "مات الناس تحت إشراف الدولة".. زلزال تركيا يكشف فساد قطاع البناء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.02.2023

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سياسة واقتصاد

"مات الناس تحت إشراف الدولة".. زلزال تركيا يكشف فساد قطاع البناء

أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.

عمال إنقاذ في هاتاي 12.02.2023

تصف الحكومة الزلزال بـ "كارثة القرن" في حين يقول المنتقدون إنه "إهمال القرن" حيث يحملون الحكومة مسؤولية حجم الدمار بسبب الفساد و"عفو البناء"

تسود حالة من اليأس والسخط في جنوب شرق تركيا، حيث ضرب زلزالان قويان المنطقةالتي تساوي مساحتها مساحة البرتغال تقريبا، إذ كان الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت غرينتش) وبلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر وبعد تسع ساعات فقط وقع الزلزال الثاني بقوة بلغت 7,6 درجات، وذلك يوم الاثنين في السادس من فبراير / شباط.

مختارات

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وأكثر من 6 آلاف شخص في سوريا فيما ترتفع حصيلة القتلى بمرور الوقت نظرا لاستمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وبحسب السلطات التركية، فإن عدد المتضررين من الزلازل بلغ قرابة 13 مليون شخص في عشر مدن، مع انهيار أكثر من 33 ألف بناية أو تصدعها؛ ما يتطلب في بعض الأحيان الهدم وسط توقعات بارتفاع أعداد المباني المتضررة مع استمرار السلطات في تقييم الخسائر الناجمة عن الكارثة. وأدىالزلزالإلى تشريد قرابة مليون شخص يعيشون حاليا في خيام بعد سقوط منازلهم.

ومع تجاوز الصدمة الأولى، أصبح حجم الدمار الذي خلفه الزلزل جليا للناس، وهو يثير التساؤل حول من يتحمل المسؤولية وعلى من يقع اللوم؟

وفي لقاء مع أحد ضحايا الزلازل بعد 56 ساعة من وقوع الكارثة، قال الرئيس التركيرجب طيب أردوغان "القدر.. إنها أشياء في خطة القدر" فيما رد أحد السكان على منصات التواصل الاجتماعي قائلا: "لماذا لا يزور القدر اليابان على الإطلاق؟"

بدوره، وجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أصابع الاتهام إلى 134 مقاولا في أنحاء البلاد فيما يتعلق ببناء مبان دمرها الزلزال، وتم توقيف البعض منهم في المطارات أثناء محاولتهم الفرار من البلاد وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة. فيما أرسلت وزارة العدل خطابا إلى النائب العام لإنشاء "مكاتب للتحقيق في جرائم الزلازل".

بيد أن سوابق التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية بعد وقوع كوارث زلزالية تثير تساؤلات من قبيل: هل ستتم معاقبة المسؤولين بسبب التورط في شبهات إهمال بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط أم سيكون الحال كما حدث في الماضي؟

تاريخ ليس ببعيد

يشار إلى أنه في 17 أغسطس/ آب عام 1999 وقع زلزال بلغت سدته 7,4 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 18 ألفا، وبعده بعامين جرى سن تشريع جديد بشأن عمليات التفتيش للمباني المقاومة للزلازل ثم جرى تحديث الضوابط عام 2018 حتى تتواكب مع أحدث المعايير التقنية والعلمية.

وفي ذلك، قال هالوك سوجو أوغلو، أستاذ الهندسة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة ومدير مختبر الهندسة الإنشائية والزلازل "اعتقدنا بحسن نية أن المباني التي شُيدت بعد عام 2001 كانت أقل خطورة في جميع أنحاء البلاد. لكن البيانات التي حصلنا عليهم غيّرت وجهة نظرنا. هناك الكثير من الخطط والقوانين واللوائح، لكن دون تنفيذ". وأضاف أن الأمر يشبه "وجود نظام قضائي قوي، لكن لا يتم تطبيقه للقبض على المجرمين".

يشار إلى أن معهد الإحصاء التركي قد ذكر أن 51 بالمئة من المواطنين المتضررين من الزلزال في عشر محافظات كانوا يقطنون في مبانٍ جرى تشييدها بعد عام 2001.

شبهات احتيال ونفوذ سياسي

وقال سوجو أوغلو: إن المسؤولين المنوط بهم تنفيذ القوانين اعترفوا في عدة مناسبات أن أصحاب شركات البناء، خاصة في المدن الصغيرة، يتمتعون بنفوذ سياسي ويستخدمونه لتجنب التعرض لعمليات إشراف وتدقيق حكومية، مضيفا أن شركات البناء تضع نصب أعينها جنى الكثير من الأرباح حتى على حساب السلامة.

ووفق لوائح عام 2001، فإنه يجب فحص الأبنية من قبل شركات تدقيق متخصصة، لكن كان اختيار هذه الشركات ودفع تكاليف عملية التدقيق من قبل المقاولين، يمثل تضاربا في المصالح.

وفي هذا السياق، قال سوجوغ أوغلو "نحن نعلم أن شركات المقاولات قامت بإنشاء شركات التدقيق وقامت بعمليات التدقيق على المباني التي تشيدها".

لكن شركات التدقيق ليست الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على البناء، إذ يتضمن الأمر البلديات والإدارة المركزية في أنقرة وهي كيانات منوط بها إعطاء تراخيص البناء.

بدوره، قال المحامي مراد كمال غوندوز: إن وزارة البيئة يمكنها إصدار تراخيص لبناء مشاريع الإسكان الكبيرة، فيما تكمن مسؤولية الوزارة الرئيسة في مراقبة جميع التراخيص الصادرة.

خيام في ملعب كهرمان مرعش لإيواء بعض من تشردوا بعد الزلزال 10.02.2023

تم نصب خيام في ملعب كهرمان مرعش لإيواء بعض من تشردوا بعد الزلزال المدمر

العفو قبل الانتخابات!

قبل الانتخابات كثيرا ما تتردد عبارة "عفو البناء". وهي تشير إلى لائحة تقنن الإنشاءات التي جرى تشييدها بشكل غير قانوني، حيث يمنح هذا الإجراء التصاريح لهذه المباني مقابل دفع رسوم. فيما يقول المراقبون إن الحكومات التركية المتعاقبة تستخدم هذا الإجراء كوسيلة لكسب الأصوات قبل الانتخابات.

وفي هذا السياق، يقول أيوب موهجو، رئيس غرفة المهندسين المعماريين في تركيا، إن "العفو عن البناء يعني وجود مبانٍ غير آمنة".

ووفقًا لأحدث اللوائح الذي دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو / حزيران 2018 ووقعها أردوغان، فإنه سيتم تقنين الأبنية التي تنتهك قوانين تقسيم المناطق "وفقا لإقرار صاحب المنزل"، وهو الأمر الذي يسمح للدولة بالتراجع عن أي مسؤولية.

ويقول موهجو بأن من واجب الدولة ضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ما يعني أن اللوائح الجديدة تنتهك هذا الأمر ويتعين إلغاؤها لأنها تتعارض مع المسؤوليات الأساسية للحكومة التركية.

ويضيف أن "السبب في وجود أبنية غير قانونية في تركيا يعود إلى الجهات التي تصدر قرارات عفو البناء، وهي الحكومة. بعض الناس يجنون الأموال من وراء المباني غير القانونية ويتم تبادل الأموال. في الواقع، جرى قتل السكان تحت إشراف الدولة نفسها".

أزمة السكن

وخلال تجمع حاشد في مدينة كهرمان مرعش عام 2019 ، تفاخر أردوغان أن حكومته تمكنت من حل مشاكل أكثر من 144 ألف من السكان المحليين بفضل قواعد العفو عن البناء.

وقد ذكر وزير البيئة والإعمار التركي مراد كوروم أنه جرى إصدار أكثر من سبعة ملايين شهادة تسجيل بناء في جميع أنحاء تركيا، منها قرابة ستة ملايين شهادة خاصة ببناء وحدات سكنية.

وفي بيان صدر العام الماضي، قال الوزير "جرى تحقيق الهدف من وراء قرارات العفو، حيث دخل أكثر من 25 مليار ليرة تركية في خزينة  الدولة" وكان يعادل هذا المبلغ في حينه 4,1 مليار دولار أو 3,8 مليار يورو، وهو ما يكفي لبناء شقق مقاومة للزلازل يقطنها 600 ألف شخص، وفقا لما ذكره الدكتور بوغرا غوكجه، مسؤول التخطيط العمراني في بلدية اسطنبول.

ويرى مراقبون أن قوانين العفو خلقت مفهوما داخل المجتمع التركي يتمثل في أنه يمكن التسامح مع انتهاكات البناء، وهو ما أدى إلى زيادة الأبنية غير المطابقة للمواصفات فضلا عن إضفاء الشرعية على البناء غير القانوني، ويعد قطاع البناء من أكثر القطاعات فسادا في تركيا.

يشار إلى أن التحالف الحاكم في تركيا بزعامة حزب أردوغان، قد طلب في وقت سابق من البرلمان التركي مناقشة قانون "عفو البناء" الجديد، لكن جرى تأجيل النقاش بسبب كارثة الزلزال وسط تساؤلات: هل يمكن أن يتم طرح النقاش حيال العفو قبل إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو / آيار؟

الصوت الانتخابي مقابل السلامة!

يشار إلى أن قطاع البناء يعد ركيزة هامة في عملية النمو الاقتصادي لتركيا منذ تولي أردوغان السلطة في البلاد. إذ يوفر هذا القطاع الكثير من الوظائف خاصة للعمال ذوي المهارات المنخفضة، فيما يعد القطاع أيضا محركا لقطاعات أخرى، وهو ما يدفع الحكومة لدعمه.

ففي عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الحكم بعد كارثة زلزال عام 1999، كانت التعاونيات السكنية تبني ثلث الشقق السكنية تقريبا أي حوالي 33 بالمائة، لكن انخفضت حصتها إلى 9 بالمائة في عام 2010 وإلى 1 بالمائة فقط في عام 2021 وهو الأمر الذي جعل قطاع الإسكان بالكامل في قبضة سوق غير منظمة.وقال هالوك سوجو أوغلو، الأستاذ في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة، إنه على مدار العقدين الماضيين، اختارت الحكومة ضخ استثمارات في تدشين طرق وجسور بهدف الحصول على دعم الناخبين. وأضاف "لا تمنح إجراءات الحد من مخاطر الزلازل أي قيمة [سياسية] مضافة، إذ أن الأمر لا يشبه افتتاح مصنع أو منشأة نقل! لكن عندما يقع زلزال، فسيتم خسارة كل شيء. "

الجدير بالذكر أن مديرية الاتصالات في إدارة أردوغان قالت إن تركيا تواجه "كارثة القرن" وهو ما ردده الرئيس التركي، لكن في المقابل يقول خبراء إن كان يمكن تفادي هذه الكارثة وأن ما شهدته تركيا ليس "كارثة القرن" وإنما "إهمال القرن".

سردار فاردار / م. ع

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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    أردوغان يعلن الحداد العام

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  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

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  • البحث عن مفقودين في حلب تحت أنقاض منازل هدمها الزلزال (6/2/2023)

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  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

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    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

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  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

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    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

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  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

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    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

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  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة