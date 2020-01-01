 ماتيوس يكشف عن نقطة ضعف دورتموند | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 04.01.2020

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رياضة

ماتيوس يكشف عن نقطة ضعف دورتموند

بعدما ضيع "برعونة" كبيرة نقاط الفوز في أكثر من مباراة هذا الموسم، كشف أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس عن نقطة ضعف بوروسيا دورتموند. فيما يأمل "الفريق الأصفر" في الانطلاقة بقوة في النصف الثاني من الموسم.

يرى ماتيوس أن دورتموند في حاجة إلى قادة أقوياء فوق المستطيل الأخضر.

أهدر "الفريق الأصفر" أكثر من مباراة سانحة للفوز.

في وضع تكرر في أكثر من مباراة هذا الموسم، أهدر فريق بوروسيا دورتموند نقاط الفوز بشكل مثير للاستغراب. ويسيطر "الفريق الأصفر" على المباراة كاملة ويتقدم بفارق مريح، إلاّ أنه ينهار في اللحظات الأخيرة من المباراة ويفرط في الفوز.

وطرحت "رعونة" بروسيا دورتموند في "البوندسليغا" عدة تساؤلات عن السبب وراء ذلك. ويبدو أن أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس لديه تفسير لهذا الوضع، ففي تصريحات خص بها صحيفة "فرانكفورته روندشاو"، قال ماتيوس إن مشكلة بوروسيا دورتموند هي افتقاده قادة يتمتعون بعقلية الفوز في المباريات.

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تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بعد خسارته من جديد في الدوري الألماني. وجاءت الخسارة أمام مضيفه هوفنهايم. (20.12.2019)

وأشار الأسطورة الألمانية أنه كلما اشتد الوضع على بوروسيا دورتموند، فإن الفريق يفتقد إلى قائد حقيقي فوق أرضية الملعب، وأضاف: "أيضاً أمام لايبزيغ (3-3) وهوفنهايم (2-1) يمكن رؤية ذلك. فهذه النقاط لا يجب التفريط بها عندما تريد تحقيق أشياء عظيمة".

وتابع لوتر ماتيوس تفسيره لمشكلة بوروسيا دورتموند هذا الموسم أن الفريق، يحتاج إلى قائد قوي فوق المستطيل الأخضر "ماركو رويس وماتس هوملز قادة يتحلون بالهدوء كثيراً، فيما يختلف الأمر بشكل كلي عند مانويل نوير".

ويرى ماتيوس (58 عاماً) أن بوروسيا دورتموند، كان محظوظاً للغاية بوصوله إلى الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد "لا يجب أن تصل الأمور إلى الحد، الذي تحتاج فيه إلى أداء على مستوى عالمي من حارس المرمى ( رومان بوركي)، من أجل الفوز على سلافيا براغ في ملعبك".

يشار إلى أن بوروسيا دورتموند، يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 30 نقطة. ويواجه "الفريق الأصفر" باريس سان جيرمان في الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Meisterschaftsfeier Bayern (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    كتابة التاريخ

    دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

  • Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Trainer Nico Kovac (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    ضربة مبكرة

    في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

  • Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    انفراد بالصدارة

    في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

  • Fußball Thomas Müller Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - Bundesliga (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خسارة القمة أمام دورتموند

    في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

  • 1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    دوامة الشك

    على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Reuters/A. Gebert)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بداية التألق

    في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة

    رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

  • Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München Tor zum 1:3 (picture alliance/dpa/I.Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    اشتراك في الصدارة

    في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

  • Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"

    سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

  • Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خماسية في شباك دورتموند

    في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    إثارة متواصلة

    في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | 5. TOR Bayern (Reuters/M. Dalder)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    مسك الختام

    قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق، حسم بايرن ميونيخ رسمياً لقب الدوري الألماني لصالحه. الفريق البافاري وجد منافسة شرسة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريبا للغاية من اللقب لولا لعنة الأمتار الأخيرة. (18.05.2019)  

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