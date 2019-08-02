ماتيوس: نصحت هذا النادي بضم نجم بايرن ميونيخ

يمر مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ بفترة صعبة للغاية في مسيرته الكروية، إذ يجلس المدافع الصلب على دكة بدلاء فريق المدرب نيكو كوفاتش، الذي لا يتشبث كثيراً ببقاء المدافع الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني سنة 2014.

وازدادت وضعية جيروم بواتينغ تعقيدا، بعدما عزز الفريق البافاري كتيبته بأكثر من لاعب مميز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويبدو أن وضع بواتينغ داخل القلعة البافارية لم ينل إعجاب أحد أساطير الكرة الألمانية.

ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، كشف ماتيوس أنه نصح إدارة بايرن ليفركوزن بالتعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ. وقال ماتيوس في هذا الصدد: "قلت لرودي فولر (المدير الرياضي لبايرن ليفركوزن) لماذا لا تشترون جيروم بواتينغ؟ إنه متاح".

ولفت موقع "شبورت بيلد" أن نصيحة ماتيوس لم تجد من يستمع إليها، حيث فضل بايرن ليفركوزن عدم فتح خزائنه من أجل ضم جيروم بواتينغ، الذي مازال يواصل رحلته الكروية مع بايرن ميونيخ.

من جهة أخرى، كان جيروم بواتينغ قريباً للغاية من الانضمام إلى يوفنتوس في "الميركاتو" الصيفي الماضي، غير أن مدرب "البيانكونيري" ماوريسيو ساري رفض في اللحظات الأخيرة ضم المدافع الألماني، حسب ما أورد موقع "كالتشيو ميركاتو".

الجدير ذكره أن جيروم بواتينغ (31 عاماً)، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ ينتهي صيف سنة 2021. وتبلغ القيمة المالية لبواتينغ حالياً تقريبا 20 مليون يورو، حسب الموقع المتخصص في أخبار اللاعبين "ترانسفر ماركت".