ماتيس المستقيل يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذاً لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.
ويقول موقع "تاغس شاو" الألماني إنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل القرار، لكن الأمر يتضمن متى ومن أين وإلى أين ستتحرك القوات الأمريكية من سوريا".
وجاء التوقيع، الذي كان متوقعاً، بعد أن أعلن ترامب أمس الأحد أنه سيختار خلفا لماتيس، قبل شهرين من الموعد المقرر، في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.
وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا". ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.
وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع. وقال مسؤول كبير إنه يجري العمل على خطة محددة.
وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.
ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية والذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته. كما تسبب قرار ترامب أيضا في استقالة المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لمكافحة "داعش".
وكان ماتيس قد عرض البقاء في إدارة البنتاغون حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، غير أن ترامب عين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع الأميركي أمس الأحد، ولذلك فإن ماتيس سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.
ص.ش/هـ.د (رويترز)
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
أنتوني سكاراموتشي مدير الإعلام السابق
قضى أنتوني سكاراموتشي، المستثمر السابق والبالغ من العمر 53 عاماً، عشرة أيام فقط في منصب مديرالإعلام بالبيت الأبيض. وأُرغم سكاراموتشي على تقديم استقالته بناءاً على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي، الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين. ومن المتوقع أن تكون إهانة سكاراموتشي لكبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحافية أثارت غضب الرئيس الأمريكي.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
راينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض السابق
استقال راينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، وذلك بسبب خلاف علني مع أنتوني سكاراموتشي، مديرالإعلام السابق. حيث كان بريبوس واحداً من موظفي الجناح الغربي بالبيت الأبيض، الذين رفضوا بشدة تعيين سكاراموتشي مديراً للإعلام بالبيت الأبيض.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
سين سبيسر المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض
لم يقتصر توترعلاقة سين سبيسر، المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض مع الصحافة، وإنما توترت علاقته مع رئيسه أيضاً، دونالد ترامب. وقدم سبيسر استقالته طوعاً، بعد أن عين ترامب أنتوني سكاراموتشي مديرا للإعلام في البيت. وهوالقرار الذي عارضه سبيسر بشدة وكلفه منصبه.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
مايكل دوبك مدير الإعلام الأسبق
وارغم مايكل دوبك، مدير الإعلام ما قبل أنتوني سكاراموتشي على الاستقالة من منصبه كمديرإعلامي للبيت الأبيض في أيار/ مايو. وبرر فريق ترامب سبب إقالة دوبك بأن خبير العلاقات العامة تعامل بشكل سيء مع التورط الروسي في الانتخابات الأميركية.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي
سياسة ترامب لإقالة الموظفين طالت أيضا جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). إقالة كومي جاءت بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون. ويعتقد منتقدون أن التحقيق بشأن وجود صلة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا كان هو المشكل الحقيقي.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب
مايكل فلين، هو أول مستشار أمن قومي لترامب، والذي استقال بعد مرور شهر واحد فقط على توليه منصبه. ويعود سبب استقالته إلى اتصالات أجراها مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا قبل توليه منصبه بشكل رسمي بالإضافة إلى التحايل بذلك على نائب الرئيس مايك بنس.
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مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب
بفالتر شاوب المديرالسابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي
واستقال بفالتر شاوب المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي في تموز/يوليو بعد شجار بين مكتبه والبيت الأبيض بشأن أسئلة حول الأصول المالية لترامب. ووصف شاوب حكومة ترامب بـ"الأضحوكة"، بحسب ما أفادت به بعض التقارير.