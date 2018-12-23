ماتيس المستقيل يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذاً لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

ويقول موقع "تاغس شاو" الألماني إنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل القرار، لكن الأمر يتضمن متى ومن أين وإلى أين ستتحرك القوات الأمريكية من سوريا".

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعاً، بعد أن أعلن ترامب أمس الأحد أنه سيختار خلفا لماتيس، قبل شهرين من الموعد المقرر، في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا". ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.

وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع. وقال مسؤول كبير إنه يجري العمل على خطة محددة.

وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية والذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته. كما تسبب قرار ترامب أيضا في استقالة المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لمكافحة "داعش".

وكان ماتيس قد عرض البقاء في إدارة البنتاغون حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، غير أن ترامب عين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع الأميركي أمس الأحد، ولذلك فإن ماتيس سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.

ص.ش/هـ.د (رويترز)