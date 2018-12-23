 ماتيس المستقيل يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا | أخبار | DW | 24.12.2018

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أخبار

ماتيس المستقيل يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا

أصبح قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا تام الأركان، بعدما تم التوقيع على الأمر الخاص به. فقد وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس أمر الرئيس ترامب بسحب القوات من سوريا. وهو الأمر الذي عجل من استقالة ماتيس.

James Mattis (picture-alliance/AP/C. Kaster)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذاً لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

ويقول موقع "تاغس شاو" الألماني إنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل القرار، لكن الأمر يتضمن متى ومن أين وإلى أين ستتحرك القوات الأمريكية من سوريا".

مختارات

عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال في مؤتمر صحفي في تشاد "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا". (23.12.2018)

بعد قرار الانسحاب الجزئي أو الكلي للجيش الأمريكي من سوريا وأفغانستان، دعت الحكومة الألمانية إلى فتح المزيد من قنوات الحوار لتوضيح هذه الخطط. وقدم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته إثر تلك القرارات. (21.12.2018)

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعاً، بعد أن أعلن ترامب أمس الأحد أنه سيختار خلفا لماتيس، قبل شهرين من الموعد المقرر، في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا". ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.

وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع. وقال مسؤول كبير إنه يجري العمل على خطة محددة.

وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية والذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته. كما تسبب قرار ترامب أيضا في استقالة المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لمكافحة "داعش".

وكان ماتيس قد عرض البقاء في إدارة البنتاغون حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، غير أن ترامب عين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع الأميركي أمس الأحد، ولذلك فإن ماتيس سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.

ص.ش/هـ.د (رويترز)

  • White House communications director Anthony Scaramucci speaks to members of the media at the White House in Washington, Tuesday, July 25, 2017 (picture-alliance/AP Photo/P. Martinez Monsivais)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    أنتوني سكاراموتشي مدير الإعلام السابق

    قضى أنتوني سكاراموتشي، المستثمر السابق والبالغ من العمر 53 عاماً، عشرة أيام فقط في منصب مديرالإعلام بالبيت الأبيض. وأُرغم سكاراموتشي على تقديم استقالته بناءاً على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي، الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين. ومن المتوقع أن تكون إهانة سكاراموتشي لكبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحافية أثارت غضب الرئيس الأمريكي.

  • USA Reince Priebus neuer Stabchef im Weißen Haus (Reuters/M. Segar)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    راينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض السابق

    استقال راينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، وذلك بسبب خلاف علني مع أنتوني سكاراموتشي، مديرالإعلام السابق. حيث كان بريبوس واحداً من موظفي الجناح الغربي بالبيت الأبيض، الذين رفضوا بشدة تعيين سكاراموتشي مديراً للإعلام بالبيت الأبيض.

  • Sean Spicer tritt zurück USA (Reuters/K.Lamarque)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    سين سبيسر المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض

    لم يقتصر توترعلاقة سين سبيسر، المتحدث الإعلامي السابق للبيت الأبيض مع الصحافة، وإنما توترت علاقته مع رئيسه أيضاً، دونالد ترامب. وقدم سبيسر استقالته طوعاً، بعد أن عين ترامب أنتوني سكاراموتشي مديرا للإعلام في البيت. وهوالقرار الذي عارضه سبيسر بشدة وكلفه منصبه.

  • USA Michael Dubke, Kommunikationsdirektor Weißes Haus (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    مايكل دوبك مدير الإعلام الأسبق

    وارغم مايكل دوبك، مدير الإعلام ما قبل أنتوني سكاراموتشي على الاستقالة من منصبه كمديرإعلامي للبيت الأبيض في أيار/ مايو. وبرر فريق ترامب سبب إقالة دوبك بأن خبير العلاقات العامة تعامل بشكل سيء مع التورط الروسي في الانتخابات الأميركية.

  • James Comey (picture-alliance/AP Photo/J. S. Applewhite)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي

    سياسة ترامب لإقالة الموظفين طالت أيضا جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). إقالة كومي جاءت بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون. ويعتقد منتقدون أن التحقيق بشأن وجود صلة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا كان هو المشكل الحقيقي.

  • USA Michael Flynn beim Briefing im Weißen Haus in Washington (Reuters/C. Barria)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب

    مايكل فلين، هو أول مستشار أمن قومي لترامب، والذي استقال بعد مرور شهر واحد فقط على توليه منصبه. ويعود سبب استقالته إلى اتصالات أجراها مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا قبل توليه منصبه بشكل رسمي بالإضافة إلى التحايل بذلك على نائب الرئيس مايك بنس.

  • USA Walter M. Shaub Jr., U.S. Office of Government Ethics (picture-alliance/AP Photo/J.S. Applewhite)

    مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

    بفالتر شاوب المديرالسابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي

    واستقال بفالتر شاوب المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي في تموز/يوليو بعد شجار بين مكتبه والبيت الأبيض بشأن أسئلة حول الأصول المالية لترامب. ووصف شاوب حكومة ترامب بـ"الأضحوكة"، بحسب ما أفادت به بعض التقارير.


مختارات

مسؤولون غادروا إدارة الرئيس ترامب

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع سياسية توظيف صارمة في البيت الأبيض. إذ غادر كبار موظفيه بعد وقت قصير من توليهم مناصبهم. وفيما يلي لمحة مصورة عن أهم مسؤولي البيت الأبيض، الذين غادروا حكومة ترامب حتى الآن. (01.08.2017)  

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عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال في مؤتمر صحفي في تشاد "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".

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