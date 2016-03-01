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DW Autorenbild Mathias Bölinger / Leiter Investigation
صورة من: Arsenii Bortnyk

ماتياس بولينغر

الصحافة الاستقصائية، الصين، أوكرانيا، أوروبا الشرقية، آسيا.

قام ماثياس بولينغر بكتابة تقارير عن شرق آسيا وأوروبا الشرقية لسنوات عديدة. بصفته مراسلا للصين، شهد بداية الاحتجاجات في هونغ كونغ واندلاع الحرب في أوكرانيا. يرأس فريق التحقيق في DW.

درس ماتياس بولينغر اللغة الروسية والصينية وقضى جزءًا كبيرًا من حياته المهنية في التعامل مع شرق آسيا وأوروبا الشرقية. وباعتباره مراسلا في بكين، تابع كيف كان الحزب الشيوعي بقيادة شي جين بينغ يشدد زمام الأمور هناك. وقام ماتياس بتوثيق الاعتقال الجماعي للأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ وكان هناك على الهواء مباشرة بينما انتفض سكان هونغ كونغ ضد القيادة في بكين. 
وفي أوكرانيا شهد الغزو الروسي وقدم تقارير من الجبهة ومن داخل أوكرانيا. ويرأس فريق التحقيق في DW منذ عام 2024. مؤلف كتاب "معسكرات العمل ذات التقنية العالية. جرائم الصين ضد الأويغور".

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DW Autorenbild Mathias Bölinger / Leiter Investigation
ماتياس بولينغر
وجهة نظر
٣٠ مارس ٢٠١٦
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