درس ماتياس بولينغر اللغة الروسية والصينية وقضى جزءًا كبيرًا من حياته المهنية في التعامل مع شرق آسيا وأوروبا الشرقية. وباعتباره مراسلا في بكين، تابع كيف كان الحزب الشيوعي بقيادة شي جين بينغ يشدد زمام الأمور هناك. وقام ماتياس بتوثيق الاعتقال الجماعي للأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ وكان هناك على الهواء مباشرة بينما انتفض سكان هونغ كونغ ضد القيادة في بكين.

وفي أوكرانيا شهد الغزو الروسي وقدم تقارير من الجبهة ومن داخل أوكرانيا. ويرأس فريق التحقيق في DW منذ عام 2024. مؤلف كتاب "معسكرات العمل ذات التقنية العالية. جرائم الصين ضد الأويغور".