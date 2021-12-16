 مائة عام على تأسيس العراق الحديث .. الوطن والدولة! | العراق اليوم | DW | 09.12.2021

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العراق اليوم

مائة عام على تأسيس العراق الحديث .. الوطن والدولة!

ولد العراق ولادة قيصرية في عام 1921. إلى أين يأخذه أبناؤه بعد سلسلة من الانقلابات والحروب والدمار؟ كيف سيكون المستقبل لأجيال قادمة في ظل صراعات المنطقة، وصراعات حول السلطة والثروة؟.

الاستماع للتقرير الصوتي 59:53

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ضيفة الحوار:

د. نهلة الشهال

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