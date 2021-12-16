العراق اليوم
مائة عام على تأسيس العراق الحديث .. الوطن والدولة!
ولد العراق ولادة قيصرية في عام 1921. إلى أين يأخذه أبناؤه بعد سلسلة من الانقلابات والحروب والدمار؟ كيف سيكون المستقبل لأجيال قادمة في ظل صراعات المنطقة، وصراعات حول السلطة والثروة؟.
ضيفة الحوار:
د. نهلة الشهال
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- تاريخ
09.12.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
مواضيع
العراق اليوم, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
تأسيس العراق,
مستقبل العراق,
العراق والمنطقة,
الملك فيصل الأول ملك العراق,
الملك فيصل الثاني ملك العراق,
عبد الكريم قاسم,
الملكية العراقية,
أولاد الشريف حسين,
دويتشه فيله,
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- تاريخ
09.12.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
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-
مواضيع
العراق اليوم, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
تأسيس العراق,
مستقبل العراق,
العراق والمنطقة,
الملك فيصل الأول ملك العراق,
الملك فيصل الثاني ملك العراق,
عبد الكريم قاسم,
الملكية العراقية,
أولاد الشريف حسين,
دويتشه فيله,
DW عربية
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/443XH