ماء الخيار.. مشروب سحري فوائده لا تخطر على البال!

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يجرب الكثير من الناس عدة وصفات خاصة على أمل الشعور بالانتعاش، والتخفيف من حدة الحرارة. ويعد ماء الخيار من بين المشروبات التي قد يقبل البعض على شربها، لاسيما وأنه سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت.

إلا أن ماء الخيار ليس مجرد مشروب صيفي منعش للجسم فحسب، بل إنه أيضاً مفيد جداً وعلاج مثالي للتخلص من السموم. وتشير مجلة "فرويندنين" الألمانية أنه يجب شرب ماء الخيار بشكل يومي لما له من فوائد جمة على صحة الإنسان.

ماء الخيار علاج مثالي للتخلص من السموم

الوقاية من أمراض القلب

وأوضحت مجلة "فرويندنين" أن شرب ماء الخيار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع لما يتوفر عليه من عناصر صحية غنية. ويوفر الخيار للجسم الزنك والبوتاسيوم والحديد، فضلاً عن أنه من الأطعمة الغنية بالماء، حيث يتكون من نحو 95 في المائة من الماء، حسب ما ذكرته مجلة "بريغيته" الألمانية.

تقوية العظام والعضلات

يعد الخيار من الأطعمة الغنية بفيتامين ك الذي يساعد على تكوين البروتينات الضرورية لصحة العظام والحفاظ على قوتها. ويكفي شرب كوب واحد من الماء المُنكه بقطع الخيار للحصول على ما يحتاجه جسم الإنسان يوميا من فيتامين ك. كما أن شرب ماء الخيار يزود الجسم بعناصر غذائية مهمة تعمل على منع ضعف عضلات الجسم وتقويتها، حسب مجلة "فرويندنين" الألمانية.

يحتوي الماء المُنكه بقطع الخيار على فوائد صحية لا حصر لها، صورة من الأرشيف.

إنقاص الوزن

يساعد شرب ماء الخيار على الشعور بالشبع وبالتالي أكل كمية أقل من الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن. كما أن هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية يعتبر بديلاً مميزا للعصير والمشروبات السكرية الأخرى ذات السعرات الحرارية المرتفعة مقارنة مع ماء الخيار، حسب مجلة "فوكس" الألمانية.

يشار إلى أن الخيار يحتوي على مواد تساعد على حرق الدهون مثل حمض ترتونيك، إذ يمكن الجسم من تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة عوضاً عن تخزينها. بالإضافة إلى توفر الخيار على أنزيمات تقضي على البكتيريا المضرة في الأمعاء وتساعد في عملية تنظيفها، وفق ما أورده موقع "بيلد دير فراو" الألماني.

إزالة السموم

ولا تتوقف فوائد شرب ماء الخيار عند هذا الحد، بل يمكن لهذا المشروب مساعدة الجسم على إزالة السموم بفضل ما يحتوي عليه من ماء وألياف غذائية تساعد على طرد السموم من الجسم.

الحفاظ على البشرة

أيضاً، يساعد ماء الخيار على الحفاظ على البشرة وتعزيز مظهرها الخارجي، حيث يحتوي على فيتامين ب 5 الذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة. كما أن ماء الخيار يحافظ على نعومة البشرة، حسب مجلة "فرويندنين".

ر.م/ أ.ح