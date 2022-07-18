 ماء الخيار.. مشروب سحري فوائده لا تخطر على البال! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

ماء الخيار.. مشروب سحري فوائده لا تخطر على البال!

في وقت تشهد فيه عدة بلدان مختلفة موجة حر شديدة، يمكن لبعض المشروبات الخاصة أن تشعر الجسم بالانتعاش. ماء الخيار مشروب لا يقتصر دوره على جعل الجسم يشعر بالانتعاش فحسب، بل يتعداه إلى فوائد صحية قد لا تخطر على البال.

يساعد شرب ماء الخيار على الشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن.

يساعد شرب ماء الخيار على الشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يجرب الكثير من الناس عدة وصفات خاصة على أمل الشعور بالانتعاش، والتخفيف من حدة الحرارة. ويعد ماء الخيار من بين المشروبات التي قد يقبل البعض على شربها، لاسيما وأنه سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت.

إلا أن ماء الخيار ليس مجرد مشروب صيفي منعش للجسم فحسب، بل إنه أيضاً مفيد جداً وعلاج مثالي للتخلص من السموم. وتشير مجلة "فرويندنين" الألمانية أنه يجب شرب ماء الخيار بشكل يومي لما له من فوائد جمة على صحة الإنسان.

ماء الخيار علاج مثالي للتخلص من السموم

ماء الخيار علاج مثالي للتخلص من السموم

الوقاية من أمراض القلب

وأوضحت مجلة "فرويندنين" أن شرب ماء الخيار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع لما يتوفر عليه من عناصر صحية غنية. ويوفر الخيار للجسم الزنك والبوتاسيوم والحديد، فضلاً عن أنه من الأطعمة الغنية بالماء، حيث يتكون من نحو 95 في المائة من الماء، حسب ما ذكرته مجلة "بريغيته" الألمانية.

تقوية العظام والعضلات

يعد الخيار من الأطعمة الغنية بفيتامين ك الذي يساعد على تكوين البروتينات الضرورية لصحة العظام والحفاظ على قوتها. ويكفي شرب كوب واحد من الماء المُنكه بقطع الخيار للحصول على ما يحتاجه جسم الإنسان يوميا من فيتامين ك. كما أن شرب ماء الخيار يزود الجسم بعناصر غذائية مهمة تعمل على منع ضعف عضلات الجسم وتقويتها، حسب مجلة "فرويندنين" الألمانية.

يحتوي الماء المُنكه بقطع الخيار على فوائد صحية لا حصر لها، صورة من الأرشيف.

يحتوي الماء المُنكه بقطع الخيار على فوائد صحية لا حصر لها، صورة من الأرشيف.

إنقاص الوزن

يساعد شرب ماء الخيار على الشعور بالشبع وبالتالي أكل كمية أقل من الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن. كما أن هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية يعتبر بديلاً مميزا للعصير والمشروبات السكرية الأخرى ذات السعرات الحرارية المرتفعة مقارنة مع ماء الخيار، حسب مجلة "فوكس" الألمانية.

يشار إلى أن الخيار يحتوي على مواد تساعد على حرق الدهون مثل حمض ترتونيك، إذ يمكن الجسم من تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة عوضاً عن تخزينها. بالإضافة إلى توفر الخيار على أنزيمات تقضي على البكتيريا المضرة في الأمعاء وتساعد في عملية تنظيفها، وفق ما أورده موقع "بيلد دير فراو" الألماني.

إزالة السموم

ولا تتوقف فوائد شرب ماء الخيار عند هذا الحد، بل يمكن لهذا المشروب مساعدة الجسم على إزالة السموم بفضل ما يحتوي عليه من ماء وألياف غذائية تساعد على طرد السموم من الجسم.

الحفاظ على البشرة

أيضاً، يساعد ماء الخيار على الحفاظ على البشرة وتعزيز مظهرها الخارجي، حيث يحتوي على فيتامين ب 5 الذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة. كما أن ماء الخيار يحافظ على نعومة البشرة، حسب مجلة "فرويندنين".

ر.م/ أ.ح

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    أبعد الطماطم عن بقية الخضروات

    يجب تخزين الطماطم (البندورة) بشكل منفصل بعيدا عن الفواكه أو بعض الخضروات القابلة للتلف سريعا. وذلك لأن الطماطم تطلق غاز الإتلين، وهو غاز يسرع نضوج بعض الخضروات ما يؤدي إلى فسادها سريعا.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    التفاح يُفسد الفواكه والخضروات

    التفاح من الفواكه التي تطلق غازالإتلين أيضا، لذا ينصح خبراء حفظ الأطعمة بحفظها بعيدا عن الخضروات والفواكه الأخرى وفي مكان رطب. ولمن لديه كيوي غير ناضج ويريد تسريع نضوجه، عليه بوضعه بجانب تفاحة ناضجة.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    اعزل البصل عن البيض

    وينصح بعدم تخزين البصل بجانب البيض، إذ يمكن لرائحة البصل أن تدخل من المسام الموجودة على قشرة البيض، ومن الأفضل عدم تخزين البصل في الثلاجة، فالرطوبة تؤدي إلى تعفنه. وينصح بوضع البصل في مكان جاف وجيد التهوية.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لاتضع اللحم النيء بجانب الخضروات

    من المعروف أن اللحوم النيئة تحمل الكثير من البكتيريا، لذا ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن تخزين الخضروات مكشوفة بجانب اللحم النيء، تفاديا لانتقال البكتيريا إلى الخضروات.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تضع الفواكه الاستوائية في الثلاجة

    الفواكه الاستوائية، مثل الموز والمانغا والكيوي، ينصح بعدم تخزينها في الثلاجة. فهي فواكه تنمو في المناطق الحارة وتخزينها في الثلاجة يعرضها لصدمة باردة ما يؤدي إلى تلف أنسجتها.

  • أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تخزن الفراولة أكثر من يومين

    الفراولة (الفريز) من الفواكه التي تتلف سريعا لسهولة وصول جراثيم التعفن إلى داخلها. أفضل حل هو تناولها سريعا، أو حفظها مغطاة في الثلاجة وبعيدا عن الفواكه والخضروات التي تنتج غاز الإتلين مثل الطماطم والتفاح، بشرط أن لا تزيد مدة حفظها في الثلاجة عن يومين اثنين.

  • Symbolbild - rote Pepperoni

    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    الفليفلة قابلة للتخزين لفترة طويلة

    وهناك بعض الخضروات، مثل الفليفلة، يمكن حفظها طازجة ولفترات طويلة، وهي لا تتأثر بغاز الإتلين الذي تنتجه بعض الخضروات. ما يعني أنه من الممكن حفظ الفليفلة بجانب البندورة بدون قلق.

    الكاتب: د.ص/ف.ي


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