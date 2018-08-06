مئات القتلى والجرحى بعد تسونامي وزلزال إندونيسيا

وصلت حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 384 قتيلا بحسب بيانات جديدة لوكالة إدارة الكوارث اليوم السبت (29 ايلول/سبتمبر 2018)، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الانقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

وقالت الوكالة إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع. وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 مترا.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء أمس الجمعة. وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)