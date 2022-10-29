مئات القتلى والجرحى باحتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

لقى نحو 146 شخصا مصرعهم السبت (29 تشرين الأول/أكتوبر 2022) وأصيب حوالي 150 في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.
وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث "حتى الساعة 2,30 فجر (الأحد بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصا واصيب مئة". وكان المسؤول قد أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 59 شخصا وإصابة 150 آخرين.
وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.
وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.
وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.
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ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.
ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.
وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا. وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالي 20 شخصا ممددا ببطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.
وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية "المنطقة لا تزال في حالة فوضى، لذا فإننا ما زلنا نحاول تحديد العدد الدقيق للمصابين". وهناك أجانب بين من نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.
وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه ترأس اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه وأمر بإرسال فرق طوارئ طبية إلى المنطقة.
واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.
ع.أ.ج/ خ.س (رويترز، أ ف ب)
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
في أكتوبر/ تشرين الأول يمكنك أن ترى ثمرة القرع في كل مكان، خاصة القرع البرتقالي المشرق. وبالرغم من ان الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يلبسون أزياء "الهالوين" قبل أسابيع من حلول موعده، إلا أن هذا الأمر في ألمانيا والعديد من الدول الأخرى ليس منتشرا بكثرة، ولا يحظى بالشعبية ذاتها.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
ومع ذلك، يتشارك الألمان في حبهم للقرع إسوة بغيرهم من الشعوب. القرع الياباني ذائع الصيت المعروف باسم "هوكايدو" يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا. شكله دائري، ولونه برتقالي يمكن أكله دون تقشيره، إذ تطبخ بقشرها وتؤكل بدون تردد.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
في الولايات المتحدة الأمريكية، يستخدم القرع في الغالب في صنع الحلويات ولا سيما فطيرة حلوى القرع "pumpkin pie" والتي تقدم في عيد الشكر. في ألمانيا يستخدم القرع في الغالب في الحساء.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
للقرع استخدامات عديدة، إذ يمكن طبخه واستخدامه في صنع الحلويات، كما يمكن نحت الثمرة وعمل وجوه مرعبة منها بمناسبة الهالوين، إلا أنه لا يجب عليك رمي بذور القرع، فهي صحية وطعمها طيب، حيث يمكن استخدامها في السلطات كما يمكن تحميصها وأكلها بعد تمليحها.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
ثمرة القرع الياباني "هوكايدو" بالرغم من أنها لذيذة، إلا أنها ليست المفضلة في نحت الوجوه عليها. فإذا كنت تريد رسم وجها مرعبا على القرع في عيد الهالوين، يفضل استخدام ثمرة القرع التقليدية لذلك.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
لم يكن عيد الهالوين منتشرا في ألمانيا، إلا أن الاحتفال به أصبح مألوفاً نوعا ما منذ أوائل التسعينات. فبسبب حرب الخليج في عام 1991، تم إلغاء الاحتفال بموكب "روزن مونتاغ" (اثنين الورود) في الكرنفال الذي يُحتفل به في المدن الواقعة على نهلر الراين، ولتعويض نقص المبيعات وتجنب خسارة الشركات المستفيدة من الكرنفال، تم اقتراح الاحتفال بعيد الهالوين، والذي يعتبر القرع المتوهج هو الديكور المثالي له.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
جلب المهاجرون الايرلنديون الهالوين إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ووفقا للأسطورة "jack-o'-lantern، فإن شخصا يدعى جاك لم تذهب روحه إلى الجحيم ولم تصعد إلى السماء وبقيت هائمة، لذلك كان الايرلنديون يضعون شمعة بداخل قرعة رسم عليها وجه مرعب لحمايتهم من الأرواح الهائمة.
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استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى
في نيويورك، عرض هذا القرع الضخم في الحديقة النباتية قبل عيد القديسين. ووفقا للمنظمين، فهي أكبر ثمرة قرع في العالم، ويصل وزنه 1071.8 كيلوغرام. بعض أنواع القرع يمكن أن تزن مئات الكيلوغرامات، والبعض الآخر يكون ثمره صغيرا. (كاته موستر/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة