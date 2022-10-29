مئات القتلى والجرحى باحتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

لقى نحو 146 شخصا مصرعهم السبت (29 تشرين الأول/أكتوبر 2022) وأصيب حوالي 150 في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.

وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث "حتى الساعة 2,30 فجر (الأحد بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصا واصيب مئة". وكان المسؤول قد أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 59 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

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ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا. وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالي 20 شخصا ممددا ببطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية "المنطقة لا تزال في حالة فوضى، لذا فإننا ما زلنا نحاول تحديد العدد الدقيق للمصابين". وهناك أجانب بين من نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه ترأس اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه وأمر بإرسال فرق طوارئ طبية إلى المنطقة.

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

ع.أ.ج/ خ.س (رويترز، أ ف ب)