 مؤسس بيونتيك متفائل بشأن السيطرة على كورونا بنهاية الصيف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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مؤسس بيونتيك متفائل بشأن السيطرة على كورونا بنهاية الصيف

أبدى أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

أرشيف: أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتيك (ديسمبر/ كانون الأول 2020)

أرشيف: أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتيك (ديسمبر/ كانون الأول 2020)

على الرغم من تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستجد، أبدى أوغور شاهين مؤسس بيونتيك  تفاؤله بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال لصحيفة "فيلت ام زونتاغ الألمانية" الصادرة اليوم الأحد (21 مارس/ آذار 2021) "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف. ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد-19. واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد أمس السبت. وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

وسبق لأوغور شاهين الذي طوًر أحد أوائل  اللقاحات  المضادة للفيروس، ويجري إنتاجه حالياً بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، أن أكد أنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجد. وكان شاهين يتحدث حينها، بعد حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا إلى جانب زوجته أوزليم توراجي، الشريكة في تأسيس شركة بيونتك. وقال شاهين "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير". وأضاف: "علينا حشد القوى مجدداً، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول".

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الرئيس الألماني يمنح وسام الدولة لمسسي شركة بيونتيك تقديراً لجهودهم في تطوير لقاح كوفيد

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد أنه جرى إعطاء 5.10 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ269 ألفا و444 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 67.2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز. ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 74 ألفاً و706 حالات.

ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. يُشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

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    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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قصة نجاح بدأت في ألمانيا ـ مغامرة تطوير أول لقاح ضد كورونا

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