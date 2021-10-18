تسعى مؤسسة فريدريش ناومان، التابعة للحزب الديمقراطي الحر، إلى دعم الجيل الصاعد مادياً ومعنوياً وتقدم عروضاً واسعة من الندوات وفرصاً لمتابعة التعليم. وللمؤسسة أفرع في عدة دول عربية.

أنشأ المؤسسة تيودور هويس، الذي شغل منصب أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1958، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز حرية الفرد والليبرالية، وتتبع مبادئ المفكر والسياسي الليبرالي فريدريش ناومان، الذي دعم بإصرار فكرة التعليم المدني وكان يرى أن التعليم المدني شرطاً من شروط المشاركة السياسية.