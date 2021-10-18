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مؤسسة فريدريش ناومان

تسعى مؤسسة فريدريش ناومان، التابعة للحزب الديمقراطي الحر، إلى دعم الجيل الصاعد مادياً ومعنوياً وتقدم عروضاً واسعة من الندوات وفرصاً لمتابعة التعليم. وللمؤسسة أفرع في عدة دول عربية.

أنشأ المؤسسة تيودور هويس، الذي شغل منصب أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1958، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز حرية الفرد والليبرالية، وتتبع مبادئ المفكر والسياسي الليبرالي فريدريش ناومان، الذي دعم بإصرار فكرة التعليم المدني وكان يرى أن التعليم المدني شرطاً من شروط المشاركة السياسية.

DW Mitarbeiter in Ankara Alican Uludağ.

ألمانيا ـ منح جائزة "رائف بدوي" للصحفي التركي أليجان أولوداج 18.10.2021

مُنحت جائزة "رائف بدوي" الألمانية للصحافة الشجاعة هذا العام للصحفي الاستقصائي التركي أليجان أولوداج، الذي "برز كمراسل شجاع في بيئة صعبة معادية، مدافعا عن حرية الكلمة والحقيقة والاستقامة".
News Bilder des Tages L-R Heiko Maas, Bundesaussenminister, Zoran Zaev, Ministerpraesident von Nordmazedonien, und Kurt Beck, Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, aufgenommen im Rahmen der Verleihung des Menschenrechtspreise 2020 der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, 16.11.2020. Berlin Germany *** L R Heiko Maas, Federal Minister of Foreign Affairs, Zoran Zaev, Prime Minister of Northern Macedonia, and Kurt Beck, Chairman of the Friedrich Ebert Foundation, recorded during the presentation of the Human Rights Award 2020 of the Friedrich Ebert Foundation in Berlin, 16 11 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.netx

أهداف متباينة.. ما هي أبرز المنظمات الألمانية الناشطة عربياً؟ 05.03.2021

تقدم منظمات ألمانية غير حكومية دعما ماليا كبيرا لجمعيات محلية في دول عربية عديدة، كما توفر منحا دراسية وتسعى لتحقيق أهداف كالمساواة والديمقراطية. غير أن ذلك لم يجنبها صدامات مع سلطات بعض هذه الدول.
Raif Badawi Preisträgerin Hanéne Zbiss

التونسية الفائزة بجائزة رائف بدوي: لا شيء يبرر تكميم الأفواه 22.10.2019

في لقاء مع DW اعتبرت الصحفية التونسية حنان زبيس أن تسلمها جائزة رائف بدوي للصحفيين الجسورين على هامش معرض فرانكفورت يأتي تتويجاً للصحفيين العرب ممن يعملون تحت "ظروف صعبة من أجل إحداث تغيير لا سيما في "دول الربيع العربي".
Raif Badawi Award 2018 (c) Friedrich Naumann Stiftung 2018

فتح باب الترشح لـ"جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان" 16.04.2018

أعلنت مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية عن فتح باب الترشح لـ"جائزة رائف بدوي السنوية للصحفيين الشجعان" التي ستُمنح للعام الرابع على التوالي. وفي تصريح خاص بـDW عربية أوضحت المؤسسة أن تقديم الترشيحات ممكن باللغة العربية.
Vier Frauen aus Halabja im Nordirak wird auf der Frabkfurter Buchmesse der Raif Badawi Preis 2016 verliehen: Haifa Ezzaz Ahmed, Hanin Hassan, Suzan Yahya und Shadan Fathulla vom Dange NWE Flüchtlingsradio, Irak Fotos Dange radio: von links nach rechts: Shadan Habib, Heva Ahmed, Haneen Hassan, im Hintergrund Rangeen Salam via Ralf Bosen/BN/DWD Fotos: Birgit Svensson

راديو النازحين ـ صوت جديد من أجل الحرية في العراق 19.10.2016

منحت جائزة رائف بدوي هذه السنة لنساء يقمن بإعداد برامج إذاعية خاصة بالنازحين واللاجئين في المنطقة الحدودية العراقية الكردية. نازحون ينجزون برامج إذاعية للنازحين. فما هي الموضوعات التي تركز عليها الأصوات الجديدة؟
Africa, Egypt, Hochhaus mit Sitz Friedrich-Naumann-Stiftung Kairo Die FNF sitzt im 17. Stock im rechten Dreierkomplex. (c) Friedrich-Naumann-Stiftung

برلين تسعى لعودة مؤسسة فريدريش-ناومان للقاهرة 29.05.2016

الحكومة الألمانية تجدد دعوتها للسلطات المصرية للتمهيد لعودة مؤسسة فريدريش-ناومان الألمانية إلى القاهرة. ووزير الخارجية الألماني يؤكد على أن توفير "ظروف العمل المناسبة" تبقى في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع مصر.
Africa, Egypt, aerial view of the capital Cairo and the Nile | Verwendung weltweit, (c) picture-alliance/Bildagentur-online

مصر وتضييق الخناق على المؤسسات الأجنبية غير الحكومية! 21.05.2016

تضيق السلطات المصرية منذ سنوات الخناق على عمل المؤسسات الأجنبية غير الحكومية. ومؤخراً غادرت مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية مصر بعد سلسة مضايقات، ما دعا برلين لاستدعاء السفير المصري. فلماذا يتم التضييق على تلك المؤسسات؟
Der Eingangsbereich des Auswärtigen Amtes mit Bundesadler, aufgenommen in Berlin am 20.09.2006. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte Bundesregierung, Gebäude, Politik, Aufschrift, Auswärtiges_Amt, Außenministerium, Bundesadler, Schriftzug, werderscher_Markt_1

برلين تستدعي السفير المصري بعد التضييق على مؤسسة ألمانية 13.05.2016

استدعت برلين السفير المصري لتبلغه عدم تفهمها للنزاع المتواصل مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية والتي اضطرت لنقل مكتبها إلى عمان. ومصر تقول إنها تريد تنظيم عمل المؤسسات على أراضيها فى إطار القانون.
18.04.2005 Die neue Moschee in der Flughafenstrasse (Columbiadamm) in Berlin-Tempelhof am 18.04.2005. Foto: Kitty Kleist-Heinrich/TSP +++(c) dpa - Report+++ (c) picture-alliance/dpa/K. Kleist-Heinrich

هل تودع تركيا العلمانية وتعود لتطبيق الشريعة؟ 27.04.2016

أثارت دعوة رئيس البرلمان التركي إلى إسقاط العلمانية من الدستور جدلا سياسيا يعكس، حسب مراقبين، انقساما داخل المجتمع التركي، مما قد يحبط مساعي الحزب الحاكم لتغيير الدستور وإلغاء العلمانية. فهل تنجح الكمالية أم الإردوغانية؟
A Palestinian boy stands with his father as they look at the house of top Hamas political leader Mahmoud Zahar which police said was targeted by an Israeli air strike in Gaza City July 16, 2014. Israel resumed its air strikes in the Gaza Strip on Wednesday a day after holding its fire in deference to an Egyptian-proposed cease-fire deal that failed to get Hamas militants to halt rocket attacks. Attacks in the Gaza Strip killed at least seven Palestinians in the early hours of Wednesday, Gaza health officials said, and destroyed the house of Mahmoud Zahar - who is believed to be in hiding elsewhere - in the first apparent targeting of a top Hamas political leader. Gaza medical officials say 195 Palestinians, including at least 150 civilians, among them 31 children, have been killed. One Israeli has been killed in the fighting. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

"الأضرار النفسية أشد وطئا على سكان غزة من الحرب نفسها" 16.07.2014

بالموازاة مع مشاهد الموت والإصابات اليومية تتصاعد أيضا التبعات النفسية التي تسببها المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحماس. ممثل مؤسسة فريديريش ناومان في القدس يصف لـDWعربية حجم التأثير النفسي لهذه المواجهة على المدنيين.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (L) listen to remarks after holding meetings with US President Barak Obama on restarting Middle East peace talks, September 1, 2010 at the White House in Washington, DC. AFP PHOTO / Chris KLEPONIS (Photo credit should read CHRIS KLEPONIS/AFP/Getty Images)

"نتنياهو يلوم عباس في مشكلة الاختطاف لإحراجه" 17.06.2014

يرى الخبير في مؤسسة فريدريتش ناومان الألمانية في القدس، سليمان أبو ديه، أنه من الصعب التكهن بمآلات أزمة المختطفين الإسرائيليين في ظل الغموض الذي يلفها. في حوار مع DW يرى أبو ديه أن حكومة نتنياهو تسرعت بلومها لمحمود عباس.
نقاش ساخن في ندوة دويتشه فيله بالقاهرة حول مسؤولية الإعلام في حوار الثقافات

نقاش ساخن في ندوة دويتشه فيله بالقاهرة حول مسؤولية الإعلام في حوار الثقافات 21.09.2010

شهدت مداولات ندوة نظمتها مؤسسة دويتشه فيله بالتعاون مع مؤسسة فردريش ناومان الألمانية بالقاهرة، نقاشا ساخنا حول دور الإعلام في حوار الثقافات. الندوة شارك فيها إيريك بيترمان مديرعام مؤسسة دويتشه فيله وخبراء مصريون.
Erik BETTERMANN, Deutschland, Intendant der Deutschen Welle DW, vor dem neuen Sendezentrum im Schuermann-Bau in Bonn, 27.06.2003.

مدير عام دويتشه فيله يزور القاهرة ويلتقي إعلاميين مصريين 16.09.2010

يزور إريك بيترمان مدير عام مؤسسة دويتشه فيله عدداً من المؤسسات الإعلامية المصرية بالعاصمة القاهرة. وفي ذات السياق ينظم المكتب الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان بالقاهرة ندوة حول دور وسائل الإعلام في حوار الثقافات.
Egyptian intelligence chief Omar Suleiman speaks to members of the Palestinian Legistlative Council and to members of the Palestinian cabinet in Gaza City Tuesday Aug. 30 2005. Suleiman told the Palestinian parliament Tuesday that Egypt will not rest until the Palestinians have established a state on land captured by Israel in the 1967 Mideast War. In the background is a picture of late Palestinian leader Yasser Arafat. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

حملة "غامضة" لترشيح عمر سليمان رئيساً لمصر 03.09.2010

من سيخلف الرئيس مبارك؟ هو موضوع الساعة في الشارع المصري. فبعد حملة دعم مبارك الابن، ظهرت مؤخرا لافتات لدعم ترشيح رئيس المخابرات عمر سليمان، لتضيف هذه الخطوة غموضا أكثر حول من سيخلف مبارك وما إذا كان سيعيد ترشيح نفسه.
(quer; vorne v.l.n.r.: Manfred Richter, Dr. Irmgard Schwaetzer, Axel Hoffmann, Dr. Wolfgang Gerhardt; hinten v.l.n.r.: Dr. habil. Peter Röhlinger, Prof. Dr. Jürgen Morlok (Vorsitzender des Kuratoriums), Rolf Berndt, Dr. Wolf-Dieter Zumpfort ) Quelle, pressefoto: http://www.fnst-freiheit.org/uploads/896/vorstandHR_1.jpg

مستقبل الأحزاب الليبرالية في العالم العربي 09.05.2010

بدعوة من مؤسسة فريدريش ناومان التابعة للحزب الليبرالي الألماني قام عدد من قادة الأحزاب الليبرالية العربية بزيارة إلى ألمانيا مؤخرا. دويتشه فيله حاورت عددا من هؤلاء حول الليبرالية العربية ومستقبلها في العالم العربي.
Symbolbild USA Israel Palästina Naher Osten Europa, Quelle: AP; Design: DW

"إشارات أوروبية وأمريكية على الاستعداد للتعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية" 19.03.2009

فيما اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، في حوار مع موقعنا، أن لقاء القاهرة بين الفصائل الفلسطينية حقق تقاربا غير مسبوق في عدد من القضايا الخلافية، حذر مدير مكتب مؤسسة فريدريش ناومان من المبالغة في التفاؤل.
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