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مؤسسة فريدريش إيبرت

تعمل مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على تشجيع ودعم الوعي الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بالقيم الأساسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كالحرية والعدالة والتضامن.

تأسست المؤسسة غير الربحية سنة 1925 وهي من أقدم المؤسسات السياسية في ألمانيا وهي من الإرث السياسي الذي خلفه فريديش ايبرت، أول رئيس ألماني انتخب بشكل ديمقراطي. وحظرت المؤسسة في عام 1933 من طرف النازيين. ومن أهداف المؤسسة المساهمة في التفاهم والتعاون الدوليين وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية.

ARCHIV - Rechtsextremisten haben sich am 05.09.2009 in Dortmund zu einer Kundgebung versammelt. Foto: Bernd Thissen/dpa (zu lnw-dpa Interview vom 15.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/B. Thissen

دراسة: التطرف اليميني وتغير المناخ أكثر ما يخشاه الألمان.. ماذا عن الهجرة؟ 22.06.2021

تعتقد أغلبية واضحة من سكان ألمانيا أن التطرف اليميني يشكل تهديدا كبيرا للبلاد مثله مثل التغير المناخي. ومازال ربع سكان ألمانيا يعتبرون موضوع الهجرة تهديدا أيضا. هذا ما خلصت إليه دراسة ربطت أيضا بين تدني التعليم والتطرف.
ARCHIV - 06.10.2015, Österreich, Julbach: Flüchtlinge aus Syrien gehen nahe der deutschen Grenze hinter einem Schild mit der Aufschrift Germany und der Abbildung einer deutschen Fahne einen Weg entlang. (zu dpa-Korr Abschreck- oder «Sogwirkung»? - Seehofers Botschaft an Flüchtlinge vom 09.07.2018) Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

استطلاع: نصف الألمان لديهم مشاعر استياء تجاه طالبي اللجوء 25.04.2019

يواجه طالبو اللجوء في ألمانيا رفضا متزايدا بين فئات الشعب الألماني. هذه هي نتيجة استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فريدريش إيبرت. وتظهر الدراسة أيضا انتشار نظريات المؤامرة بين المواطنين الألمان، حسبما أفاد موقع "شبيغل أونلاين".

KOMBO - Plakate unterschiedlicher Parteien bestimmen am 18.08.2017 das Bild in den Straßen im Berliner Bezirk Wilmersdorf. Am 24. September wählen die Bundesbürger eine neue Bundesregierung. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

بداية صعبة وتحديات كبرى.. مائة عام من الديمقراطية في ألمانيا 19.01.2019

لم يكن بزوغ فجر الديمقراطية في ألمانيا قبل قرن يبشر بالنجاح، إذ تزامن مع مشاهد تشبه الحرب الأهلية قتل فيها الآلاف. ثم وقعت كوارث ليتم في النهاية الالتزام بالديمقراطية وتصبح ألمانيا أحد أعرق الديمقراطيات في عصرنا الحديث.

epa03519903 A Handout photograph released by the Egyptian Presidency shows President Mohamed Morsi (R) delivering a speech to Members of Parliament, at the Shura Council, in Cairo, Egypt, 29 December 2012. The newly adopted constitution allows the Shura Council to exercise legislative powers, which had temporarily been vested in the presidency, until a new lower house is elected. The constitution, drafted by an Islamist-led panel, was approved by 63.8 per cent of votes cast in a two-round referendum held this december. EPA/EGYPTIAN PRESIDENCY/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تسعى لمواصلة عملها في مصر 02.12.2016

رغم موافقة البرلمان المصري على قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه إنه يقيد عمل المجتمع المدني ويقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية، فإن مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تسعى لمواصلة عملها في مصر.
GettyImages 96205583 Pakistani children walk down a garbage strewn alley in a poor neighbourhood of Islamabad on January 27, 2010. Rising unemployment and inflation together have increased hunger and poverty among the most vulnerable in Pakistan. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI (Photo credit should read BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)

الحماية الاجتماعية ودور المجتمع المدني في تعزيزها 29.11.2013

على مدار يومين، أقامت مؤسسة فريدريش إيبرت في برلين ورشة حول الحماية الاجتماعية، ودور المجتمع المدني في تعزيزها، وذلك بهدف تطوير أسس ضمان الرفاهية والعيش الكريم.
Unemployed graduate protesters shout against the rising unemployment and cost of living in the country outside the Parliament building in Rabat, Morocco, Wednesday, Oct 26, 2011. The banner reads The national group of unemployed graduates demand positions in the public . (Foto:Abdeljalil Bounhar/AP/dapd)

من يراقب البرلمانات؟ شباب مغاربة من مرصد الرقابة في زيارة لألمانيا 26.04.2013

بدعوة من مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية يزور برلين هذه الأيام، وفد من جميعة "شباب من أجل شباب" والمرصد المغربي لمراقبة العمل البرلماني، لتبادل الخبرات مع نظرائهم الألمانوالاستفادة مما تجربة المرصد الألماني في هذا المجال.
Image #: 13543334 Egyptian protesters holds a Christian cross and the Koran, Islam's holy book, while others shout slogans at Cairo's Tahrir Square on March 11, 2011 as hundreds of Egyptians demonstrated against sectarianism, following religious clashes that left at least 13 people dead. UPI/Mohammed Hosam /LANDOV

المسيحيون في العالم الإسلامي: طوائف على حافة الاندثار؟ 19.04.2012

رغم أن المسيحية ولدت في المشرق، إلا أن المسيحيين في العالم الإسلامي باتوا مجموعة مهمشة وملاحقة. وتحاول مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مناقشة هذا الموضوع الحساس في ندوة نظمتها في العاصمة برلين.
Verleihung des Menschenrechtspreises der FES 2011 an tunesischer Blogger Salim Amamou und ägyptischer Aktivist Khaled Saeid Am 19.09.20011, Berlin Vom Links: - Jachim Gauck, Deutsch Politiker - Salim Amamou, tunsiecher Aktivist und Blogger, Preisträger - Sahra Kaseem, Schwester von verstorbenen ägyp. Aktivist Khaled Saeid, - Dr. Roland Schmidt Geschäftführende Vorstandmitglied und Geschäftsführer der Friedrich-Eber Stiftung Rechte: Jens Schicke

جائزة ألمانية لحقوق الإنسان للتونسي سليم عمامو والمصري خالد سعيد 19.09.2011

تقديرا لدورهما في الثورة منحت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية جائزة حقوق الإنسان للمدون التونسي سليم عمامو والناشط المصري الراحل خالد سعيد. عمامو وشقيقة خالد أكدا على استمرارية الثورة في بلديهما مبديان بعض التخوفات عليها.
Rechtsextreme Teilnehmer eines so genannten Trauermarsches laufen mit einem Transparent Alliierter Bombenholocaust und dem Schriftzug einer Internetadresse am Samstag (14.02.2009) durch die Innenstadt von Dresden. Seit einigen Jahren finden anlässlich des Jahrestages der Zerstörung der sächsischen Landeshauptstadt durch alliierte Bombenangriffe am 13.02.1945 Aufmärsche von Neonazis statt. Foto: Jan Woitas +++(c) dpa - Report+++

هل تتجه ألمانيا نحو اليمين المتطرف فعلاً؟ 20.10.2010

هل تتحوّل ألمانيا فعلا إلى اليمين بصورة خطرة؟. الدراسة التي نشرتها "مؤسسة فريدريش إيبرت" مؤخرا وزعمت فيها حصول تحوّل، أحدثت الأسبوع الماضي ضجة على الصعيد الدولي رغم أنها تثير تساؤلات عدّة من وجهة النظر العلمية.
Yemeni people walk near to Bab el-Yemen, background in the old part of San'a, Yemen, Tuesday, Jan. 5, 2010. Yemen showed signs of friction Tuesday with the United States over the fight against al-Qaida, insisting it has the terror group under control, as the U.S. Embassy in San'a ended a two-day closure. (AP Photo/Nasser Nasser)

اليمن....مخاطر "الصوملة" وتحديات غياب التنمية 08.01.2010

عاد تنظيم القاعدة في اليمن إلى الظهور بقوة من جديد، لكن القاعدة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تنذر بتحول اليمن إلى النموذج الصومالي. خبيران ألمانيان تحدثا لدويتشه فيله عن هذه المسألة ومخاطر الحلول العسكرية دون التنموية
An Iraqi soldier stands guard as voters stand in line to cast their votes at a polling station during the country's provincial elections in the Shiite enclave of Sadr City in Baghdad, Iraq, Saturday, Jan. 31, 2009. Polls opened Saturday under extremely tight security, which includes driving bans in major cities and searches of all voters. The election is considered an important test of Iraq's stability after nearly six years of conflict. (AP Photo/Karim Kadim)

العراقيون يدلون بأصواتهم في انتخابات استثنائية وبمشاركة شعبية غير مسبوقة 31.01.2009

يختار العراقيون اليوم ممثليهم في مجالس المحافظات في انتخابات وصفت بأنها فريدة من نوعها في العراق. موقعنا حاور مدير مكتب مؤسسة فردريش إيبرت الألمانية في عَمان حول أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لحاضر ومستقبل بلاد الرافدين.