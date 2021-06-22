مؤسسة فريدريش إيبرت

تعمل مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على تشجيع ودعم الوعي الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بالقيم الأساسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كالحرية والعدالة والتضامن.

تأسست المؤسسة غير الربحية سنة 1925 وهي من أقدم المؤسسات السياسية في ألمانيا وهي من الإرث السياسي الذي خلفه فريديش ايبرت، أول رئيس ألماني انتخب بشكل ديمقراطي. وحظرت المؤسسة في عام 1933 من طرف النازيين. ومن أهداف المؤسسة المساهمة في التفاهم والتعاون الدوليين وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية.