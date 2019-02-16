مؤتمر ميونيخ للأمن ـ بنس يتهم إيران بالتخطيط لـ "هولوكوست" جديد

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم السبت (16 شباط/فبراير 2019) في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "الولايات المتحدة تحتفظ بوجود قوي في المنطقة" (الشرق الأوسط) و"ستواصل ملاحقة فلول الدولة الإسلامية في كل مكان وفي كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم القذرة"، بينما تحاصر قوات سوريا الديموقراطية آخر جيب للجهاديين في شرق سوريا. جاء كلام غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة.

كما دعا بنس، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الحلفاء الأوروبيين مجدداً إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال أمام المؤتمر: "حان الوقت بالنسبة لشركائنا الأوروبيين أن يقفوا إلى جانبنا". وفي الوقت نفسه، اتهم بنس الحكومة الإيرانية مجدداً بالتخطيط لهولوكوست جديد، وقال: "النظام الإيراني يؤيد محرقة النازية (الهولوكوست) ويحاول تنفيذها مجدداً... معاداة السامية ليست مجرد خطأ، بل شر".

وفي المقابل، دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الاتفاق النووي مع إيران في وجه الانتقادات الأميركية. وقالت ميركل اليوم في خطابها الذي سبق خطاب بنس بالمؤتمر، إنه "صحيح أننا متفقون مع الأمريكان على هدف وضع إيران تحت ضغط، لكن هناك خلافا في وسائل التنفيذ."

وفي سياق الأزمة الفنزويلية، حض نائب الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا. وقال بنس أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ "علينا جميعا أن نقف مع الشعب الفنزويلي حتى استعادة الحرية والديموقراطية بالكامل (...) ولذا نحض اليوم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيساً شرعياً وحيداً لفنزويلا".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)