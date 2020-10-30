 مؤتمر تونس يجدد آمال الليبيين في السلام | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.11.2020

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سياسة واقتصاد

مؤتمر تونس يجدد آمال الليبيين في السلام

لقاء في تونس من شأنه المساهمة في حل النزاع في ليبيا، وقد تم إحراز بعض التقدم بالفعل، غير أنه بدون حلول وسط إضافية ودعم من أطراف النزاع وداعميهم الأجانب لا يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية.

Proteste in Libyen (picture-alliance/AA/H. Turkia)

هل يمكن التوسط بنجاح في البلد المجاور تونس لحل النزاع الدائم في ليبيا؟  تنظر رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بكثير من التفاؤل إلى المفاوضات التي ستنطلق اليوم (الاثنين التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في العاصمة تونس. ويرتكز تفاؤلها على تفاهم توصلت إليه اطراف النزاع الثلاثاء الماضي في مدينة غدامس الليبية.

وهذا التفاهم من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في محادثات في جنيف في الـ 23 من أكتوبر/ تشرين الأول. والاستعداد المعلن عنه هناك من أجل وقف صوت المدافع، نوه به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالعملية "كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار". ويراد الان التقدم خطوة إضافية في تونس. وتهدف المحادثات في تونس التي يشارك فيها العديد من ممثلي المجتمع المدنيالليبي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة  وطنية، تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

خطوات جبارة نحو السلام

مجرد عقد المؤتمر، يجعل ويليامس تسجله "كنجاح كبير"، كما قال توماس فولك، مدير برنامج الحوار لجنوب البحر المتوسط لدى مؤسسة كونراد أدناور في تونس. "حضور مختلف الفاعلين حول طاولة واحدة يُعد عملا جبارا. كما أنه في آن واحد مرحب به أن يواصل المؤتمر العمل بالمبدأ المعلن في مؤتمر ليبيا في برلين للتطرق إلى جانب الملامح الاقتصادية والعسكرية والجوانب السياسة".

ستيفاني وليامس، مديرة مهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا

ستيفاني وليامس، مديرة مهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا

وإطار مؤتمر طموح يراد له تعبيد الطريق نحو ليبيا آمنة. وهذا الإطار يجب، كما أعلنت  ويليامس في أكتوبر أن يشمل شخصيات نافدة من كافة المجتمع الليبي "بناء على مبادئ الانسجام وتمثيل عادل جغرافي وعرقي وسياسي وقبلي واجتماعي". إذن مبادرة تقوم بإشراك المجتمع المدني وتقويته. وحتى النساء والشباب سيتم إشراكهم في المحادثات. والشباب الليبيون بالتحديد هم من خرجوا مؤخرا إلى الشوارع مطالبين بقضايا اجتماعية وكذلك وقف المعارك.

"لكن سلسلة من الليبيين يشعرون بأنهم مقصيون"، كما قال توماس فولك. "وهذا إشكالي للغاية، لأنه يُطرح السؤال مسبقا حول الشرعية السياسية للمفاوضات والنتائج الناجمة ربما عنها". كما أن الكثير من الناس يخشون أن يستغل المشاركون المحادثات للدفع بأنفسهم في مناصب عليا.

 

الشيطان يكمن في التفاصيل

والمحادثات في تونس تقف أمام تحدى إضافي: أساسها المتمثل في التفاهم حول وقف لإطلاق النار المبرم في جنيف قليل الوضوح في قضايا حاسمة. فنص التفاهم يترك حسب خبراء "المجال لتفسيرات مختلفة وسوء تفاهم أو تغيير تفسير مقصود لفقرات معينة ومفاهيم لخدمة مصالح الأطراف المتفرقة أو مصالح القوى الخارجية التي تدعمهم". وقد يحاول شركاء الحوار فرض قراءتهم الخاصة للتفاهم. وعلى هذا النحو تفاهم الطرفان بأن يغادر جميع الجنود الأجانب والمستشارون العسكريون والمرتزقة حتى نهاية يناير من العام المقبل ليبيا ـ ووجودهم تعرض عدة مرات للانتقاد من طرف الأمم المتحدة. وكلا الطرفين يصعب عليهما الاعتراف رسميا بأنهما يحصلان على الدعم العسكري من قوى خارجية. وعلى هذا النحو يمكن على جانب "حكومة الوفاق الوطني" التي يرأسها فايز السراج لمجموعات مرتزقة ممولة من تركيا مغادرة البلاد. وعلى جانب حفتر في المقابل سحب حوالي 3000 من المرتزقة الروس إضافة إلى مقاتلين سوريين متحالفين معهم. ولا يمكن في الحقيقة الجزم كيف سيتعامل الفاعلون الدوليون، كما يتساءل خبير ليبيا فولك:" من الصعب التنبأ هل سيكونون مستعدين لمغادرة البلاد فعلا". ولاسيما القوتان المتنافستان روسيا وتركيا قد لا يكون لهما اهتمام بتغيير علاقة القوة القائمة حاليا.

قضايا بدون معالجة

فعلى هذا النحو من المرتقب أن يوقف الفاعلون الدوليون كل برامج التدريب والتكوين التي كانت في الماضي واسعة النطاق. وعلى هذه الكيفية كوَن الجيش التركي ميليشيات كانت مرتبطة ب"حكومة الوفاق الوطني"، أما روسيا ومصر ودول عربية أخرى فقد قامت بتدريب جنود الحكومة المضادة في طبرق التي يتبعها " جيش التحرير الليبي" بقيادة الجنرال خليفة حفتر. ومن المرتقب أيضا مبدئيا انسحاب وحدات كلا طرفي النزاع. لكن ليس معروفا إلى أين ستنسحب، وقد يتطلب هذا مفاوضات صعبة.

أطراف النزاع الليبي تتلقى الدعم من جهات دولية متغلغلة في النزاع

أطراف النزاع الليبي تتلقى الدعم من جهات دولية متغلغلة في النزاع

خطر حرب بالوكالة

ونقطة إضافية قد تسبب مشاكل. فكلا الطرفين اتفقا على أن وقف إطلاق النار في جميع البلاد لا يشمل مجموعات صنفتها الأمم المتحدة إرهابية. وبهذا يبقى المجال مفتوحا لكلا الطرفين لمحاربة هذه المجموعات حتى ولو أنها في خدمة الطرف المضاد ـ وقد يتسببون في  تفجر حرب بالوكالة جديدة في البلاد.

وبالفعل تبقى نتيجة المؤتمر مفتوحة، كما يقول الخبير توماس فولك. ومن وجهة نظره يكون الأهم هو دفع الفاعلين الأجانب إلى الانسحاب من البلاد. " وعلى إثرها يمكن للمجتمع الليبي أن يبدأ في إطلاق عملية سلام جدية".

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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