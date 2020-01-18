 مؤتمر برلين.. فرصة لتعزيز دور الوسيط أم مخاطرة لألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.01.2020

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سياسة واقتصاد

مؤتمر برلين.. فرصة لتعزيز دور الوسيط أم مخاطرة لألمانيا؟

ظلت ألمانيا حتى الآن تنهج في الغالب دبلوماسية صامتة خلف الكواليس، فهل يعد مؤتمر برلين مناسبة تحويلها إلى دبلوماسية عامة مفتوحة. وكيف تبدو فرص ألمانيا، في إثبات دورها كوسيط للأزمات خارج أوروبا؟

Deutschland Berlin | Antonio Guterres, UN-Generalsekretär & Angela Merkel, Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

كيف سيؤثر مؤتمر برلين حول ليبيا على دور ألمانيا كوسيط للأزمات؟

برلين تعيش حالة طوارئ هذا الأحد. فوسط  إجراءات أمنية مشددة، تستقبل العاصمة الألمانية العديد من رؤساء الدول للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وأبرز المدعوين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جهود ضخمة تبذلها ألمانيا من أجل المضي قدماً في عملية السلام في ليبيا وتختار في ذلك طريقًا أكثر هدوءًا، فقد انخرطت البلاد في سياسة السلام في الصومال وكولومبيا وتونس وغيرها، لكن من دون سماع الكثير عن ذلك. ويقول كونراد شيتر من مركز بون الدولي للتحويل في حواره مع DW عن طبيعة دبلوماسية السلام الألمانية: "هي  منطقة جديدة على ألمانيا وهي أن تعمل كوسيط قوي وهي التي لطالما كانت تميل دائماً لاتخاذ مسارات محمية مع الجهات الفاعلة الأخرى".

ووفقا لشيتر، كانت برلين في كثير من الأحيان مكاناً للمناقشات الجانبية في الماضي، وقال: "الحرص على إبقاء الجهات الفاعلة في الحوار بعيداً عن مماسة سياسة البهرجة  بشكل ملفت". وهذا له علاقة أيضاً بالتاريخ الألماني. فبعد ديون حربين، تجنبت ألمانيا دور الوساطة الذي يتطلب مواقف أكثر عدوانية في النزاعات لفترة طويلة. ويقول شيتر: "لكن هذا الأمر تغير ببطء بعد أن طالب المستشارون الدوليون من ألمانيا إظهار المزيد من التدخل في الساحة السياسية".

اكتساب الثقة في النفس

هناك منطقتا صراع تتخلى فيهما ألمانيا عن نهج الدبلوماسية الصامتة خلف الكواليس: أفغانستان وأوكرانيا. في كلتا الحالتين، تتوسط ألمانيا علناً بين الأطراف المتصارعة وتستضيف المؤتمرات، كما أنها حاضرة عسكرياً في أفغانستان. وعلى الرغم من أن ألمانيا تتصرف بشكل أكثر جرأة، إلا أن البلاد تظل وفية للمبادئ الأساسية لدبلوماسية السلام في أفغانستان وأوكرانيا.

أحد هذه المبادئ: لا للتحرك الفردي. إذ تنسق ألمانيا جميع مفاوضات السلام عن كثب مع دول أو منظمات أخرى مثل الأمم المتحدة. وهو ما حدث مع مؤتمر أفغانستان الأول بعد فترة وجيزة من الإطاحة بنظام طالبان. المؤتمر دعت له الأمم المتحدة، واستضافته ألمانيا. ومع ذلك أخذت ألمانيا منذ البداية دوراً تجاوز دور المضيف، إذ كرس المستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر شخصيا جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أفغانستان. وتعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات مالية وعسكرية واسعة النطاق. وفي السنوات التي تلت ذلك، تابعت ألمانيا إنشاء هياكل ديمقراطية كشريك وثيق في أفغانستان واستضافت العديد من المؤتمرات.

في وقت سابق من عام 2005، خلص معهد الأبحاث التابع للجمعية الألمانية للسياسة الخارجية إلى أن ألمانيا قد أثبتت في أفغانستان أنها مستعدة "لتحمل المسؤولية الدولية وكانت أفغانستان فرصة لألمانيا لإثبات نفسها كمدير للأزمات من خارج أوروبا".

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الأزمة الليبية والموقف الأوروبي منها

الإبقاء على الحوار الدائم

دور إدارة  الأزمات لا يزال مطلوباً اليوم. فمنذ بضعة أشهر فقط ، نظمت ألمانيا ما يسمى بمؤتمر الحوار بين الأفغان بتنسيق مع قطر واستضافته الدوحة في يوليو/ تموز 2019. المشاركون أصدروا إعلان نوايا غير ملزم، لكنهم على الأقل أعلنوا أنهم يريدون منع العنف ضد المدنيين والإبقاء على الحوار.

مختارات

فشلت الحكومة الألمانية في التوسط في نزاع فرنسا مع بروكسل من أجل التوصل إلى سياسة واضحة تجاه ليبيا. وتبقى الأخيرة مثالاً واحدأً فقط من أمثلة أخرى على تذبذب السياسة الخارجية الألمانية في الآونة الأخيرة. (26.04.2019)

فيما يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول ليبيا، دعت القوى الغربية الكبرى لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء ذلك في بيان صدر عن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. (17.02.2015)

وبذلك، تفي ألمانيا بالمبدأ الخاص بدبلوماسية السلام و المتمثل في الحوار. "هذا هو المفهوم الرئيسي لسياسة السلام الألمانية. لقد حاولت ألمانيا باستمرار جاهدة وضع يدها في أيدي جميع أطراف النزاع ، لإشراكهم في العمل وعدم ترك الحوار ينهار" ، كما يقول الباحث في شؤون السلام والأزمات. وكان هذا واضحاً أيضاً من خلال الصراع في أوكرانيا. إذ منذ عام 2014، شهدت المنطقة نزاعاً مسلحاً مستمراً بين القوات أو الجماعات الروسية التي تدعمها روسيا والقوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا. ومنذ  بداية الصراع، شاركت ألمانيا بنشاط في تهدئة المنطقة، مستخدمةً قبل كل شيء العلاقة الجيدة  مع موسكو. حتى أن صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية كتبت في عام 2015 عن "دبلوماسية  الهاتف المستدامة" بين ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

على الصعيد الرسمي، تتعاون ألمانيا عن كثب مع فرنسا في مسألة أوكرانيا. واستضافت باريس عدة مؤتمرات، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد ثلاث سنوات من الانقطاع. لكن سياسة السلام الألمانية واضحة بشكل خاص في ما يسمى بتنسيق نورماندي. يرافق فريق الاتصال شبه الرسمي الذي يضم ممثلين من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا عملية السلام التي تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالترويج لها في المقام الأول. وأصبح فريق الاتصال نشطًا، على سبيل المثال، قبل اتفاقية مينسك في عام 2015. وكما كتبت وزارة الخارجية، فإن هذا الاتفاق "سبقته محادثات مكثفة لرؤساء الدول والحكومات بتنسيق نورماندي".

مؤتمر برلين.. مخاطرة لألمانيا؟

بعد أفغانستان وأوكرانيا، تركز الدبلوماسية الألمانية الآن على ليبيا. ويقول هانس جورج إيرهارت من معهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية إن المبادئ المشتركة في برلين هي التي تمهد الطريق لعملية السلام وهو مشروع ضخم ، تم إعداده بشكل متقن، ولكن يتطلب استمرارية. ويتم تنسيق كل ما يحدث مع شركاء ألمانيا. وتم إعداد الاجتماع من قبل دبلوماسيين من جميع الجهات منذ أسابيع. و أشار إيرهارت أيضاً لأسباب التزام ألمانيا بسياق متعدد الأطراف وهو أنها كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ بداية العام.

وبهذا تفي ألمانيا بالمبدأين: الإبقاء على الحوار وعدم المخاطرة والتحرك بشكل فردي. ومع ذلك، يرى كونراد شيتر، الباحث في شؤون السلام والأزمات  من بون، في المؤتمر الذي يحظى باهتمام كبير، مخاطرة، وقال: "إذا لم تكن هناك نتائج، فإن صورة المستشارة الضعيفة أنغيلا ميركل يمكن أن تترسخ أكثر قبل وقت قصير من نهاية حياتها السياسية". لا يزال من غير المعتاد أن تظهر ألمانيا كوسيط هجومي. ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه القول بأن مؤتمر برلين حول ليبيا بدأ شكلاً جديداً من دبلوماسية السلام الألمانية.

ليزا هينيل/ إ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


 

مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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الأزمة الليبية والموقف الأوروبي منها  

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