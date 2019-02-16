 مؤتمر الأمن في ميونيخ يكشف عمق الخلافات بين ضفتي الأطلسي | أخبار | DW | 16.02.2019

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أخبار

مؤتمر الأمن في ميونيخ يكشف عمق الخلافات بين ضفتي الأطلسي

أعربت واشنطن وقوى أوروبية على منبر مؤتمر ميونيخ عن مواقف متباينة بشكل كبير بشأن قضايا تبدأ بالأمن في الشرق الأوسط وصولا إلى التجارة، ما يكشف التصدعات العميقة بين ضفتي الأطلسي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

Munich Security Conference in Munich Mike Pence (Reuters/M. Dalder)

لم تكن المواقف السياسية بين طرفي الأطلسي متباينة يوما كما هي عليها الآن في عهد الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب. مؤتمر ميونيخ للأمن وفر منبرا كبيرا كشف عمق الخلافات بين أعضاء حلف عسكري وسياسي لم يتصور أحد منهم  وصول العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي إلى المنحدر الحالي يوما ما.

وأعرب قادة أوروبيون، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر الأمن الدولي المستمر لثلاثة أيام في ميونيخ عن استيائهم من سلسلة قرارات أصدرها ترامب واعتبرت معادية لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

وفي لحظة سادها إرباك الجمعة، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه يحمل معه تحيات من ترامب، لكن ذلك قابله الحاضرون بصمت مطبق في قاعة امتلأت بالقادة والوزراء والجنرالات.

من جانبها، اعتبرت ميركل أن توجه واشنطن للإعلان أن عمليات استيراد السيارات الأوروبية تشكل "تهديدا للأمن القومي" هو أمر "يثير الرعب".

مختارات

تكتسب الدورة الحالية من مؤتمر ميونيخ طابعاً خاصاً، فهي تأتي في ظل أحداث جسام يمر بها الاتحاد الأوروبي أهمها بـ"بريكسيت" وصعود اليمين الشعبوي. الملفات الإقليمية العربية حاضرة في المؤتمر الذي تشارك فيه شخصيات عربية كبيرة. (16.02.2019)

إيفانكا تصول وتجول في مؤتمر ميونيخ للأمن، تلتقي أقوى سيدات العالم وتجتمع برئيسات وزراء ووزيرات، فهي مستشارة الرئيس الأميركي ووالدها دونالد ترامب. ورغم ازدحام جدول مواعديها لم تنس أناقتها ورغبتها في شراء حلوى بافارية. (16.02.2019)

كما ترك إعلان ترامب بالتحديد أنه سيسحب القوات الأميركية قريبا من سوريا، حلفاء واشنطن يتساءلون عن كيفية تصديهم لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار هناك. وفي هذا السياق، تساءل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان، الذي تنشر بلاده نحو 1200 جندي في المنطقة، عن السبب الذي يدفع الولايات المتحدة لخلق فراغ في سوريا قد يفيد عدوتها إيران، معتبراً أن المقاربة "غامضة".

وانتقد مصدر في الحكومة الفرنسية خطوة إدارة ترامب بالقول إنها معادلة "نحن راحلون، أنتم باقون". وأضاف "يحاولون التعامل مع تداعيات قرار متسرع ويجعلوننا نحن نتحمل المسؤولية".

وفي خطابه الرئيسي السبت، قدم بنس نصيحة حازمة للدول الأوروبية وغيرها. حيث شدد على تبرير ما أعلنته واشنطن لجهة أن إيران تخطط لـ"محرقة" جديدة ودعا القوى الأوروبية لإلغاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران، والذي أعلن ترامب انسحاب بلاده منه العام الماضي. وانتقد كذلك قرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا السماح للشركات الأوروبية بمواصلة عملياتها التجارية في الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأميركية.

في المقابل، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة أن التكتل عازم على المحافظة على "التطبيق الكامل" للاتفاق مشددة على ضرورة ذلك من أجل أمن أوروبا.

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ميركل تدافع عن علاقات ألمانيا مع روسيا في مؤتمر ميونيخ للأمن

من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أنه بدون الاتفاق، "لن تكون المنطقة في أمان وسنكون في الواقع أقرب إلى احتمال اندلاع مواجهة مفتوحة".

لكن بنس أشاد ببعض أعضاء حلف شمال الأطلسي بسبب زيادة إنفاقهم الدفاعي لكنه ذكّر آخرين بأن مساهماتهم لا تزال دون الهدف المحدد عند 2% من إجمالي الناتج الداخلي. وشدد كذلك على المعارضة الأميركية القوية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" الروسي الألماني الذي يجري بناؤه، والذي رأى ترامب أنه يجعل أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي "رهينة" لروسيا.

وقال بنس إن "الولايات المتحدة تثني على جميع شركائنا الأوروبيين الذين اتخذوا موقفا قويا ضد "نورد ستريم2"، "سيل الشامل" والمقصود به خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، ونوصي آخرين بالقيام بالأمر ذاته". وانتقد كذلك صفقات شراء الأسلحة التي ينوي أعضاء في الأطلسي إبرامها مع "أعدائنا"، في إشارة بحسب وسائل إعلام روسية إلى اتفاق مرتقب بين موسكو وأنقرة. وقال بنس "لا يمكننا ضمان الدفاع عن الغرب في حال ازداد اعتماد حلفائنا على الشرق". لكن ميركل التي أطلق عليها في بعض الأحيان زعيمة العالم الحر صعدت لهجتها في آخر ولاية لها كمستشارة والتي تنتهي في 2021.

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صناعة السيارات الألمانية في مرمى نيران ترامب

وفي ما يتعلق بالشأن السوري، حيث تسعى قوات كردية عربية مدعومة من واشنطن الى طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقلهم، شككت ميركل علنا في مدى حكمة قرار سحب القوات الأميركية. وسألت "هل هي فكرة جيدة بالنسبة للأميركيين أن ينسحبوا فجأة وبشكل سريع من سوريا؟ أم أن ذلك سيعزز مجددا قدرة إيران وروسيا على فرض نفوذهما؟".

وعلى صعيد النزاع التجاري، أصرت على أنه في ألمانيا "نحن فخورون بسياراتنا" موضحة أن أكبر مصنع لعلامة "بي إم دبليو" الفخمة ليس في بافاريا بل في كارولاينا الجنوبية، حيث يتم تصدير السيارات للصين. وقالت "كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون أمرا جيدا أن نعاود المحادثات بعضنا مع بعض".

وفي ما يتعلق بـ"نورد ستريم2"، أكدت ميركل أن أوروبا تشتري الغاز الروسي عبر أنابيب أخرى مشيرة إلى أن المصدر هو "غاز روسي بغض النظر عن مسألة إن كان يأتي عبر أوكرانيا أو عبر بحر البلطيق". وأشارت إلى أن على الغرب مواصلة الحوار مع روسيا رغم النزاع الأوكراني وغيره من الخلافات العميقة. وحذرت ميركل من تراجع التعاون المتعدد الطرف للتعامل مع المشكلات العالمية مؤكدة "علينا بكل بساطة ألا نطيح به".

ح.ع.ح/ع.ش (أ.ف.ب)

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ايفانكا ابنة الرئيس تخطف الأضواء

    إيفانكا ترامب بفستانها البرتقالي المصفر غريب اللون خطفت الأضواء في المؤتمر. وكانت الكاميرات مصوبة تجاهها في كل مكان تتجه إليه. في الصورة تتحدث مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين. يذكر أن إيفانكا ابنة الرئيس ترامب تشغل منصب مستشارة الرئيس والدها. ولا تعرف صفتها الرسمية في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Jared Kushner (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    كوشنر قادماً من وارسو

    إيفانكا كانت حاضرة مع زوجها جاريد كوشنر الذي يشغل أيضا منصب مستشار الرئيس. وحضر كوشنر إلى ميونيخ قادما من وارسو حيث عرض على وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر وارسو آخر ما توصل إليه الفريق الذي يقوده في البيت الأبيض بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

  • Münchner Sicherheitskonferenz Panel discussion (MSC/Guelland)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    أهم لقاء من نوعه في العالم

    يُعتبر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم. ويشارك فيه هذا العام نحو 40 رئيس حكومة ودولة و100 وزير. وصدر عن المؤتمر أيضا " تقرير ميونيخ للأمن" الذي يتناول في مائة صفحة الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي والتي يجري تناولها والتشاور حولها في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Wolfgang Ischinger mit Europa Pullover (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    اختفاء نجمة من نجوم الاتحاد الأوروبي

    افتتح رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفغانغ إشينغر المؤتمر مرتدياً سترة زرقاء وقد اختفت نجمة من النجوم الاثنتي عشر التي تستدير في حلقة الاتحاد الأوروبي على صدره، في إشارة إلى ما جرى في بريكست. ويعتزم الدبلوماسي البارز السابق البالغ من العمر 72 عاما جعل أوروبا إحدى أهم القضايا المطروحة في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Angela Merkel und Nancy Pelosi (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ميركل وبيلوسي بالأحضان

    المستشارة ميركل تعانق رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي المعارضة لسياسات الرئيس الأمريكي ترامب. وكانت ميركل قد ذكرت في المؤتمر أن وصف الأميركيين للسيارات الأوروبية بتهديد "يثير الرعب" ردا على تهديد الرئيس ترامب بفرض ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم على سيارات أوروبية، تستهدف خصوصا ألمانيا.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Abdel Fatah al-Sisi beim Hotel Bayerischer Hof (MSC/Balk)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    السيسي في ربوع ميونيخ

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء وصوله فندق "بايريشه هوف". وكان السيسي قد دعا إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب. وقال إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية أيضا. وأعلن السيسي، الذي تولى مؤخرا رئاسة الاتحاد الأفريقي، عزم بلاده تأسيس مركز إقليمي لإعادة الإعمار وتطوير الاتحاد.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Mike Pence (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    مايك بنس ينتقد ضمناً ألمانيا وتركيا

    نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حض الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وانتقد ضمنا الاتفاق الألماني الروسي حيال مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". ووجه بنس انتقادات إلى تركيا أيضا دون أن يذكرها بالاسم وقال:" لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في الحلف بشراء أسلحة من أعدائنا"، في إشارة إلى شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance/dpa)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    "فطور عمل" ألماني - روسي

    وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في "فطور عمل" بصحبة رجال أعمال من البلدين. وناقش الوزيران أيضا وراء أبواب مغلقة الحد من التسلح والتوترات في شرق أوكرانيا وخط أنابيب نورد ستريم2.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    حضور أمني مكثف

    تشديدات أمنية مكثفة في ميونيخ أثناء انعقاد المؤتمر. ووظفت الشرطة نحو 4400 شرطي لحماية الضيوف. ولا يمكن حضور المؤتمر وقاعاته وفندق "بايريشر هوف" إلا بتصاريح أمنية خاصة.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Hotel Bayerischer Hof (picture-alliance/Xinhua)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    بايريشر هوف

    يعد فندق "بايريشر هوف" من الفنادق الفاخرة وأحد معالم مدينة ميونيخ. شيد في سنة 1841 وزاره الكثير من المشاهير مثل الملكة إليزابيث قيصرة النمسا-المجر، وكذلك عالم النفس الشهير سيغموند فرويد. يحتضن الفندق سنويا مؤتمر الأمن في ميونيخ وضيوفه الكبار.

  • Münchener Sicherheitskonferenz 2019 (MSC)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    دبلوماسية "الأبواب المغلقة"

    مؤتمر ميونيخ ليس مجرد منصة لظهور ساسة مرموقين أمام الكاميرات، بل هو بالأساس فرصة لدبلوماسية الأبواب المغلقة. وربما يعود هذا أيضاً لمكان عقد المؤتمر. فالفندق التقليدي مترامي الأطراف، "بايرشر هوف" يشمل عدة بنايات ألحقت به وهي مناسبة لدبلوماسية الغرف الخلفية. والعديد من الأدراج والممرات تشكل ممرات محمية بشكل جيد وتؤدي إلى نحو 340 غرفة في الفندق. وحجزت إدارة المؤتمر 100 غرفة للقاءات السرية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

لا يعد مؤتمر ميونيخ للأمن الأهم في هذا المجال في العالم فحسب، بل هو مناسبة سنوية لحضور ساسة بارزين وفرصة لدبلوماسية "الأبواب المغلقة". في صور لقطات من كواليس المؤتمر وبعض أهم أسراره. (16.02.2019)  

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