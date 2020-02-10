 مؤتمر الأمن في ميونيخ ـ حنين إلى الأمن في أوقات غير آمنة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.02.2020

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سياسة واقتصاد

مؤتمر الأمن في ميونيخ ـ حنين إلى الأمن في أوقات غير آمنة

يلتقي هذا الأسبوع بميونيخ زعماء دول وحكومات بعض البلدان لبحث التهديدات المحدقة بالسلم. وستتاول اللقاءات تغير موازين القوة بالعالم. من بين الحاضرين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومارك زوكربيرغ صاحب منصة فيسبوك ومديرها.

Münchner Sicherheitskonferenz Symbolbild Presse (Imago Images/S. Zeitz)

هل ستلجأ الولايات المتحدة في حالة الضرورة للدفاع بقوة السلاح عن بلد حليف في حلف (الناتو) شمال الأطلسي؟ وهل وجب على بلدان الاتحاد الأوروبي التعاون بشكل أوثق في قضايا الدفاع؟ وهل يقف العالم أمام "العاصفة الكاملة" عبر تغير المناخ مصحوباً بالمخاطر الأمنية؟

هذه التساؤلات وأخرى من شأنها أن تشغل  مؤتمر الأمن في ميونيخ لهذا العام الذي يُعقد في فندق بايرشير هوف. وأثناء هذا اللقاء السنوي يُتوقع حضور زعماء دول وحكومات إضافة إلى وزراء خارجية ودفاع من أكثر من 40 بلداً بما في ذلك ممثلون عن الاقتصاد ومنظمات دولية.

تراجع التوجه الغربي

ويبدو الوضع الأمني متوترا كما كان الحال في السنوات الماضية. كتّاب التقرير الأمني لميونيخ 2020 الذي من شأنه تحديد نبرة المؤتمر الأمني يتحدثون عن "انعدام التوجه الغربي". وهم يعنون بهذه الكلمة أن العالم بصفة عامة والبلدان الغربية بشكل خاص غير واثقة من قيمها وتوجهها الاستراتيجي. وفي التقرير ورد أن "العالم يفقد من ثقله الغربي". ففي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن الغرب يتم تهديده "بتوجه دولي ليبرالي"، يرى البعض الآخر أن "صعود التوجه غير الليبرالي وعودة القومية يهددان الغرب". وفي الوقت الذي يحاول فيه اليمين وكذلك اليسار التنصل من المسؤولية العالمية، يعتقد الكتّاب أنه "إذا ما تردد الغرب باستمرار في التدخل في نزاعات أجنبية عنيفة، فهذا لا يعني أن هذه النزاعات ستختفي". بل قد تزداد تصعيدا.

فندق بايريشر هوف الذي يحتضن فعاليات مؤتمر الأمن في ميونيخ

فندق بايريشر هوف الذي يحتضن فعاليات مؤتمر الأمن في ميونيخ

مثال على ذلك هو ما ألمح له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعزمه على  سحب الوحدات الأمريكية من أفغانستان، كما سبق وأن سحب وحدات قوات خاصة من سوريا. ومن جانب آخر يزداد عديد القطعات الأمريكية عبر العالم، وبالتحديد من أجل مواجهة التهديد الايراني المفترض. فمقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني كان دليل أخير على أن ترامب مستعد للمخاطرة بمواجهة عسكرية في الشرق الأوسط. والرد الايراني على ذلك كان محدودا. لكن ستجري في ميونيخ محاولة خفض مستويات التوتر في منطقة الخليج.

في العادة، فإنّ مؤتمر أمن ميونيخ هو أنسب مكان خارج واشنطن لرسم تصور عن تفكير الولايات المتحدة الأمريكية السائد حول قضايا السياسة الخارجية، لأنه يجتذب ثلة من صنّاع القرار الأمريكان تجتمع في ميونيخ. فإلى جانب وزيري الدفاع والخارجية يُنتظر قدوم العديد من أعضاء الكونغريس. وميونيخ ستكون أيضا فرصة لبحث ردود الفعل الدولية على خطة السلام في الشرق الأوسط التي وضعها دونالد ترامب.

ثقة أوروبية بالنفس 

لكن ربما سينصب الاهتمام أكثر على كيفية تعامل أوروبا مع التحديات التي تواجهها. ويتبنأ البعض بأن أوروبا بسبب الشعبوية اليمينية والقومية المتزايدة فيها ستنكمش وتنفصل بعض الشيء عن باقي العالم. وفي بعض النقاشات في ميونيخ سيجور الحديث حول كيفية إقدام الاتحاد الأوروبي على توسيع رقعة تأثيره، لاسيما من خلال تعاون أكبر في الدفاع. وموضوع الهجرة من الجنوب بات أكثر إلحاحا على أوروبا بسبب الصراعات في سوريا وليبيا، في الوقت الذي تمارس فيه روسيا انطلاقا من الشرق تأثيرا يبث حالة عدم الاستقرار.

ويأمل كثير من الأوروبيين في أن يعزز الاتحاد الأوروبي دوره كلاعب عالمي أكثر من كونه مجرد تابع للولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أنه إذا لم تتعلم أوروبا لغة السلطة، "فقد تختفي جيوسياسيا". وفي حال ظلت الولايات المتحدة الأمريكية في الشرقين الأدنى والأوسط سلبية أو تتخلى عن التزامها هناك، في وقت تحاول فيه روسيا وتركيا توسيع تأثيرهما في بلدان مثل سوريا أو ليبيا، فإن ذلك قد يكون الدافع لممارسة سياسة جديدة من طرف أوروبا في المنطقة تراعي فيها مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

والآن بما أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي، فإنّ مبدأ الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي تحوم حوله تساؤلات، ويبدو التنسيق والجمع بين قدرات الدفاع الأوروبية أهم من ذي قبل. على هذه الخلفية، هل تتبنى الدول الأعضاء (في حلف الناتو) نهجاً مشتركاً في الدفاع والهجرة والسياسة الخارجية؟ دول البلقان ممثلة بقوة في ميونخ، وهكذا فإن معطيات لتوسيع الاتحاد الأوروبي في المستقبل ستسخن في النقاش، وهذا ليس جديداً قط..

الصين تظهر بثقة نفس أكبر على الساحة الدولية

الصين تظهر بثقة نفس أكبر على الساحة الدولية

تحولات جيوسياسية 

تواصل روسيا إثارة قلق الخبراء الاستراتيجيين الأوروبيين. ومنذ مؤتمر الأمن الأخير، سجلت روسيا عدة نجاحات دبلوماسية، بينها نداء الرئيس ماكرون للتفكير مجددا في العلاقة القائمة مع روسيا. فأوروبا منقسمة بين الحوار والعلاقات التجارية مع الجارة الكبيرة في الشرق وقلق الأهداف الاستراتيجية لموسكو. وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن تُوجه الدعوة للرئيس فلاديمير بوتين لحضور قمة الدول الصناعية السبع في الولايات المتحدة، يعتقد آخرون أنه يجب التركيز أكثر على الصين.

محور الاهتمام الآسيوي الآخر هو شبه الجزيرة الكورية، ففي عام 2019 وفي محاولة لتغيير نهج كوريا الشمالية بشأن التسلح النووي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءين وجها لوجه مع كيم جونغ اون رئيس كوريا الشمالية، محاولا توظيف التأثير الشخصي للقاء عبر دبلوماسية "تلفزيون الواقع".

هذا العام، يبدو المناخ أقل ملائمة لمثل هذا التقارب، فكوريا الشمالية قد أعلنت أنها غير معنية بالالتزام بتعهدات عدم إجراء التجارب النووية، بل إن بيونغ يانغ، في الحقيقة تملك اليوم صاروخا باليستياً عابراً للقارات بوسعه الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وينحى الشماليون على الأخيرة باللائمة لأنها لم تظهر ما يكفي من المرونة في المفاوضات، بل مضت قدما في فرض العقوبات "الوحشية غير الإنسانية" على حد وصفهم، وهي تحذر اليوم من أنّ طريقاً معبداً بالعقبات ينتظر المفاوضات. ستنال هذه القضية اهتماما في ميونيخ لاسيما أن شخصيات كبرى من الكوريتين ستشارك في اعمال المؤتمر.

ويفيد تقرير مؤتمر الأمن في ميونيخ أن هذا المؤتمر "فرصة سانحة ليس فقط لتقييم الوضع الأمني الدولي، بل أيضا وضع الغرب على وجه الخصوص".

وعلاوة على الأسئلة الملموسة، ستوضع على طاولة البحث مواضيع الساعة الأوسع" هل معلوماتنا في أمان؟ هل يمكن تحقيق المصالحة بين أمن الطاقة وأمن المناخ؟ ما مستقبل التعددية؟

وعلى خلفية أن قيم الغرب توضع على المحك داخليا وخارجيا، وبما أن المنافسة العالمية للأنظمة السياسية والاقتصادية تتواصل، فإن موضوعات وافرة ستكون هذه المرة أيضا جاضرة في مؤتمر ميونيخ.

سيمون يونغ/ م.أ.م

  • München Sicherheitskonferenz 2012 Tagungsraum (dapd)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    56 عاماً على الولادة

    انعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى في عام 1963. آنذاك كان يُسمى بـ" اللقاء الدولي لعلوم الدفاع". وكان الآباء المؤسسون هما الناشر الألماني إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة ضد النازية وهتلر في "الرايخ الثالث" - والفيزيائي إدوارد تيلر. بيّد أن المؤتمر غير اسمه لاحقاً إلى "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، ومن ثم أصبح اسمه "مؤتمر ميونيخ للأمن".

  • Logo der Münchner Sicherheitskonferenz

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    الأهم من نوعه عالمياً

    تكمن أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية. كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام. وخلال تصنيفها الجديد وضعت جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر ميونيخ للأمن في مرتبة أهم مؤتمر من نوعه في العالم.

  • Deutschland Münchner Sicherheitskonferenz 2017 Pence und Merkel (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    مشاركة رفيعة المستوى

    يتوقع أن يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يفتتح هذا العام يوم الجمعة (17 شباط/ فبراير 2018) ويستمر ثلاثة أيام أكثر من 500 شخصية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. ويتكون الحضور من زعماء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والمستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

  • München MSC 2018 Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    أمير قطر في المؤتمر

    أمير قطر تميم بن حمد سيحضر هذا العام أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن وسيشارك في جلسة مخصصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المالية الألماني أولاف شولتس.

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al-Sisi (picture-alliance/Zumapress/President Office)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    السيسي في مؤتمر ميونيخ

    من الشخصيات الرفيعة المشاركة في دورة هذا العام لمؤتمر ميونيخ للأمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيشارك في جلسة مخصصة مع أمير قطر تميم بن حمد ووزير المالية الألماني أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يتناول الوضع في مصر والأمن في المنطقة بالإضافة إلى العلاقات مع ألمانيا.

  • Libyen - Premier Fajis al-Sarradsch (Getty Images/AFP/A. Solaro)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    ليبيا حاضرة في المؤتمر

    الأزمة الليبية ستكون حاضرة في مؤتمر ميونيخ للأمن من خلال مشاركة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج. الذي من المتوقع أن يستغل حضوره لبحث أزمة بلاده وآفاق حلها مع المسؤولين والشخصيات السياسية والأمنية المشاركة في المؤتمر.

  • Saudi Arabien König Salman bildet Kabinett um | Adel bin Achmed al-Dschubeir (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    عادل الجبير

    من الشخصيات العربية الرفيعة المشاركة في المؤتمر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي شارك في مؤتمر العام الماضي أيضا. ومن المتوقع أن يواجه الجبير أسئلة محرجة تتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن ناهيك عن توتر علاقة بلاده مع قطر.

  • Deutschland München Pk Wolfgang Ischinger (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    "التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن"

    قدم فولفغانغ إيشنغر التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن في مؤتمر صحفي عقده في برلين. ويركز تقرير هذا العام 2019 على احتدام الخلاف بين روسيا وأمريكا حول التسليح والحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين. وحذر إيشنغر من تزايد انعدام الأمن على مستوى العالم. وقال "إن النظام العالمي يتفكك".

  • Münchner Sicherheitskonferenz (imago/Eibner)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    مكان الانعقاد.. العراقة والفخامة

    يعقد المؤتمر وسط مدينة ميونيخ، في الفندق الفاخر "بايريشر هوف" (Bayerischer Hof). وبالرغم من توفر الفندق على 340 غرفة - بما في ذلك 65 جناحاً - و 40 قاعة للمؤتمرات، إلا أن كثافة الحضور الدولي، تشكل تحدياً للفندق. ولهذا شُغل حوالي 250 موظفاً إضافياً خلال المؤتمر، إضافة إلى عدد موظفيه الأصليين البالغ حوالي 700. ويثمن المشاركون جودة الفندق وموقعه المركزي، كما يشكل المؤتمر دعاية مجانية هائلة للفندق.

  • Münchner Sicherheitskonferenz 31.01.2014 (Reuters)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    إجراءات أمنية مشددة

    يتم تأمين المنطقة حول فندق المؤتمر. ولا يسمح بالدخول لهذه المنطقة سوى للأشخاص الذين يمتلكون تصريحا بالدخول. ويذكر أنه تم نشر حوالى 4 آلاف شرطي العام الماضي حول المنطقة من أجل حماية المؤتمر. وبحسب معطيات الشرطة، يتوقع أن يتم الحفاظ على نفس العدد من أفراد الأمن هذا العام.

  • Deutschland | Münchner Sicherheitskonferenz |Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz in München (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    احتجاجات مواكبة مناهضة للمؤتمر

    وكما يحدث في كل عام، من المتوقع أن يشهد هذا العام أيضاً مظاهرات مناهضة للمؤتمر. وفي العام الماضي، حشد "التحالف ضد مؤتمر أمن الناتو" آلاف المحتجين الذي شاركوا في المظاهرات التي رافقت المؤتمر.

  • Medien MSC München 2016 (MSC/Kuhlmann)

    مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

    التمويل

    يقدم مؤتمر ميونيخ للأمن نفسه كهيئة مستقلة. غير أن المؤسسة المنظمة للمؤتمر، والمسماة بـ"مؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن" تستفيد بشكل كبير من الإعانات الحكومية. ووفقاً للحكومة الألمانية حصل المؤتمر عام 2015 على تمويل بنحو نصف مليون يورو، فضلاً عن مبلغ 700 ألف يورو مصاريف لموظفين من الجيش الألماني. إضافة للرعاية من شركات ألمانية ودولية كبرى، وتصل ميزانية المؤتمر إلى 2 مليون يورو.


مختارات

مؤتمر ميونيخ للأمن ساحة لدبلوماسية وراء الكواليس

مؤتمر الأمن في ميونيخ ليس فقط منصة لظهور ساسة مرموقين من مختلف أرجاء العالم أمام الكاميرات، بل هو بالأساس فرصة لدبلوماسية الأبواب المغلقة. ما جدوى تلك الدبلوماسية؟ وهل تصمد في وجه دبلوماسية تويتر؟ (15.02.2019)  

رئيس مؤتمر ميونيخ: على أوروبا التحدث بصوت موحد أكثر من ذي قبل

في إشارة إلى دور أوروبا وإبرازها كأحد القضايا المطروحة في مؤتمر ميونيخ للأمن، افتتح رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينغر، فعاليات المؤتمر مرتدياً سترة تحمل علم الاتحاد الأوروبي. داعيا أوروبا إلى التحدث بصوت موحد أكثر من ذي قبل. (15.02.2019)  

طهران ـ واشنطن: إيشنغر يبحث عن فرصة أخيرة للدبلوماسية

يزداد القلق من حصول تصعيد في الشرق الأوسط. رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، فولفغانغ إيشنغر اقترح عقد مؤتمر سلام دولي لتفادي خطر الحرب. ما هي احتمالات عقد مثل هذا المؤتمر وأي أطراف يمكنها إجلاس واشنطن وطهران إلى طاولة؟ (17.05.2019)  

مؤتمر ميونيخ للأمن.. حقائق ومعلومات

يعقد مؤتمر ميونيخ للأمن في شهر شباط/ فبراير من كل عام، ويعد منصة فريدة من نوعها لطرح النقاش حول قضايا الأمن الدولي. في ما يلي معلومات أساسية حول المؤتمر: تاريخه، ومكان انعقاده، وموضوعاته، وأهميته، وتمويله. (13.02.2019)  

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