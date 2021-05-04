 مأساة مستشفى الناصرية.. من لم يمت بكورونا مات حرقا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.07.2021

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سياسة واقتصاد

مأساة مستشفى الناصرية.. من لم يمت بكورونا مات حرقا!

تقتل قناني الأوكسجين المنفجرة مرضى كورونا، في بلد يوظف فيه مدراء ومسؤولين في الصحة على أساس "القرب من فلان" أو الانتماء الحزبي مع "غياب المهنية والكفاءة". مسلسل الموت لا ينقطع والفاعل ضمير "مفقود" تقديره "فساد".

مستشفى ابن الخطيب في بغداد، قتل أكثر من 80 مريضا فيه بعد اندلاع الحريق في شهر أبريل الماضي.

في شهر نيسان/ أبريل الماضي حدث حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وبلغ عدد القتلى في الحادث 82 قتيلا

السيناريو نفسه يتكرر. في المرة الأولى كانت بغداد الضحية وبعد شهرين ونصف انتقل الحريق إلى مدينة الناصرية جنوب العراق؛ المدينة الجنوبية التي يسكنها أناس أغلبهم يعيش تحت خط الفقر.

مختارات

ارتفع عدد ضحايا الفاجعة الجديدة التي حلّت بالعراق إلى نحو 60 قتيلاً، وفق مصادر طبية بمحافظة دي قار، وذلك بعد أن شبّ حريق بمستشفى لمرضى كورونا بمدينة الناصرية إثر انفجار خزان أوكسجين.

أعلنت بغداد الحداد الرسمي على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب، تزامناً مع إحالة عدد من كبار المسؤولين الصحيين على التحقيق. ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة نهائية لضحايا هذه الكارثة المروعة.

مصابون بكورونا يلجؤون إلى المستشفى بحثا عن أوكسجين يملؤون به صدورهم، فيموتون حرقا بانفجار قناني الأوكسجين أو اختناقا بالدخان بعد أن التهمت النيران وحدة مرضى كوفيد 19 تضم 70 سريرا.

في شهر نيسان/ أبريل الماضي كان موقع الكارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد وبلغ عدد القتلى في الحادث 82 قتيلا، وفي مساء الأمس تكررت الماساة في مستشفى الحسين بالناصرية، وعدد الضحايا ارتفع ليبلغ 92  قتيلا، وأكثر من 50 مصابا. أما الفاعل فضمير "مفقود" تقديره "الفساد". 

غضب يجتاح الناس

الغضب واليأس يدب في نفوس أهل الضحايا وملايين آخرين من العراقيين. ومواقع التواصل الاجتماعي - متنفس العراقيين للتعبير عن غضبهم تجاه المآسي التي يعانون منها - تنشر مقاطع فيديو مؤلمة، أحدها لشرطي يذرف الدموع فقد انهار عند سماعه بوفاة اثنين من أقاربه في الحريق.

والناصرية التي تشهد منذ أكثر من عام تظاهرات مطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، تئن مع كل مأساة لتصاب بأخرى. مباشرة بعد الحادث  تجمع المئات أمام المستشفى المحترق  محاولين إنقاذ المرضى، بينما خرج البعض يهتف شاتما الأحزاب السياسية.

فيديو آخر نشر على موقع تويتر يظهر الكارثة التي حلت بالمستشفى بعد الحريق، ومدنيون يبحثون بين الأنقاض عن أقاربهم.

من المسؤول؟

مثلما تكرر المأساة نفسها، يجتر النقاش أيضا نفسه، والجديد الوحيد يكمن في عدد الضحايا. أما بالنسبة لسوء إدارة قطاع الصحة في البلاد فهو ليس سرا. الصحفي والكاتب عباس عبود، حمّل الفساد مسؤولية المآسي التي يمر بها قطاع الصحة.

ففي حوار مع DW عربية، أوضح عبود أن هناك جانبين "الجانب الأول هو فساد الإدارات سواء كانت الإدارات المعنية بأمر وزارة ودوائر الصحة، أو الإدارات الفنية"، مشير إلى أن الفساد على المستوى السياسي أدى إلى "صعود قيادات غير مهنية وغير كفوءة لإدارة مرافق الصحة التابعة للدولة، مثل المستشفيات، المراكز الصحية، إلخ".

إذ أن وصول مثل هذه القيادات غير الكفوءة والمدعومة من جهات وأحزاب سياسية أدى إلى ضعف الخدمات، وإلى عدم توفر المواد الطبية والأدوية والتلكؤ في توفير الأجهزة الطبية، حسبما يرى الصحفي عباس عبود.

أما الجانب الثاني، حسب رأيه فيعود إلى "طمع بعض الأطباء وتحول مهنة الطب إلى مشروع تجاري مربح"، ما ينعكس على قطاع الصحة العام والخاص. إلا أن مسؤولية إدارة قطاع الصحة العام تعود إلى الدولة ووزارة الصحة، رغم ذلك فإن تعيين المسؤولين تتدخل فيه التيارات السياسية والأحزاب، التي تنأى بنفسها حين تحل كارثة، مستغلة الموقف لصالحها كورقة انتخابية تضر بها الأطراف الأخرى.

الغضب واليأس يدب في نفوس أهل الضحايا وملايين آخرين من العراقيين. ومواقع التواصل الاجتماعي - متنفس العراقيين للتعبير عن غضبهم تجاه المآسي التي يعانون منها - تنشر مقاطع فيديو مؤلمة، أحدها لشرطي يذرف الدموع فقد إنهار عند سماعه بوفاة أثنين من أقاربه في الحريق.

تحولت وحدة العناية بمرضى كورونا إلى ركام، فيما يبحث ذوو الضحايا عن مرضاهم.

ويضيف الصحفي عباس عبود لـDW عربية قائلا: "ندق الأجراس بعد أن تحل الكوارث، ثم نصمت بعد مرورها، هذه الكارثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في قطاع الصحة". مطالبا بإبعاد مؤسسات الدولة الصحية عن سيطرة الأحزاب وعن السياسة، "كالحرم الجامعي والقضاء يجب إبعادهما عن السياسة". 

ورقة انتخابية؟

وما إن تحدث مأساة حتى تصدح الأصوات من كل الأطراف السياسية مطالبة بمحاسبة المسؤولين والفاسدين. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صرح اليوم أن "الحكومة لن تتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم". أما الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، وهي جماعة شيعية موالية لإيران لها جناح عسكري، فطالب البرلمان اليوم (13 تموز/ يوليو) باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته بعد فاجعة الحريق.

بدوره كتب الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر "فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات". وأضاف أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

"طي النسيان"
و"منذ سنوات طويلة أضحى تنصيب المدراء والمسؤولين الكبار لا يعتمد على أساس المهنية والتقادم والخبرة، بل أصبح المعيار هو القرب من فلان وفلان"، والمعيار الثاني هو "الدخول في مؤسسات الفساد المستشرية في مفاصل الدولة"، يقول الصحفي العراقي، داعياً إلى "ثورة من رجال الإعلام والأطباء المخلصين والمعنيين في قطاع الصحة". 

إلا أن مثل هذه الثورة لن تكتب له الحياة، مادامت وزارة الصحة - حالها حال الوزارات الأخرى - من حصص تيارات وجهات سياسية، وتعيين المسؤولين فيها ليس على أساس الخبرة ولا الكفاءة.

على بعد 250 كم شمال الناصرية وتحديدا في النجف، حث يدفن العراقيون موتاهم قرب ضريح الإمام علي، بكى عماد هاشم وقد تملكه الغضب وهو يستعد لجنازة أمه واثنتين من قريباته لقين حتفهن في الحريق. وقال عماد (46 عاما) "ماذا أقول بعد أن فقدت أسرتي... لا جدوى من طلب أي شيء من حكومة فاشلة. ثلاثة أيام وتذهب هذه الحادثة طي النسيان مثل غيرها".

عباس الخشالي 

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


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