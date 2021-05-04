 مأساة كورونا في الهند.. عمال محارق الجثث يتحملون عبء الأزمة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.05.2021

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ثقافة ومجتمع

مأساة كورونا في الهند.. عمال محارق الجثث يتحملون عبء الأزمة

تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.

عامل محرقة الجثث غوتام يصب الزيت لتسريع حرق الجثة

في مارس / آذار وأبريل / نيسان ، كان العمال في هذه المحرقة يحرقون عشرات الجثث كل يوم

إنها الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مومباي، وفي هذا الوقت ينعم عاملا محارق الجثث آرفيند جيكواد وغوتام إنجل بقسط من الراحة قبل يوم عمل شاق. وفي مقابلة مع DW ، يقول العاملان إن "هناك جثة في الطريق ستصل المحرقة وأخرى يفترض أن تصل لاحقا اليوم".

مختارات

لا يزال الوضع الصحي في الهند في تفاقم مستمر بعد ما تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ300 ألف لتصل إلى إجمالي 20 مليون في رقم قياسي جديد بدأ يقلق العالم بأسره، كما منظمة الصحة لعالمية.

مرض جديد بدأ يتفشى في الهند مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض مرض "الفطر الأسود".

تتفاقم أزمة جائحة كورونا في الهند مع الأرقام القياسية للوفيات والإصابات، وانتشار كم كبير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يثير شكوكا وقلقا ويعرقل مكافحة الجائحة.

في معتقدات الكثير من الهندوس بالهند، يتمتع روث الأبقار وبولها بمزايا علاجية، لذلك يلجأ البعض منهم إلى استخدامه للوقاية من فيروس كورونا. لكن الأطباء حذروا من مخاطر هذه الممارسة التي لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها.

ويعمل جيكواد وإنجل في محرقة خاصة بالهندوس في توربي، الواقعة خارج مدينة مومباي بولاية ماهاراشترا غرب الهند. وقد تم إبلاغهما من قبل أقارب المتوفي بأنه الجثة في الطريق وأن الوفاة ليست جراء كورونا.

بيد أن تقرير الوفاة يذكر أن هذا الشخص توفي متأثرا بمضاعفات الصدمة الانتانية الناجمة عن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وهو السببب الشائع للوفيات بين مرضى فيروس كورونا.

ولم يقم أقارب المتوفي بإجراء اختبار للكشف عن وجود فيروس كورونا بعد الوفاة، إذ اكتفوا بإبلاغ جيكواد وإنجل بأن نتائج اختبار كورونا الذي خضغ له المريض قبل ستة أيام من وفاته كانت سلبية.

وعلى الفور بدأ جيكواد وإنجل باعداد المحرقة فيما وصلت الجثة بعد 30 دقيقة داخل سيارة إسعاف. وحمل الأمر خرقا لبروتوكول كورونا حيث تجمع مالا يقل عن ثلاثين شخصا لحضور الجنازة.

وفقا لحكومة ولاية ماهاراشترا، فإن عشرين شخصا فقط من يمكنهم حضور الجنازة، فيما أبلغ عمال المحرقة أقارب المتوفي بأن عليهم الالتزام بضوابط الحكومة إلا أنهم تجاهلوا التحذير.

محرقة جثث الهندوس في توربي ، ماهاراشترا

يقوم آرفيند وغوتام بتجهيز المحرقة قبل استقبال جثث جديدة

ويقول أحد عمال المحارق، رفض الافصاح عن هويته، "نبذل قصارى جهدنا للالتزام بارشادات الحكومة. لكن إذا أقدم أقارب المريض على تهديدنا، ففي هذه الحالة لا يمكننا فعل أي شيء إذ أن عددنا لا يتجاوز خمسة أشخاص في مقابل عشرين أو ثلاثين شخصا".

ويقول آرفيند إن هناك حالات كثيرة تم فيها إحراق الجثث وبعد ذلك بأيام تم إبلاغه بأن المتوفي كان مريضا بفيروس كورونا. ويضيف "الأمر يشبه وكأنه يتم التلاعب بأرواحنا فلا يوجد من يحمينا. إذا تعرضنا للإصابة بفيروس كورونا وحاولنا الذهاب إلى المستشفى فسيتم إبعادنا لأنه يُنظر إلينا باعتبارنا قذارة".

أجور متدنية وبيئة عمل خطرة

ويقوم آرفيند بتنظيف المحارق حيث يتم حرق الجثث وهو يضع منديلا على وجهه بدلا من ارتداء كمامات "N95"  فيما يعتني عمال آخرون بتجهيز الجثة دون أن يرتدوا معدات الوقاية الشخصية، التي يفترض أن تحميهم من التعرض لخطر الإصابة. ويقول آرفيند: "لا يُنظر إلينا باعتبارنا من العاملين في الخطوط الأمامية (كالعاملين في مجال الرعاية الصحية)، لذا فإن صحتنا لا تمثل أولوية".

يشعل جيكواد النار في المحرقة

يقول آرفيند إنه لا يُنظر إليه وزملائه باعتبارهم من العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا

وما يزيد صعوبة عمل عمال المحارق أن أجورهم متدنية لا تلبي الاحتجاجات الطبية إذا ما تعرضوا للمرض.

وفي مقابلة مع DW، قال ديباك جايكواد، إخصائي اجتماعي في المدينة، "يحصل هؤلاء العمال على 15 ألف روبية (168 يورو) شهريا مقابل هذا العمل. ولا توجد وسيلة لحمايتهم سواء من الاضرار الجسدية أو النفسية".

ويضيف "أن وظيفة عمال المحارق محفوفة بالخطر إذ يمكن بسهولة طردهم من العمل، بل لا يمكنهم الحصول على فرص عمل أخرى بسبب أن عملهم في المحارق لا يكسبهم مهارات عمل كبيرة".

وقال جايكواد إن العمال تلقوا الأسبوع الماضي إخطارا من المتعهد بأنه سيتم فصلهم أو تغريمهم إذا استمروا في الحصول على رشاوي من أسر المتوفين مقابل جمع عظام الموتى.

ويعد جمع عظام الموتى وغمسها في مياه النهر جزءا من ثقافة الهندوس.

ويضيف جايكواد "الكثير من الناس لا يريدون الإمساك بعظام المتوفي مباشرة. لذا يدفعون لعمال المحارق أموالا مقابل جمع العظام نيابة عنهم. وفي بعض الأحيان، يدفعون لهم أموالا رمزية لاظهار الامتنان للمخاطر التي يتعرضون إليها خلال حرق الجثث".

ويشير إلى أنه بعد أن تقدم أشخاص بشكوى إلى السلطات المحلية، قام المتعهد ومن غير التحقق في الأمر بإرسال إخطار للعاملين يهددهم بفصلهم إذا استمروا في الحصول على أموال من أهل المتوفين. وقال "إن هذا الأمر أخاف العاملين من إمكانية فصلهم في الوقت الذي يعرضون فيه حياتهم للخطر كل يوم".

مخاطر انتقال العدوى من الجثث

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن عمال المحارق في خطر انتقال العدوى من المتوفين إليهم  في كل مرحلة من مراحل حرق الجثث، وفقا لما ذكره ساهيل سينغ - الطبيب في عيادة بمدينة جورجاون.

وفي مقابلة مع DW، أضاف سينغ أن مخاطر انتقال العدوى من المتوفين تشمل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي وحمى التيفود والكوليرا والسل بالإضافة إلى فيروس كورونا.

محرقة لجثث الموتى الهندوس

يقوم آرفيند بتظيف المحرقة بعد إحراق جثة أحد المتوفين

وأضاف أن المرض يمكن انتقاله إلى عمال المحارق إذا تعاملوا مع الجثث بطريقة غير آمنة خلال حرقها أو قاموا بجمع عظام المتوفي بأيدي عارية. وأوضح سينغ "إذا توفي المريض بأسباب طبيعية فإنه من الصعب تحديد إذا كان حاملا لفيروس كورونا أم لا. وفي هذه الحالة فإن جثة المتوفي يتم إحضارها إلى المحرقة وهي غير ملفوفة. وهذا ما يزيد من مخاطر العدوى لعمال المحرقة. وحتى إذا كان المتوفي مريضا بفيروس كورونا وجثته ملفوفة فلسنا على يقين بأن هذه الأكياس خالية من الفيروس. كذلك فإن سوائل الجسم تحتوي على بكتريا وفيروسات ضارة".

وأكد سينغ أن "سيارات الإسعاف هي الأخرى موضع لنقل العدوى. وبسبب معدلات الوفاة الكبيرة فإن سيارات الإسعاف حرفيا تذهب من المستشفى إلى المحرقة ثم تعود مجددا إلى المستشفى وفي هذا الأمر هل يمكن الاعتقاد بأن عمال سيارات الإسعاف لديهم الوقت لتطهير سيارة الإسعاف كل مرة؟"

وأشار سينغ إلى أماكن مثل ولاية أوتار براديش ودلهي حيث تُجرى مراسم إحراق للجثث بشكل كبير، مضيفا أنه في هذه الحالات يقوم عمال المحارق بإخراج الجثث المحترقة جزئيا بعيدا عن المحرقة من أجل افساح المكان لمزيد من الجثث التي سيتم حرقها.

ويسلط هذا الأمر الضوء على مخاطر عدم التعامل بشكل جيد مع الجثث المستخرجة من القبور إذ يعرض هذا عمال المحارق أيضا إلى خطر انتقال العدوى.

وقال سينغ إن مدافن جثث المسلمين والمسيحيين تُعرِّض عمال الدفن لخطر العدوى. وأضاف "في العديد من المقابر، بمجرد دفن المتوفي تتدهور الجثة قليلا لكن العمال يقومون بنقل الجثة إلى مكان آخر وفي هذه الحالة تكون الجثة سبباً في نقل العدوى".

المتاعب النفسية

ويؤكد عمال المحارق في منطقة توربي الواقعة خارج مدينة مومباي، أنهم يتعرضون لمتاعب نفسية كبيرة جراء ضغط العمل على كاهلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك، يقول آرفيند "خلال شهري مارس / آذار وأبريل / نيسان عملنا على مدار الساعة دون توقف إذ كان هناك ما بين 20 إلى 25 جثة كل ساعة حتى أن سيارات الإسعاف كانت مصطفة خارج المحرقة. ولم يكن هناك وقت حتى لشرب المياه أو تناول الطعام. ورغم ذلك، لم تعوض الأجور مشقة العمل خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف آرفيند أنه يخشى من كونه قد أصيب بكورونا، مشيرا "لا أعرف الكثير عن المرض، لكني رأيت الكثير من الجثث بها ندوب، إذا كان هذا هو حال الشخص الذي يموت بسبب كورونا، فلن استغرب أن أكون مثله. وكل يوم استيقظ أسال نفسي هل سأصاب اليوم بفيروس كورونا".

ويحكي عامل محارق الجثث "أشعر بالإرهاق النفسي, يمكني أخذ يوما أو يومين راحة من عملي. لكن بعد ذلك، سأعود إلى العمل مجددا وإلا فإن المتعهد سوف سيخصم هذا من راتبي".

وأوضح آرفيند "أنا أعمل هنا لأكثر من عشرين عاما، لكني حتى الآن لم أصبح عاملا دائما. لم أكن أرغب في هذه المهنة، لكن المتاعب الاقتصادية ارغمتني عليها. إن دعوات أسرتي هي من تنقذني من الإصابة بكورونا حتى يومنا هذا".

أنكيتا موخوبادهياي / م.ع

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

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    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

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