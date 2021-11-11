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مأساة اللجوء إلى أوروبا

تتكرر مآسي غرق المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بقوارب متهالكة ومكتظة لا تصمد حتى السواحل الأوروبية. قوارب الموت هذه أضحت تجارة رابحة للمهربين الذين يستغلون الهاربين من الفقر والحروب في بلدانهم الأصلية.

في أوروبا تخرج مظاهرات ضد اللاجئين، كما تستمر الخلافات الأوروبية حول الإجراءات الملائمة لوضع حد للمأساة المستمرة التي حصدت أوراح الآلاف حتى الآن. وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وصول عدد الضحايا إلى 10 آلاف قتيل خلال عام 2015 في حال عدم التحرك لمنع ذلك. استمرار المأساة هذا دفع قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة استثنائية في النصف الثاني من أبريل/ نيسان 2015 تناقش إجراءات وضع حد لها. في هذه الأثناء تستمر الخلافات حول هذه الإجراءات التي تطالب الدول الأوروبية المتوسطية وفي مقدمتها إيطاليا واليونان بالإسراع في الاتفاق عليها وتطبيقها.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟ 10.11.2021

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

برلين تتوعد بعقوبات أوروبية على "كل من يشارك في تهريب اللاجئين" 10.11.2021

فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة 09.11.2021

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

بولندا.. لاجئ سوري في رحلة بحث عن والديه عند الحدود! 09.11.2021

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟
Hundreds of migrants are seen on the Belarus side of the border with Poland, guarded by the Polish soldiers near Kuznica Bialostocka, Poland, in this video-grab released by the Polish Defence Ministry, November 8, 2021. MON/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

الاتحاد الأوروبي يعلق جزئيا اتفاقية تيسير التأشيرة مع بيلاروسيا 09.11.2021

علق المجلس الأوروبي جزئيا تطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وسط اتهامات لمنسك بتنظيم تدفق اللاجئين نحو الاتحاد الأوروبي. وفيما طالبت برلين بدعم أوروبي لبولندا، حذرت الأخيرة من تداعيات أمنية.
Mohamed kateb, a Moroccan immigrant who arrived in Italy after a perilous journey passing through Libya.

مهاجر مغربي هرب من ليبيا: عُذِبت هناك والمنظمات الدولية لم تتدخل 09.11.2021

محمد قطيب، شاب مغربي من بين المئات الذين اختاروا الهجرة السرية عبر ليبيا، للوصول إلى أوروبا. يحكي هذا الشاب عن معاناته داخل مركز احتجاز ليبي قضى فيه ما يزيد عن الشهرين، قبل أن يتمكن من الفرار والنجاة بحياته.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

واشنطن وموسكو تتدخلان.. أزمة اللاجئين على حدود بولندا تتفاقم! 08.11.2021

في ظل تفاقم الأزمة قررت بولندا إغلاق معبر حدودي مع جارتها بيلاروسيا المتهمة بتسهيل عبور اللاجئين انتقاما من أوروبا. وفيما طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" باللاجئين دعت فون دير لاين لفرض عقوبات إضافية عليها.
Graffiti zum Thema Migration mit Aufschrift Migrant, Hände, Willkommenssymbol Copyright: imageBROKER/ElmarxKrenkel ibxekr04317216.jpg Graffiti to Theme Migration with Inscription Immigrant Hands Copyright image broker ElmarxKrenkel ibxekr04317216 JPG

العمالة المتخصصة عملة نادرة في ألمانيا.. كيف يمكن كسبها؟ 08.11.2021

عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

تصعيد بيلاروسي: مئات المهاجرين يتجهون لحدود الاتحاد الأوروبي 08.11.2021

تظهر فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي محاولات مئات المهاجرين غير النظاميين عبور الحدود من بيلاروسيا لبولندا تحت أنظار قوات الأمن في بيلاروسيا. بولندا تتهم جارتها وتتحدث عن "عمل عدائي"، والحكومة تشكل خلية أزمة.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
Einsatzkräfte stehen vor der Gaststätte, in dem die Bahnreisenden kurzzeitig untergebracht worden sind. Bei einer Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilte die bayerische Polizei nach einem Großeinsatz am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz mit.

ألمانيا.. إيداع منفذ هجوم الطعن على قطار في مصحة نفسية 07.11.2021

بعد يوم من هجوم طعن في قطار بألمانيا أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمر القضاء بنقل منفذ الهجوم إلى مصحة نفسية، بناء على طلب الادعاء، وسط مؤشرات على اضطرابات نفسية لديه. وأكدت السلطات أنه سيتم التحقق من ذلك من قبل خبراء.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

أردوغان ولعبة "إخافة" الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين! 07.11.2021

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.

Member of the German charity Sea-Eye 4 takes care of a young migrant after a rescue operation in the Mediterranean Sea, May 16, 2021. The charity said it rescued 172 migrants from wooden boats during two rescue operations on Sunday. Picture taken May 16, 2021. Guillaume Duez/Sea-Eye/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

سفينة ألمانية غير حكومية تنقذ 800 مهاجر في المتوسط 04.11.2021

سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية تختص بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر تنتشل 800 مهاجر وتنقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتحذر من تجاهل السلطات المالطية لنداءات الاستغاثة التي يطلقها مهاجرون.
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