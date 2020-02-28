 مأزق تركيا ـ روسيا غدرت بها و″الناتو″ يشك في ولائها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.02.2020

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سياسة واقتصاد

مأزق تركيا ـ روسيا غدرت بها و"الناتو" يشك في ولائها؟

بعد الهجوم على المواقع العسكرية التركية في إدلب، تطلب أنقرة مساعدة حلف الناتو، بعد أن كانت قد أدارت وجهها نحو موسكو. الحلف لم يعد بأكثر من التضامن مع تركيا، والاتحاد الأوروبي أبدى قلقه لكنه فضل الانتظار.

هل فشل أردوغان في إدارة لعبة المصالح مع كل من روسيا والغرب؟ الصورة لأردوغان من الأرشيف

حلفاء تركيا أعربوا عن تعاطفهم و "دعمهم السياسي" لأنقره، من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ، ينس ستولتنبرغ، إنه تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الليلة الماضية حول الوضع في إدلبوالهجمات على القوات التركية هناك، بعد اجتماع استمر ساعتين لمجلس الناتو. وقال ستولتنبرغ إن الناتو يساعد بالفعل في منطقة الأزمات من خلال مراقبة المجال الجوي من خلال نظام الرادار المحمول جوا Awacs. وتابع حديثه ببضع كلمات متضامنة بالقول تركيا هي أكثر من عانى من الأزمة في سوريا، والناتو يعبر عن تضامنه. ولكن لم تتخذ تدابير ملموسة من أي نوع.

تدخلات حلف الناتو في الأزمات

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تصعيد عسكري غير مسبوق في سوريا ومطالبات بالتهدئة

اعتمدت حكومة أنقرةعلى المادة 4 من معاهدة الناتو لدفع الحلفاء إلى التحرك. وهذه هي المرة السادسة فقط منذ تأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي التي تطلب فيها دولة عضو بموجب المادة 4، والتي تنص على إجراء مشاورات في حالة شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض للخطر. ويبقى احتمال تطبيق المادة 5 من اتفاقية الحلف، والتي تنص على دعم الناتو لأي دولة عضو، عسكرياً في حالة أصبحت هدفًا لهجوم مسلح. المبدأ الكامن خلف هذه المادة هو اعتبار أي هجوم على دولة تابعة للناتو هجوماً على جميع الدول الأعضاء بالحلف، كما تقر بوجوب الرد على أية ضربة عسكرية أستهدفت أرض العضو المعني.وتم تفعيل المادة 5 كانت  عقب 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، عندما صادقت دول حلف الناتو على تقييم الحكومة الأمريكية بأن الهجمات الإرهابية كانت موجهة ضد الولايات المتحدة. وقد حدث موقف مماثل في عام 2012، عندما طلبت تركيا المساعدة من الناتو. وفي ذلك الوقت، كانت هناك سلسلة من الهجمات على جانبي الحدود السورية التركية لأن تركيا كانت تدعم الجماعات المتمردة في الحرب ضد نظام الأسد.

مختارات

قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام السوري ردا على مقتل عشرات الجنود الأتراك في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية. (28.02.2020)

 وخلال هذا الصراع، أسقطت سوريا طائرة مقاتلة تركية. ثم قرر وزراء خارجية الناتو نشر "السياج النشط" ووضعوا صواريخ باتريوت وغيرها من الأسلحة المضادة للطائرات على الحدود التركية السورية وتمركز أفراد الجيش الألماني هناك في ذلك الوقت.

علامات تحول سياسي

يبدو أن طلب الناتو للتدخل يشير إلى حدوث تحول معين في السياسة الخارجية التركية. وفي قمة الناتو في واتفورد، بالمملكة المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، كانت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال في أوجها، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر على الرغم من جميع التحذيرات من واشنطن شراء نظام الصواريخ الروسية S400، ما أحدث ضجة كان يمكن تجنبها.

 ومنذ ذلك الحين كان هناك شكوك حول ولاء أنقرة. وأعطت المغازلة السياسية مع موسكو الانطباع بأن أردوغان يسعى إلى تغيير شركائه. وبعد الهجمات على مراكز المراقبة التركية بالقرب من إدلب الليلة الماضية، كان على الرئيس التركي أن يسأل نفسه ما إذا كانت موسكو تسعى فقط لتحقيق مصالحها الخاصة وليست على استعداد لوضع حد لنظام الأسد من أجل حماية الجنود الأتراك. وأثناء ذلك، دعا متحدث باسم الحكومة التركية إلى إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية. وكتب رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، فهرتين ألتون في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف لحماية المدنيين وهذا الطلب يمكن للولايات المتحدة فقط تلبيته.

هناك أصوات بارزة من مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، حيث قال الجمهوري ليندسي غراهام: "العالم يراقب وهو مكتوف الأيدي تدمير إدلب من قبل الأسد وإيران والروس". وتابع القول بأنه "واثق من أنه لو قام المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالرد على هذه القوات، ستنسحب وتفتح الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب في سوريا ". ويُعتبر غراهام أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يبقى من غير الواضح ماذا كان قد تحدث بالنيابة عنه. في العام الماضي كان قد أمر الرئيس الأمريكي جنوده بالانسحاب من الأراضي الكردية في شمال غرب سوريا. في الوقت نفسه، يشير بيان أدلى به كاي بيلي هتشينسون، سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بعودة تركيا إلى الناتو: "آمل أن يدرك أردوغان أننا كنا حلفاء له في الماضي ونحن كذلك أيضاً في المستقبل ".

موجة لاجئين جديدة؟

في الوقت نفسه حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "هناك خطر من الانزلاق إلى مواجهة دولية مفتوحة". من جهة أخرى يحاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التخفيف من حدة التصعيد في منطقة إدلب منذ أسابيع ويحذرون باستمرار من كارثة إنسانية. غير أن كلماتهم لا تُسمع، لأنهم ليسوا لاعباً نشطاً في المنطقة وليس لديهم قوات أو أو قدرة لدعم رغبتهم. التزام الناتو بدوره، يعتمد على قرار الولايات المتحدة ما إذا كانت تريد الانجراف نحو الصراع السياسي والعسكري في سوريا.

لاجئون يتدفقون من تركيا نحو الحدود اليونانية عقب تقارير بأن أنقره ستفتح لهم الأبواب نحو أوروبا

لاجئون يتدفقون من تركيا نحو الحدود اليونانية عقب تقارير بأن أنقره ستفتح لهم الأبواب نحو أوروبا

حاولت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مرة أخرى التقليل من تهديدات تركيا في الليلة الماضية بأن أنقرة ستفتح الحدود أمام أوروبا للاجئين. وقالت دانا سبينانت "لا يوجد إخطار رسمي من تركيا، نفترض أنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي". وتنص الاتفاقية المبرمة في عام 2016 على أن تركيا ستمنع اللاجئين من  التوجه نحو دول الاتحاد الأوروبي وفي المقابل يدعم الأخير تركيا بستة مليارات يورو من أجل استقبال ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري في البلاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد مرارا العام الماضي بفتح الحدود نحو أوروبا.

وأفادت تقارير بأن مجموعات كبيرة من اللاجئين تجمعت اليوم عند الحدود مع اليونان. وقال العديد من المتحدثين باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون انتظار تقارير من المنطقة. وأكدوا على أنه يتعين على أطراف الصراع منح إمكانية الوصول الفوري إلى المنطقة المحيطة بإدلب بسبب التهديد بحدوث كارثة إنسانية أخرى. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فر حوالي مليون سوري من هناك. أما عن الوضع الملموس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قيل في بروكسل أن الاستعداد أفضل من ذي قبل. ومع ذلك فالتدابير المباشرة لحماية الحدود ستكون في أيدي الدول الأعضاء. من ناحية أخرى، وجب التزام الاتحاد الأوروبي بميثاق حقوق الإنسان وقوانين اللجوء. وهو ما تعرض عن سماعه الدول المجاورة لتركيا؛ أي اليونان وبلغاريا.

باربرا فيسل/ إ.م

  • Erdogan and Trump USA (Reuters/K.Lamarque)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    ايماءات ودية تعوم على بحرٍ من خلافات

    استقبل الرئيس الأمريكي نظيره التركي يوم 16 أيار/ مايو من العام الجاري في مكتبه بواشنطن، حيث أكد الرئيسان أن "علاقتهما كبيرة" وستتجه نحو "الأفضل". بدوره، هنأ أردوغان ترامب بفوزه الأسطوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ثم اشتكى بمرارة من تسليح واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، مدعيا أن إدراجها في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا يوفر غطاء لنزعتها الانفصالية.

  • Members of Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s security detail are shown violently reacting to peaceful protesters during Erdogan's trip last month to Washington.

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    العراك يصبح أمرا مزعجا

    17 أيار/ مايو. نشرت إذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فيديو يظهر هجوم حراس أردوغان الشخصيين على متظاهرين أكراد قرب مقر السفارة التركية بواشنطن في نهاية زيارة الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة. وبعد شهر من مغادرة أردوغان ووالوفد المرافقة له، أصدرت السلطات الأمريكية أمرا بالقبض على 12 من حراسه. وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون اعتبر إن الاعتداءات خرق لحرية التعبير.

  • President of Turkey Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب

    15 تموز/ يوليو. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (في الوسط) وزوجته أمينة (على اليسار) ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان (على اليمين) يتذكرون محاولة الانقلاب الفاشلة التي اسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا بمن فيهم إرول إلكوك مدير حملة أردوغان. وشهدت تركيا بعد الانقلاب حملة اعتقالات طالت نحو 50 الف شخص بتهمة ارتباطهم برجل الدين التركي المستقر في امريكا فتح الله غولن.

  • Erdogan and Mattis

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    تركيا "متضايقة" من تسليح الولايات المتحدة لميليشيات كردية

    23 آب/ أغسطس. زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنقرة في الوقت الذي يؤكد فيه البنتاغون على التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية و"الحوار الصادق" بين البلدين. وأعلن أردوغان لوسائل الإعلام التركية بأن أنقرة ستحبط أي محاولة تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية لإقامة "ممر إرهابي" في شمال سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

  • Screenshot EPC Initiative Pastor Andrew Brunson

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    القس الأمريكي لايزال معتقلا

    24 آب/ أغسطس. أصدرت تركيا أمرا جديدا بتجديد اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون المقيم في تركيا والمحتجز منذ أواخر عام 2016. وتقول صحيفة "صباح" الموالية للحكومة إن برونسون يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بالبرلمان والتجسس. وفي 29 أيلول/ سبتمبر، قدم أردوغان عرض مقايضة برونسون بغولن. لترد عليه وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى بدعوتها لإطلاق سراح القس.

  • US consulate in Istanbul

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    تركيا تعتقل موظفاً في القنصلية الأمريكية

    4 تشرين الأول/ أكتوبر. اعتقلت السلطات التركية أحد موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وهو التركي متين طبوز، المتهم بتورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو عام 2016. الولايات المتحدة ابدت استياءها البالغ لاعتقال الموظف المذكور وهو الاعتقال الثاني لموظف في السفارة منذ آذار/ مارس المنصرم.

  • Bildkombo Türkischer und US Pass (picture-alliance/dpa,AP)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    الولايات المتحدة وتركيا تعلقان خدمات منح التأشيرات بينهما

    8 - 9 تشرين الأول/ أكتوبر. قررت السفارة الأمريكية في أنقرة، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني تركيا، احتجاجا على اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي. في المقابل أعلنت السفارة التركية بواشنطن تعليقها إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين من جميع البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة.DW


مختارات

الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

تدهورت العلاقات التركية الأمريكية رغم استضافة الرئيس الأمريكي ترامب "صديقه" الرئيس التركي أردوغان بواشنطن في أيار/ مايو الماضي. ملف صور يسلط الضوء على تفاصيل تدهور العلاقات بين البلدين، في تطورٍهو الأسوأ خلال خمسة عقود. (10.10.2017)  

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