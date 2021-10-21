 مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري! | العراق اليوم | DW | 21.10.2021

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العراق اليوم

مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري!

بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

الاستماع للتقرير الصوتي 59:47

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ضيف الحوار

د. حميد الكفائي 

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