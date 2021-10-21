العراق اليوم
مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري!
بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟
ضيف الحوار
د. حميد الكفائي
تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع
- تاريخ
21.10.2021
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الكاتب
عباس الخشالي
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مواضيع
نوري المالكي, عمار الحكيم, كردستان العراق, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
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كلمات مفتاحية
التيار الصدري,
مقتدى الصدر,
مصطفي الكاظمي,
مسعود البرزاني,
كردستان العراق,
الحلبوسي,
نوري المالكي,
تشكيل الحكومة العراقية,
دويتشه فيله,
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- تاريخ
21.10.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
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-
مواضيع
نوري المالكي, عمار الحكيم, كردستان العراق, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
التيار الصدري,
مقتدى الصدر,
مصطفي الكاظمي,
مسعود البرزاني,
كردستان العراق,
الحلبوسي,
نوري المالكي,
تشكيل الحكومة العراقية,
دويتشه فيله,
DW عربية
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/41zl8