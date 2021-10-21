مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري!

نتائج أولية.. التيار الصدري "يتصدر" الانتخابات العراقية

رغم أن المفوضية العليا لم تعلن رسميا هوية الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، إلا أن عدة معطيات تشير إلى حلول التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بالمركز الأول. الصدر وصف الأمر بـ"انتصار الإصلاح على الفساد".