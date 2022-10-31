مآسي الغرق في البحر المتوسط.. ضغوط متصاعدة على فرق الإنقاذ

يواصل مهاجرون محاولاتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط ​نحو أوروبا، وهو أمر محفوف بالمهالك. ورغم ذلك يُقدم الكثيرون منهم على الأمر، آملين في مستقبل أفضل في أوروبا، وغالبا ما يأتون على متن قوارب غير صالحة للإبحار.

وآخر هذه المحاولات حصلت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تحطم قارب، كان على متنه 150 شخصا على الأقل، قبالة ساحل كالابريا في إيطاليا، ولقي 62 منهم حتفهم. وفي الأسابيع القليلة الأولى من العام، ازداد عدد محاولات العبور الخطرة ومعها المشاكل التي يواجهها متطوعو الإنقاذ البحري.

وبسبب موقعها في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، تتحمل إيطاليا مسؤولية خاصة. فالمهاجرون الذين تطأ أقدامهم لأول مرة أراضي الاتحاد الأوروبي في إيطاليا، لهم الحق في تقديم طلب اللجوء هناك، وتصبح هي مسؤولة عن هذه الطلبات.

ولقد وصل إلى إيطاليا، منذ بداية هذا العام وحتى 24 فبراير/شباط، 14104 مهاجرين، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية. وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعامين السابقين؛ حيث تم تسجيل 5345 (في عام 2022) و4304 (في عام 2021) مهاجرا على التوالي، في نفس الفترة. يذكر أن معظم المهاجرين يصلون إلى إيطاليا بمفردهم دون مساعدة متطوعي الإنقاذ البحري.

ما الإجراءات التي اتخذتها رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني؟

رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في الحادث الأخير في كالابريا تأكيدا لموقفها الرامي إلى "وقف الهجرة غير النظامية لتجنب المزيد من المآسي". ولقد أصدر الائتلاف الحاكم، بقيادة الحزب اليميني المتطرف "أخوة إيطاليا"، مرسوما في مطلع العام يصعّب عمل منظمات الإنقاذ البحري الخاصة.

هذه القواعد الجديدة تسري فور إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر. حيث يجب على سفن الإنقاذ الآن الإبلاغ عن مثل هذه العملية على الفور، وتتم إحالتها إلى أحد الموانئ الإيطالية. وهذا يعني أن السفن لن تستطيع، كما في السابق، القيام بالعديد من عمليات الإنقاذ في نفس المنطقة في تتابع سريع، ثم تبحث عن مرسىً لها في أحد الموانئ.

والعقبة الأصعب هي أنه يتم غالبا تخصيص الموانئ البعيدة في النصف الشمالي من إيطاليا، لاستقبال هذه السفن.

مثال: ما حصل مع سفينة "أوشن فايكنغ" خلال عملية إنقاذ قبالة الساحل الليبي في منتصف فبراير/شباط، حيث تم إرسالها بعد ذلك إلى رافينا، وهو ميناء في البحر الأدرياتيكي أقرب، على الخريطة، إلى لندن منه إلى ليبيا.

كما تفرض الحكومة الإيطالية غرامات على السفن المخالفة، بشكل يصعب معه تجنبها. كما تتبنى رئيسة الوزراء ميلوني وجهة النظر القائلة بأن الدول التي ترفع علمها سفن الإنقاذ، هي التي يجب أن تكون البلد الأول الذي استقبل هؤلاء المهاجرين، والمسؤول بالتالي عن طلبات لجوئهم. وهذا يشمل خصوصا ألمانيا في كثير من الحالات.

هذه الفرضية مثيرة للجدل من الناحية القانونية، لأن عمليات الإنقاذ تتم في المياه الدولية ولأن طواقم السفن لا تتصرف بتكيلف من حكومات بلدانها.

كيف تتفاعل طواقم الإنقاذ البحري مع هذه الضغوط؟

بعد فترة وجيزة من الإعلان عن المرسوم، نشرت 18 منظمة خاصة للإنقاذ البحري وداعمون آخرون رسالة مستعجلة، أعربوا فيها عن "قلقهم العميق إزاء المحاولة الأخيرة التي قامت بها حكومة أوروبية لعرقلة مساعدة الأشخاص المحتاجين في البحر".

وأضافوا في الرسالة: هذا المرسوم ينتهك "القوانين البحرية الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الأوروبية. وبالتالي يجب أن يكون هناك رد فعل واضح من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد وبقية المؤسسات".

"من الواضح أن سفن المساعدة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، إذا تم إيقافها أو تغريمها أو إجبارها على السير في مسارات التفافية طويلة"، تقول فيرونيكا ألفونسي، رئيسة الفرع الإيطالي للمنظمة الإسبانية "Proactiva Open Arms".

وتضيف في تصريح لـDW: "ومع ذلك كافحنا، على مدار السنوات السبع الماضية، ضد قوانين غير دستورية وضد التقاعس الأوروبي. فغدونا بذلك أكثر قدرة على المقاومة. سنبقى في البحر".

حاليا توقفت سفينة "جيو بارنتس"، التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، حيث تم الأسبوع الماضي احتجاز السفينة في صقلية لمدة 20 يوما، لأن الحكومة اتهمت طاقمها بانتهاك اللوائح الجديدة. وقد تفرض عليها غرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو.

سفينة أوسيان فايكينغ المحملة باللاجئين ترسو في فرنسا بعد رفض إيطاليا استقبالها

ومن حين لآخر ترسل منظمات جديدة سفن إنقاذ باتجاه البحر. وتتواجد حاليا سفن كبيرة تابعة لمنظمات مثل Mission Lifeline وOpen Arms وResqShip وSea-Eye وSea-Watch. وتنشط السفن التابعة لها في عمليات إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وإلى جانب سفن الإنقاذ الكبيرة وعددها ستة، هناك عدة قوارب أصغر، وطائرتان من تابعتان لمنظمة Sea-Watch تقومان بالاستطلاع الجوي.

هل كان من الممكن منع المأساة الأخيرة؟

تؤكد فيرونيكا ألفونسي من منظمة Open Arms أن غرق السفينة يوم الأحد قبالة كالابريا "لم يكن حادثا مأساويا فحسب، بل نتيجة لقرارات سياسية دقيقة" . وتدعو إلى التحقيق في عمل خفر السواحل، الذين تم إخطارهم بوجود القارب من جانب وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وتضيف أنه "انطلقت دوريتان في زورقين للبحث عن القارب، لكنهما عادا بعد ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. يجب التحقيق في ذلك. لا يمكنك أن تترك القارب تحت رحمة الأمواج، مهما كانت الظروف".

انطلق القارب الذي حمل المهاجرين من سواحل ولاية ازمير التركية. والسلطات لم تتكيف بعد بشكل جيد مع هذا المسار الجديد، كما تقول ألفونسي لـDW: "المئات، معظمهم من الأفغان والإيرانيين، جربوا هذا الطريق لأنهم يعتقدون أنه أكثر أمانا، وهذا بالطبع غير صحيح. منطقة كالابريا لاحظت هذه الظاهرة مؤخرا. السلطات كانت تراقب وتحاول المساعدة، لكنها ليست مجهزة للقيام بذلك. لا توجد مهمة إنقاذ حكومية منظمة هناك، وأيضا لا توجد في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​".

والآن تقيّم منظمتها الموقف، لتقرر ما إذا كنت ستنشط في عمليات إنقاذ على المسار الجديد.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم ارتفاع كبير في عدد الغرقى أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم ستة غرقى كل يوم حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم البحث عن ملاذ آمن بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم توتر بين فرنسا وإيطاليا في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا" مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم مصير مجهول! مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم بارقة أمل لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو الكاتب: عارف جابو



دافيد إيهل/ف.ي