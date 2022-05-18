 ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا | تقارير جديدة | DW | 05.08.2022

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تقارير جديدة

ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا

في سن الخامسة عشرة غادرت ليونورا ميسينغ سرّا منزل عائلتها في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا. لقد خطّطت بدقة لرحلتها، بالسفر أولا السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.

DW-Dokumentation Leonora – Einmal IS-Terror und zurück

كانت تحلم بالزواج من أحد مقاتلي تنظيم داعش، من رجل لا تعرفه أصلا.

DW-Dokumentation Leonora – Einmal IS-Terror und zurück

انضمّت إلى تنظيم داعش الإرهابي وتزوّجت من مارتين ليمكه العميل في جهاز استخبارات التنظيم. وهو أيضا ينحدر من شرق ألمانيا. وهكذا بدأت سنوات مليئة بالرعب والصراع بين الحياة والموت. والد ليونورا مايك ميسينغ، وهو خبّاز، حاول كل ما في وسعه لإعادة ابنته. أصبح فجأة على اتصال بمهربي بشر، ويتحدث مع أفراد تنظيم القاعدة. كل ذلك لم يكن يتصوره قط. كان قلقا على حياة ابنته، وأصبح يعيش في رعب لا نهاية له، وأحيانا اعتقد أنها ماتت. 

DW-Dokumentation Leonora – Einmal IS-Terror und zurück

بعد سبع سنوات عادت ليونورا إلى ألمانيا، حيث تم سجنها لفترة، ومثلت بعد ذلك أمام المحكمة. التأقلم مجددا يمثل تحدّيا لـ ليونورا وعائلتها. فالصدمات النفسية التي مرّت بها تلاحقها باستمرار. فريق من المراسلين رافقها خلال تلك السنوات: إنه فيلم وثائقي عن الشعور بالذنب والبحث على فرصة ثانية. 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022– 22:15 UTC
الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC
الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC
السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022 – 06:15 UTC
السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 10:15 UTC
السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 15:15 UTC
السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 23:15 UTC
الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022– 13:15 UTC
الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022– 16:15 UTC

 

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