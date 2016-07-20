ليوناردو دي كابريو هو ممثل ومنتج أفلام أمريكي فاز بجائزة الأوسكار عام 2016 عن دوره في فيلم العائد وهذه هي أول جائزة أوسكار يحصل عليها خلال مشواره الفني. وخلال مشواره هذا فاز بثلاثة جوائز غولدن غلوب في 2004 و 2013 و 2015.

بدأ ليوناردو دي كابريو مسيرته الفنية بالظهور في الإعلانات التجارية، ليحصل بعد ذلك على أدوار ثانوية في مسلسلات مثل سانتا باربرا ومسلسل آلام النمو. أما أول ظهور كبير له في السينما فكان في فيلم "حياة هذا الفتى" إلى جانب الممثل بروبرت دي نيرو. اشتهر دي كابريو بأدوراه الرئيسية في فيلم مذكرات كرة السلة عام1995 وفي فيلم روميو وجوليت عام 1996، أما شهرته العالمية فحصل عليها من خلال فيلم تيتانيك عام 1997.