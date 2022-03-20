ليندنر يعد أوكرانيا بمساعدات طويلة المدى بعد انتهاء الحرب

في مستهل مناقشة البرلمان الألماني لميزانية الدولة، والتي ستُجرى على مدار أربعة أيام، وعد وزير المالية كريستيان ليندنر أوكرانيا بمساعدات طويلة المدى عقب انتهاء الغزو الروسي عليها.

وقال ليندنر الثلاثاء (22 مارس/ آذار 2022) إن "تضامننا مع جارتنا الأوروبية دائم، لذلك نحتاج إلى خطة مرشال دولية لأوكرانيا... نأمل في سلام قريب. عند الوصول إليه سنكون متواجدين لدعم إعادة الإعمار والعمل من أجل مستقبل جيد وتمهيد الطريق لشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وقد عرض أمام البرلمان الميزانية الاتحادية لعام 2022، والتي تنص على إنفاق 457,6 مليار يورو، إلى جانب ديون جديدة تبلغ 99,7 مليار يورو.

وأوضح أنه يعتزم تقديم موازنة تكميلية، ستشمل فقط النفقات المتعلقة مباشرة بالحرب في أوكرانيا.ومن غير الواضح بعد المصادر المالية التي سيعتمد عليها ليندنر لتغطية هذه التكاليف. بينما تخشى المعارضة من أن تضيف هذه الميزانية التكميلية المزيد من المليارات إلى سجل ديون الدولة، واصفة ما طرحه وزير المالية بأنها "الميزانية اللغز".

مشاهدة الفيديو 26:01 صنع في ألمانيا - تداعيات الحرب في أوكرانيا

تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات الحرب

داخليا، تعهد ليندنر بإرجاء الأعباء عن الاقتصاد الألماني ومواجهة التداعيات الناجمة عن الحرب في اوكرانيا، مشددا أنه يلزم تجنب كل شيء "من شأنه أن يزيد العبء على الأفراد والشركات في ظل هذا الوضع".

كما تحدث الوزير عن خطر غياب النمو الاقتصادي بالتوازي مع ارتفاع التضخم، ووعد ببذل كافة الجهود لتجنب مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن هذا يتضمن زيادة الإنتاجية، وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة على المشروعات، وتخفيف الأعباء، وتبني سياسة هجرة حديثة ومفتوحة.

تزامنا مع ذلك أعلنت وزارة العمل الألمانية زيادة معاشات التقاعد في غرب البلاد بنسبة 35,5% و6,12% في شرقها. وذلك اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ويأتي التعديل الدوري للمعاشات أعلى مما كان متوقعا من قبل، بعد أن تحدث وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن زيادة لا تتعدى 4,4%. لكن التطور الإيجابي لإيرادات المعاشات سمح برفع النسبة.

وقال هايل: "يسعدني أن نعلن اليوم عن تعديل واضح للمعاشات التقاعدية"، مضيفا أن هذه أخبار جيدة للأشخاص الذين استمروا في العمل لسنوات طويلة، وأضاف: "خاصة في ضوء التحديات الحالية - سواء كانت ارتفاع الأسعار أو الأزمة الدولية - من المهم أن نرى أن نظام المعاشات التقاعدية لدينا فعّال"، مضيفا أنه لا ينبغي فصل تطور المعاشات عن تطور الأجور.

و.ب/ز.أ.ب (د ب أ، أ ب د)