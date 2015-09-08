ليلى علوي ممثلة مصرية، بدأت حياتها الفنية بشكل مبكر جدا، وأول عمل فني شاركت به هو مسرحية 8 ستات وهي من أهم نجمات السينما في القرن العشرين.

ولدت ليلى علوي في القاهرة من أب مصري وأم يونانية. وعندما كانت في السابعة من عمرها، شاركت في تقديم برامج للأطفال عبر الإذاعة والتلفزيون. ويعود الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية للممثل نور الشريف. وأول ظهور لها على خشبة المسرح كان من خلال مسرحية ثمان ستات آنذاك كانت ليلى في الخامسة عشرة من عمرها. ورغم ولع ليلى بالفن والتمثيل إلا أن ذلك لم يمنعها من متابعة دراستها، فهي حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال ومن أشهر مسلسلاتها التلفزيونية "تعال نحلم ببكرة"، وألف ليلة وليلة وغيرها من الأعمال الدرامية.