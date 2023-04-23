ليفركوزن يواصل عروضه القوية وفرايبورغ يسحق شالكه

فاز فريق ليفركوزن على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023) ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا انتصارا كبيرا لفرايبورغ على ضيفه شالكه بأربعة أهدف نظيفة.

وانتظر باير ليفركوزن الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم التشيكي آدم هلوجيك، وأمَّن نديم أميري الانتصار بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 تسبب فيها لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي وتلقى الانذار الثاني وبالتالي البطاقة الحمراء (85).

وأوقف باير ليفركوزن صحوة لايبزيغ وألحق به الخسارة الأولى بعد انتصارين متتاليين والثالثة في مبارياته الخمس الاخيرة.

واستعاد باير ليفركوزن المركز السادس من ماينز الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بايرن ميونيخ 3-1 السبت، عندما أزاحه من الصدارة التي اعتلاها بوروسيا دورتموند بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده الى 47 نقطة بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ الذي تراجع الى المركز الخامس.

فرايبورغ يشدد الخناق على أونيون برلين

وفي مباراة أخرى في المرحلة نفسها شدد فرايبورغ الخناق على أونيون برلين بفوزه الكبير على ضيفه شالكه 4-صفر.

وتابع فرايبورغ صحوته بفوز ورفع رصيده إلى 53 نقطة

وضربفرايبورغ بقوة في الشوط الأول بفضل ثنائية لمهاجمه النمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقتين السابعة والخامسة والثلاثين، ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر لوكاس هولر (52) والمدافع ماتياس غينتر (83).

وتابع فرايبورغ صحوته بفوز ثان تواليا وخامسا عشر هذا الموسم رفع به رصيده إلى 53 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يلعب حاليا مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل، عاد شالكه الى سكة الهزائم بعدما اوقفها في المرحلة الماضية بفوز على هرتا برلين كان الخامس هذا الموسم، فتلقى خسارته الخامسة عشرة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)