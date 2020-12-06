ليفركوزن ينقض على صدارة البوندسليغا وشالكه يفرط في الفوز

انتزع باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم (4/1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل شالكه مع أوجسبوررغ (2/2).

وسجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و27 وفلوريان فيرتز في الدقيقة 55 ولوكاس ألاريو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، فيما سجل هدف هوفنهايم كريستوف باومغارتن في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد لاعبي هوفنهايم فلوريان غريليتش وشتيفان بوستش في الدقيقتين 64 و79. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ ولايبزيغ، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فرط فريق شالكه في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه أوغسبورغ (2/2) وتقدم أوغسبورغ بهدف سجله سوات سيردار، لاعب شالكه، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وتعادل شالكه عن طريق بينيتو رامان في الدقيقة 52 وأضاف نسيم بوجلاب الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يسجل ماركو ريشتر هدف التعادل لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فلوريان نيديرليشنر لاعب أوغسبورغ في الدقيقة 53. ورفع شالكه رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر.

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ، رويترز)