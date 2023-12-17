ليفركوزن يفوز على فرانكفورت بثلاثية ويعزّز صدارته للدوري

في الجولة 15 بالدوري الألماني، استعاد فريق ليفركوزن توازنه بالفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت، معززا صدارته وموسعا الفارق بينه وبين بايرن مؤقتا. بينما واصل كولن ترنحه بالخسارة أمام فرايبورغ بعد طرد لاعبه شابوت.

واصل باير ليفركوزن مغامرته نحو لقبه الاول في الدوري الالماني لكرة القدم على الاطلاق ووسع الفارق بينه وبين مطارده بايرن ميونيخ إلى سبع نقاط مؤقتا، وذلك بعد اكتساحه أينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة الأحد (17 ديسمبر/ كانون الأول 2023) في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني.

وسجّل النيجيري فيكتور بونيفاس (14) والهولندي جيريمي فريمبونغ (51) والألماني فلوريان فيرتس (57) أهداف ليفركوزن في مرمى فرانكفورت، الذي كان أكرم وفادة النادي البافاري في المرحلة الماضية 5-1.

وعزّز ليفركوزن صدارته بفارق سبع نقاط مؤقتا عن بايرن ميونيخ الثاني والذي يخوض مواجهة صعبة الآن أمام شتوتغارت الرابع، علمًا انّ الفريق البافاري يملك مباراة مؤجلة امام أونيون برلين.

وتجاوز ليفركوزن بهذا الفوز تعثره بتعادلين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 39 نقطة ويعزز تصدره لجدول المسابقة. أما فرانكفورت فقد تلقى خسارته الرابعة في الدوري والثالثة في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز الثاني عشر لفريق المدرب الإسباني شابي ألونسو من أصل 15 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات أخرى ولم يخسر اي مباراة بعد في الموسم الحالي من بوندسليغا، رافعا سجله الخالي من الهزائم الى 24 مباراة في مختلف المسابقات.

كولن يبقى مهددا

وفي مباراة أخرى، أقيمت اليوم الأحد أيضا، فاز فريق فرايبورغ على ضيفه كولون (كولونيا) بهدفين سجلهما البديلان النمسوي ميشائيل غريغوريتش (72) والمجري رولاند سالاي (90+5) الهدفين.

ميشائيل غريغوريتش يفتتح أهداف فرايبورغ في شباك كولن (17/12/2023). صورة من: Jöran Steinsiek/IMAGO

وأكمل فريق كولناللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه يوليان شابوت على بطاقة حمراء في الدقيقة 62.

وبهذا حقق فرايبورغ فوزه السابع في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الخامس، وبهذا يكون فرايبورغ قد تقدم مركزَين مستفيدا من خسارة هوفنهايم أمام لايبزيغ 1-3 السبت.

أما كولون فتجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز السادس عشر ليبقى مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)