ليفركوزن يفلت من فخ دورتموند وشتوتغارت يخسر أمام بريمن

في الدقيقة الأخيرة من مواجهته مع دورتموند، حافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم. ويبدو أن ليفركوزن لا يسمح لنفسه بالخسارة، بينما خسر شتوتغارت لأول مرة منذ شهور في اليوم الأخير للجولة الـ30 من البوندسليغا.

أبقى باير ليفركوزن، المتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم في المرحلة الماضية، على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بعد أن انتزع تعادلا قاتلا أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ضمن المرحلة الثلاثين الأحد (21 أبريل/ نيسان 2024).

ورفع ليفركوزن رصيده القياسي من دون خسارة في الدوري إلى 25 فوزا و5 تعادلات في 30 مباراة. وفي جميع المسابقات، وصل الفريق إلى 45 مباراة متتالية من دون هزيمة هذا الموسم.

ويملك ليفركوزن حاليًا 80 نقطة، ويمكنه أيضًا كسر الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري على الإطلاق والبالغ 91 نقطة والذي حققه بايرن في موسم 2012-2013.

ومع أنّ ألمانيا تملك حظوظا كبيرة في الحصول على مركز خامس مؤهل إلى المسابقة القارية الأهم الموسم المقبل، لكنّ دورتموند يسعى إلى ضمان حلوله بين الأربعة الأوائل، ولأجل ذلك كان الفوز مهما للتساوي مع لايبزيغ.

وحصل الفريق الأصفر والأسود على مبتغاه عندما تقدم عن طريق نيكلاس فولكروغ (81)، حيث ظنّ فريق المدرب إدين ترزيتش المبتهج بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنّ فريقه في طريقه لأن يصبح أول من يسقط ليفركوزن هذا الموسم.

ومع أنّ ليفركوزن ضغط بكل قواه لإدراك التعادل ودفع بمهاجمه النيجيري الهدّاف فيكتور بونيفايس في الدقيقة 81 لهذا الغرض، إلا أنّه انتظر حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليدرك التعادل إثر ركلة ركنية تابعها الكرواتي يوسيب ستانيشيتش برأسه في الزاوية البعيدة.

ويحتل دورتموند حاليًا المركز الخامس في ترتيب البوندسليغا برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ، علما بأنّ الفريقين سيتواجهان الأسبوع المقبل في مباراة مفصلية في معركة المركز الرابع. ومن ثمّ سيلتقي دورتموند مع باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية المرموقة في 1 أيار/ مايو المقبل على ملعب سيغنال إيدونا بارك.



ثنائية دوكش في شباك شتوتغارت

وفي مباراة سبقت لقاء دورتموند وليفركوزن، أنهى فيردر بريمن السلسلة التي خاضها شتوتغارت بدون هزيمة، والتي بلغت 11 مباراة متتالية في الدوري الألماني، بعد أن سجل مارفين دوكش ثنائية لا تُنسى ليحقق الفوز لفريقه 2-1 اليوم الأحد ما جعل أصحاب الأرض يبتعدون بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

لقطة من المواجهة في الدور الأول بين بريمن وشتوتغارت ويظهر في الصورة الهداف الخطير سيرهو غيوراسي هداف شتوتغارت في صراع على الكرة مع أوليفر ديمان لاعب وسط بريمن (2/12/2023) صورة من: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

وعرقل جيمي ليفلينغ منافسه فيلكس آغو داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى ركلة جزاء حولها دوكش إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى في الدقيقة 28.

وسجل نفس اللاعب مرة أخرى في الدقيقة 49 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد عرضية رومانو شميد من الجهة اليمنى.

وسيطر شتوتغارتعلى الكرة وسجل دينيز أونداف، الذي سدد في إطار المرمى في الشوط الأول، من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كريس فوريش في الدقيقة 71.

لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع الفريق الزائر من الخسارة الأولى في الدوري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وهذا هو الفوز الأول لبريمن منذ فبراير/ شباط الماضي، ما دفعه لاحتلال المركز 11 برصيد 34 نقطة من 30 مباراة.

وظل شتوتغارت في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)