ليفركوزن يفرض التعادل على بايرن ميونيخ المتصدر بالبوندسليغا

فرض باير ليفركوزن حامل اللقب التعادل الإيجابي على بايرن ميونيخ المتصدر في عقر داره وفرمل انطلاقته المثالية في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة بايرن ميونخ مع ضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب، مساء السبت (28 أيلول/سبتمبر 2024)، في المرحلة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم روبرت أندريش بهدف لليفركوزن في الدقيقة 31 لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك اليكسندر بافلوفيتش التعادل للنادي البافاري.

وتعادل بايرن ميونخ للمرة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية ليرفع رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة مقابل عشر نقاط لليفركوزن في المركز الثالث.

وبدأ بايرن مشواره هذا الموسم بالفوز على أولم 4 /صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا، ثم افتتح مشواره في البوندسليغا بالفوز على ملعب فولفسبورغ 2 /صفر ثم تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 /صفر وأتبع ذلك بانتصار كاسح على ملعب هولشتاين كيل 1/6 ثم اكتسح دينامو زغرب الكرواتي 2/9 في دوري أبطال أوروبا وبعدها حقق فوزا عريضا على ملعب فيردر بريمن 5 /صفر.

وتوج ليفركوزن في الموسم الماضي بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، محققا رقما قياسيا غير مسبوق حيث خاض مشواره نحو منصة التتويج دون أن يتلقى أي هزيمة، ثم أتبع ذلك بالفوز بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.

ويسير ليفركوزن بخطى ثابتة أيضا في الموسم الحالي، لكن مسيرته الخالية من الهزائم في البوندسليغا والتي امتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزيغ 3/2.

وتأهل ليفركوزن للدور الثاني بكأس ألمانيا بفوزه على كارل زايس جينا 1 /صفر، ثم فاز على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2/3 في الجولة الأولى للبوندسليغا، وبعدها خسر أمام لايبزيغ، لكنه صحح أوضاعه بانتصارين متتاليين على حساب هوفنهايم 1/4 وفولفسبورغ 3/4 بخلاف الفوز العريض على ملعب فينورد الهولندي 4 /صفر في دوري أبطال أوروبا.

وأخفق بايرن ميونخ في تحقيق أول فوز على ليفركوزن منذ عامين، وتحديدا منذ أن تغلب عليه 4 /صفر في 30 أيلول/سبتمبر 2022 ومنذ ذلك الحين خاض الفريقان ثلاث مواجهات حيث فاز ليفركوزن 1/2 و3 /صفر وتعادلا 2/2.

وبدأ ليفركوزن المباراة بشكل هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وهو ما كاد أن يتحقق بعد ثلاث دقائق حينما تهيأت الكرة أمام فلوريان فيرتز داخل منطقة الجزاء لكن مانويل نوير وقف له بالمرصاد.

وبمرور الوقت فرض بايرن سيطرته على مجريات اللعب مستغلا تحركات هاري كين وميكايل أوليس لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

ونجح ليفركوزن في تسجيل هدف السبق من أول ضربة ركنية له، والتي نفذها اليخاندرو جريمالدو ووصلت إلى أندريتش الذي سدد من مسافة قريبة في الشباك.

ولم تدم فرحة ليفركوزن طويلا حيث تمكن بافلوفيتش من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد ثمان دقائق فقط بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في شباك الحارس لوكاس هراديكي.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني كاد سيرج جنابري أن يسجل الهدف الثاني للنادي البافاري بعدما تلقى تمريرة من هاري كين داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها ارتدت من القائم، لتصل له مرة أخرى لكن تسديدته هذه المرة ارتطمت بالعارضة.

وأنقذ هراديكي مرمى ليفركوزن من هدف محقق في الدقيقة 59 وتصدى ببراعة يحسد عليها لتسديدة قوية من أوليسي.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة كان توماس مولر قريبا من خطف هدف الفوز لبايرن بعد مجهود رائع من يوشوا كيميتش قبل أن يمرر إلى جمال موسيالا، الذي مرر بدوره إلى مولر داخل منطقة الست ياردات لكن، المهاجم المخضرم تعرض للدفع من جانب إدموند تابسوبا، وأشار الحكم باستمرار اللعب.

ولم يحدث أي جديد خلال اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ويحصد كل فريق نقطة واحدة.

مشجعو ليفركوزن مبتهجون بفوزه بالثنائية الألمانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

لايبزيغ يصعد إلى المركز الثاني

وفي باقي المباريات، سحق لايبزيغ ضيفه أوغسبورغ 4/صفر وارتقى الى المركز الثاني. وفرض المهاجم الشاب السلوفيني بنجامان شيشكو (21 عاما) نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدفين الاول والثاني في غضون 5 دقائق (11 و15)، مع تمريره كرة الهدف الرابع إلى الهولندي تشابي سيمونز (57)، في حين تكفل البلجيكي لويس أوبندا بالثالث (46).

ورفع لايبزيغ الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم (3 انتصارات مقابل تعادلين)، رصيده في المركز الثاني إلى 11 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن بايرن بالعلامة الكاملة والذي يستقبل في وقت لاحق حامل اللقب ليفركوزن في قمة مباريات هذه المرحلة.

ويحتل بوروسيا دورتموند مع 10 نقاط المركز الثالث بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم 2/4 الجمعة.

وانفرد هايدنهايم بالمركز الخامس موقتا برصيد 9 نقاط بفوزه على مضيفه ماينتس المنقوص بهدفي مارفن بيرينغر (15) ويان شوبنر (86).

وحقق سانت باولي انتصاره الأول في دوري النخبة منذ شباط/فبراير 2011، بفوزه على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التونسي إلياس سعد (12 و72) والإنجليزي أولادابو أفولايان (45).

وألغى الحكم هدفين لفرايبورغ بداعي التسلل، في حين أهدر مهاجمه الإيطالي فينتشينزو غريفو ركلة جزاء صدها الحارس.

وقاد المهاجم التشيكي توماس سفنكارا فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على ضيفه أونيون برلين بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وتعرض أونيون برلين لهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري بعد فوزين وتعادلين.

وتعادل فولفسبورغ مع شتوتغارت وصيف البطل الموسم الماضي 2/2.

وتختتم المرحلة الأحد، بلقاءي هولشتاين كيل مع أينتراخت فرانكفورت، وهوفنهايم مع فيردر بريمن.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)