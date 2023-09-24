ليفركوزن يشعل الصراع على قمة البوندسليغا ويعادل بايرن بالنقاط

لحق باير ليفركوزن مجدداً ببايرن ميونيخ حامل اللقب الى الصدارة، بفوزه الكبير على الوافد الجديد هايدنهايم 4-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم. وبعدما أجبر العملاق البافاري على الاكتفاء بالتعادل معه في معقله "أليانز أرينا" بنتيجة 2-2 في المرحلة الماضية ، أظهر ليفركوزن اليوم الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2023) أنه عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني شافي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ"بوندسليغا".
ولم يجد ليفركوزن ، القادم فوز كبير آخر في مستهل مشواره القاري على حساب هاكن السويدي 4-0 في "يوروبا ليغ"، صعوبة في تحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في أفضل بداية موسم في تاريخه.
وتقدم فريق شافي منذ الدقيقة التاسعة عبر الوافد الجديد النيجيري فيكتور بونيفايس بعد تمريرة من الأرجنتيني أيسيكييل بالاسيوس، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين أدرك هايدنهايم الذي حقق في المرحلة الماضية على حساب فيردر بريمن (4-2) فوزه الأول بين الكبار، التعادل عبر إيرين دينكسي بعد تمريرة من يان-نيكلاس بيسته (58).
وكان هذا الهدف بمثابة جرس إنذار لأصحاب الأرض الذين كشروا بعدها عن أنيابهم وضربوا بثلاثية بدأها الوافد الجديد الآخر يوناس هوفمان بتمريرة أخرى لبالاسيوس (63). وقال القادم من بوروسيا مونشنغلادباخ هذا الصيف "نحن راضون وخلقنا الفرص لكن كان يتوجب علينا التقدم في وقت مبكر"، مستطرداً "لكننا واصلنا اللعب بأسلوبنا وردينا بشكل جيد على هدف التعادل".
لقاء بايرن وليفركوزن انتهى بالتعادل بهدفين في الأسبوغ الرابع
وتحدث عن اللعب تحت قيادة ألونسو قائلاً "هناك متطلبات ألا تكون جامداً جداً (أي التأقلم مع حالة المباراة). علينا إيجاد الحلول بشكل حدسي والمساحات. أعتقد أننا نقوم بهذا الأمر جيداً". وأضاف بونيفايس هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (74)، رافعاً رصيده الى ستة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يختتمها البديل المغربي أمين عدلي بعد تمريرة من الإسباني أليكس غريمالدو (82) الذي كان سبباً في ركلة الجزاء التي نفذها بونيفايس.
وبذلك، رفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة لكنه تخلى عن الصدارة بفارق الأهداف عن بايرن الذي حقق السبت فوزاً كاسحاً على بوخوم 7-0، بينها ثلاثية للوافد الجديد الإنكليزي هاري كاين .
وفي آخر لقاءات اليوم الأحد تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ من دون أهداف.
ع.خ/ ع.غ (ا ف ب)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
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بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
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إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.