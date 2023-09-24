ليفركوزن يشعل الصراع على قمة البوندسليغا ويعادل بايرن بالنقاط

لحق باير ليفركوزن مجدداً ببايرن ميونيخ حامل اللقب الى الصدارة، بفوزه الكبير على الوافد الجديد هايدنهايم 4-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم. وبعدما أجبر العملاق البافاري على الاكتفاء بالتعادل معه في معقله "أليانز أرينا" بنتيجة 2-2 في المرحلة الماضية ، أظهر ليفركوزن اليوم الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2023) أنه عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني شافي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ"بوندسليغا".

ولم يجد ليفركوزن ، القادم فوز كبير آخر في مستهل مشواره القاري على حساب هاكن السويدي 4-0 في "يوروبا ليغ"، صعوبة في تحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في أفضل بداية موسم في تاريخه.

وتقدم فريق شافي منذ الدقيقة التاسعة عبر الوافد الجديد النيجيري فيكتور بونيفايس بعد تمريرة من الأرجنتيني أيسيكييل بالاسيوس، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين أدرك هايدنهايم الذي حقق في المرحلة الماضية على حساب فيردر بريمن (4-2) فوزه الأول بين الكبار، التعادل عبر إيرين دينكسي بعد تمريرة من يان-نيكلاس بيسته (58).

وكان هذا الهدف بمثابة جرس إنذار لأصحاب الأرض الذين كشروا بعدها عن أنيابهم وضربوا بثلاثية بدأها الوافد الجديد الآخر يوناس هوفمان بتمريرة أخرى لبالاسيوس (63). وقال القادم من بوروسيا مونشنغلادباخ هذا الصيف "نحن راضون وخلقنا الفرص لكن كان يتوجب علينا التقدم في وقت مبكر"، مستطرداً "لكننا واصلنا اللعب بأسلوبنا وردينا بشكل جيد على هدف التعادل".

لقاء بايرن وليفركوزن انتهى بالتعادل بهدفين في الأسبوغ الرابع

وتحدث عن اللعب تحت قيادة ألونسو قائلاً "هناك متطلبات ألا تكون جامداً جداً (أي التأقلم مع حالة المباراة). علينا إيجاد الحلول بشكل حدسي والمساحات. أعتقد أننا نقوم بهذا الأمر جيداً". وأضاف بونيفايس هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (74)، رافعاً رصيده الى ستة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يختتمها البديل المغربي أمين عدلي بعد تمريرة من الإسباني أليكس غريمالدو (82) الذي كان سبباً في ركلة الجزاء التي نفذها بونيفايس.

وبذلك، رفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة لكنه تخلى عن الصدارة بفارق الأهداف عن بايرن الذي حقق السبت فوزاً كاسحاً على بوخوم 7-0، بينها ثلاثية للوافد الجديد الإنكليزي هاري كاين .

وفي آخر لقاءات اليوم الأحد تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ من دون أهداف.

ع.خ/ ع.غ (ا ف ب)