 ليفركوزن يشعل الصراع على قمة البوندسليغا ويعادل بايرن بالنقاط | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.09.2023

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رياضة

ليفركوزن يشعل الصراع على قمة البوندسليغا ويعادل بايرن بالنقاط

يبدو أن فريق باير ليفركوزن عازم على كسر هيمنة بايرن ميونيه على لقب الدوري الألماني، إذ فاز على منافسه هايدنهايم في الأسبوع الخامس من الدوري الألماني ليتساوى مع بايرن بالنقاط غير أن الأخير يتقدم بفارق الأهداف.

المدرب الإسباني شافي ألونسو

ليفركوزن عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني شافي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ"بوندسليغا".

لحق  باير ليفركوزن  مجدداً  ببايرن ميونيخ  حامل اللقب الى الصدارة، بفوزه الكبير على الوافد الجديد هايدنهايم 4-1 في المرحلة الخامسة من  الدوري الألماني  لكرة القدم. وبعدما أجبر العملاق البافاري على الاكتفاء بالتعادل معه في معقله  "أليانز أرينا" بنتيجة 2-2 في المرحلة الماضية ، أظهر ليفركوزن اليوم الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2023) أنه عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني شافي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ"بوندسليغا".

ولم يجد   ليفركوزن ، القادم فوز كبير آخر في مستهل مشواره القاري على حساب هاكن السويدي 4-0 في "يوروبا ليغ"، صعوبة في تحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في أفضل بداية موسم في تاريخه.

وتقدم فريق شافي منذ الدقيقة التاسعة عبر الوافد الجديد النيجيري فيكتور بونيفايس بعد تمريرة من الأرجنتيني أيسيكييل بالاسيوس، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين أدرك هايدنهايم الذي حقق في المرحلة الماضية على حساب  فيردر بريمن  (4-2) فوزه الأول بين الكبار، التعادل عبر إيرين دينكسي بعد تمريرة من يان-نيكلاس بيسته (58).

وكان هذا الهدف بمثابة جرس إنذار لأصحاب الأرض الذين كشروا بعدها عن أنيابهم وضربوا بثلاثية بدأها الوافد الجديد الآخر يوناس هوفمان بتمريرة أخرى لبالاسيوس (63).  وقال القادم من بوروسيا مونشنغلادباخ هذا الصيف "نحن راضون وخلقنا الفرص لكن كان يتوجب علينا التقدم في وقت مبكر"، مستطرداً "لكننا واصلنا اللعب بأسلوبنا وردينا بشكل جيد على هدف التعادل".

لقاء بايرن وليفركوزن انتهى بالتعادل بهدفين

لقاء بايرن وليفركوزن انتهى بالتعادل بهدفين في الأسبوغ الرابع

وتحدث عن اللعب تحت قيادة ألونسو قائلاً "هناك متطلبات ألا تكون جامداً جداً (أي التأقلم مع حالة المباراة). علينا إيجاد الحلول بشكل حدسي والمساحات. أعتقد أننا نقوم بهذا الأمر جيداً". وأضاف بونيفايس هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (74)، رافعاً رصيده الى ستة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يختتمها البديل المغربي أمين عدلي بعد تمريرة من الإسباني أليكس غريمالدو (82) الذي كان سبباً في ركلة الجزاء التي نفذها بونيفايس.

وبذلك، رفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة لكنه تخلى عن الصدارة بفارق الأهداف عن بايرن الذي حقق السبت فوزاً كاسحاً على بوخوم 7-0، بينها ثلاثية للوافد الجديد  الإنكليزي هاري كاين .

وفي آخر لقاءات اليوم الأحد تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ من دون أهداف.

ع.خ/ ع.غ (ا ف ب)

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    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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